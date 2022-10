LES CREATIFS DE LA COTE D'IVOIRE ET DU CAMEROUN DANS LA LISTE "KEEP WALKING : AFRICA TOP 30"

Une nouvelle initiative innovante de Johnnie Walker ™ et Trace, la liste vient après deux mois de recherche rigoureuse avec les meilleurs gestionnaires de talents et les leaders de l'industrie à travers le continent pour identifier une liste définitive de Inclus sur la liste, l'artiste musical Yilim, de Côte d'Ivoire (dont le nouveau single à succès, "Si tu veux partir", a eu plus de 3,35 millions de vues vidéo sur Youtube depuis avril); l'une des principales voix de l'art ivoirien contemporain, Obou Gbais Inclus sur la liste, l'artiste musical Yilim, de Côte d'Ivoire (dont le nouveau single à succès, "Si tu veux partir", a eu plus de 3,35 millions de vues vidéo sur Youtube depuis avril); l'une des principales voix de l'art ivoirien contemporain, Obou Gbais

Rencontrez les créateurs ulturels de la Next-Gen de l'Afrique

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, October 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Quatre créatifs ivoiriens et trois camerounais figurent parmi les lauréats de la première liste Keep Walking : Africa Top 30. Annoncée aujourd'hui, la liste comprend un groupe restreint de créateurs et de visionnaires africains de la prochaine génération qui font avancer avec audace la culture à travers la musique, le cinéma, les médias, la mode et l'art.Une nouvelle initiative innovante de Johnnie Walker ™ et Trace, la liste vient après deux mois de recherche rigoureuse avec les meilleurs gestionnaires de talents et les leaders de l'industrie à travers le continent pour identifier une liste définitive des métamorphes culturels panafricains.Inclus sur la liste, l'artiste musical Yilim, de Côte d'Ivoire (dont le nouveau single à succès, "Si tu veux partir", a eu plus de 3,35 millions de vues vidéo sur Youtube depuis avril); l'une des principales voix de l'art ivoirien contemporain, Obou Gbais ; les comédiens Syndy Emade (Pourquoi je déteste le soleil) du Cameroun et Evelyne Illy (Résolution ; Desrances) de la Côte d'Ivoire ; le réalisateur camerounais Kang Quintus (dont le film primé The Fisherman's Diary est maintenant sur Netflix) ; la « reine des cauris », designer & plasticienne, Lafalaise Dion (Côte d'Ivoire) et ; Animateur TV & Radio et agitateur culturel, Anyouzoa Benoit Yannick alias Fidjil (Cameroun).La culture africaine faisant désormais entendre sa voix dans le monde entier, la liste Keep Walking: Africa Top 30 comprend des noms qui ont un impact sur la culture mondiale tels que le producteur de musique Tempoe (qui a produit le phénomène mondial de C'Kay "Love Nwantiti"), la star d'Amapiano Musa Keys, le réalisateur Meji Alabi (49-99 de Tiwa Savage) et l'artiste visuel Prince Giyasi (connu pour sa campagne Apple iPhone et la façon dont il présente sa ville natale, Accra)."Nous sommes ravis d'avoir pu donner vie à cette nouvelle plateforme de récompenses avec Johnnie Walker™ et d'identifier ce groupe inspirant de métamorphes culturels. Ils suivent tous leurs propres chemins et, ce faisant, apportent nuance et progrès à la culture africaine ; dont le monde entier prend note », déclare Valentine Gaudin-Muteba, directrice générale de Trace, Afrique australe.La longue liste comprend des artistes et des créatifs de tout le continent - de l'Angola à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie - qui ont tous donné une impulsion à façonner et fait avancer la culture africaine.Sur la liste inaugurale Keep Walking: Africa Top 30 figurent:Musique: DJ Desiree (Afrique du Sud) ; Ish Kevin (Rwanda); producteur Tempoe (Nigéria); De Hermes (Mozambique); Guchi (Nigéria); Musa Keys (Afrique du Sud); Pongo (Angola); Marioo (Tanzanie); DJ Black Spygo (Angola); Ruger (Nigéria); Yilim (Côte d'Ivoire).Art: Fanuel Leul (Ethiopie) ; Obou Gbais (Côte d'Ivoire) ; Prince Gyasi (Ghana) et; Sungi Mlengeya (Tanzanie).Film: réalisateur Meji Alabi (Nigéria/Royaume-Uni) ; l'actrice Syndy Emade (Cameroun); réalisateur Maradona Dias Dos Santos (Angola); Evelyne Illy (Côte d'Ivoire) ; SkinnyFilmmaker alias Jay Muigai (Kenya); acteur/réalisateur Kang Quintus (Cameroun); l'actrice Eliane Silva (Angola); l'acteur Silvio Nascimento (Angola).Mode: Lafalaise Dion (Côte d'Ivoire) ; Luxury Recycle (Mozambique); Nana Kwasi Wiafe (Ghana); Junior Orina (Kenya); Mainga Sanderson (Zambie).Médias: Fidjil (Cameroun); Nana Mitch (Ghana)."Nous tenons à féliciter tous les gagnants - ils méritent tous tellement cette reconnaissance. Dans notre recherche à travers le continent d'une liste entièrement panafricaine, il a toujours été si gratifiant de découvrir que, bien que les créateurs viennent de nombreuses régions différentes et de différentes voies créatives, il y avait toujours une intention - d'unifier et de faire progresser la culture collective de l'Afrique. Avec Trace, Johnnie Walker™ est fier de pouvoir contribuer en présentant cette reconnaissance", ajoute Adrian De Wet, Brand Lead House de Walker et IPS.• #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30UNE LISTE COMPLÈTE DES CRÉATEURS AVEC DE COURTES BIOGRAPHIES EST DISPONIBLE ICI : https://africatop30.trace.tv/ FIN