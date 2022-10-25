ايس جالاجر تحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها مؤكدةً التزامها بأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030
قطاع التأمين يؤدي دوراً حيوياً في رؤية المملكة 2030 الطامحة إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتطوير قطاعات جديدةRIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, October 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- احتفلت ايس جالاجر، شركة التأمين الرائدة في الخليج العربي ولبنان واليونان، بالذكرى الـ70 لتأسيسها خلال فعالية مميزة أقامتها في العاصمة السعودية الرياض، أكدت الشركة خلالها التزامها بمواكبة قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وعززت ايس مؤخراً مكانتها الرائدة في قطاع التأمين داخل المملكة العربية السعودية من خلال توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جالاجر، إحدى أضخم شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين في العالم، لتثري إمكانياتها وتلبي معدلات الطلب المتزايدة تحت اسمها الجديد ايس جالاجر.
وخلال الفعالية، ألقى السيد نجيب بحوث، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايس جالاجر القابضة، كلمة أمام الجهات المعنية الحاضرة لاستعراض دور الشراكة الجديدة في تأسيس شركة رائدة إقليمياً في قطاع التأمين، إذ تضم ايس جالاجر ما يزيد على 240 من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع وتلبية معدلات الطلب المتزايدة على الخدمات، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز تنوع اقتصاد السعودية وتطوير قطاعات جديدة.
وقال بحوث: "حققنا الكثير من الإنجازات على مدى العقود السبعة الماضية من خلال توسيع حضورنا إلى أسواق جديدة وتوقيع شراكات بارزة، وتمثّل شراكتنا مع جالاجر الخطوة الأكبر من نوعها في تاريخنا".
وبدورها، قالت يولا الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايس جالاجر القابضة: "بالتزامن مع نجاحاتنا، تشهد المنطقة حاجة متنامية لاعتماد منهجية استباقية وإبداعية تركّز على العملاء من خلال تقديم خدمات مخصصة وحلول مبتكرة وقنوات توزيع جديدة. كما تبرز الحاجة إلى التأمين ضد مخاطر جديدة، بدءاً من تأثيرات التغير المناخي ومخاطر القرصنة الرقمية، ووصولاً إلى تأمين الصناعات البديلة والبنية التحتية الذكية والمشاريع الكبرى. وتؤكد ايس جالاجر استمرارها في ريادة جهود النمو والتغيير، مع تقديم خدمات تستفيد من التكنولوجيا الذكية لإثراء أنشطة التواصل البشرية".
وتزامناً مع جهود دول الخليج العربي الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، بما يشمل بناء شبكات سكك حديدية متصلة للارتقاء بكفاءة التجارة عبر الحدود، أكد بحوث قدرة قطاع التأمين على تأدية دور أكثر فعالية من خلال خدمات تحويل المخاطر ودعم تكوين رؤوس الأموال وتأمين العمليات التجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع: "يوجد ضعف في تقدير دور قطاع التأمين، على الرغم من إسهامات القطاع الفاعلة والمستمرة في معالجة التحديات التي تواجه التنوع الاقتصادي والنمو المستدام متعدد القطاعات. وهذا ما نسعى إلى تغييره عبر تعزيز حضورنا واستراتيجيتنا المتقدمة، التي تعزز مكانة ايس في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
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لمحة حول ايس جالاجر
تُعد ايس جالاجر شركةً رائدةً في قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حازت على ولاء عملائها واحترام نظرائها في القطاع من خلال تقديم خدمات متميزة على مدار أكثر من 70 عاماً. وانسجاماً مع الرؤية الخاصة بتنمية أعمال الشركة، عقدت إيس في عام 2021 شراكة استراتيجية مع جالاجر، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في وساطة التأمين وإدارة المخاطر في العالم، لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتجمع ايس جالاجر بين المعارف الاستثنائية في القطاع على المستوى الإقليمي والخبرة العالمية بهدف تعزيز فرص الوصول إلى السوق الإقليمية التنافسية. وتقدم الشركة مجموعة من الحلول المخصصة والخدمات الشاملة لإدارة المطالبات والمخاطر لعملائها المحليين من خلال 16 مكتباً في 7 دول، ومدعومةً بخبرات موظفيها المتخصصين.
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Pragati Malik
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