Arhitektuuribüroo Sport turuosa suurendamine

TALLINN LINN, HARJUMAA, ESTONIA, January 17, 2023 / EINPresswire.com / -- Hoolimata majanduslangusest ja ehitusturul aeglustumisega on jätkuvalt populaarne renoveerida hooneid, et saavutada energiatõhusus, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst. Turundusfirma Salesfunnel.works alustas koostööd arhitektuuribüroo Sport turuosa kasvatamist projekteerimise nishis ning seda eelkõige renoveerimisprojektide koostamise vallas. "Kuna on energiahinnad on laes, siis kodusoojus ja madalamad küttekulud on jätkuval moes. Samuti toetab Kredex see aasta väikeelamute rekonstrueerimistoetusega hoonete rekonstrueerimist, " ütles ettevõte tegevjuht Andres Seeman. "seega fassaadi- ja katuse soojustamis- ning renoveerimistööde alustamiseks tuleb ära teha projektid, ning taotleda ehitusluba kohalikust omavalitsusest. "Koostöö tulemusena käivitati Puithoonedkorda.ee veebileht, kus hoonete omanikud saavad ennast harida, et mis projekte tuleb üldse lasta teha ja mismoodi näeb välja kogu protsess renoveerimsprojektist kuni ehitusloa taotlemiseni. Väga paljudel majaomanikud pole aega ega tahtmist ise ametkondades käia asju sebimas, siis Puithoonedkorda.ee pakub kolme teenust alati ühtse täislahendusena. Esiteks võetakse enda kanda suhtlus ametkondadega ja korraldatakse vajalikud tegevused. Teiseks koostatakse ehitusprojektid ja vajadusel tehakse juurde konstruktiivse ja eriosade projekteerimine. Kolmandaks kindlustab Puithoonedkorda.ee, et renoveerimisprojekt saaks ehitusloa."Puithoonedkorda.ee puhul tegemist on erinevate ettevõtete meeskonnatööga, mille eesmärgiks on strateegilise turundusplaani välja töötamine ja selle elluviimine. Peame üles ehitama turundustegevused, et tagada kliendile sissetulevad päringute mahud ning et need päringud ka konverteeruksid ka müüki", kommenteeris Andres Seeman, "lisaks selle projekti puhul käivitasime koostöö, mis toimib käibe jagamise mudelil. Ehk me omaltpoolt panema raha turundusse, ehitame üles kogu kommunikatsiooni, ning jagame kliendiga müügikäibe tulemit."Salesfunnel.works on "growth hacking" ettevõte, mis aitab oma kliente leida müügikasve ja turuosa suurendamine nii Eestis kui ka eksporditurgudel.

