Video Collaboration Plattform DTEN D7X Serie neben Zoom jetzt auch für Microsoft Teams erhältlich

Die DTEN D7X Windows Edition kann ab sofort bestellt werden, die Android Edition folgt noch in diesem Quartal.

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA, October 25, 2022 / EINPresswire.com / -- SAN JOSE, Kalifornien, 25. Oktober 2022 – DTEN stellt die KI-gesteuerte Video-Collaboration-Lösung DTEN D7X Serie vor. Die D7X Serie wurde speziell für hybride Arbeitsumgebungen entwickelt und verfügt über plattformübergreifende Geräte, die optimale Video Collaboration-Anwendungen für Microsoft Teams , Zoom und mehr bieten. Die neuen All-in One-Geräte der Serie umfassen nun auch eine Windows Edition, die ab heute über Vertriebspartner erhältlich ist; eine Android Edition wird noch in diesem Quartal eingeführt. Die D7X-Serie ist für den Einsatz in mittleren bis großen Konferenzräumen, Huddle Spaces, Chefbüros, Schulungszentren und sogar Heimbüros konzipiert. Die Geräte sind als 55-Zoll- und 75-Zoll-Modelle erhältlich.Als plattformübergreifende Lösung bietet die DTEN D7X Serie „Bring-your-own-device"-Flexibilität (BYOD) und liefert das typische DTEN-Erlebnis auf den bevorzugten Plattformen der Nutzer. Die DTEN D7X Serie ist mit Deep Learning ausgestattet. Zudem zeichnet eine höhere Energieeffizienz sowie fortschrittliche Sicherheits- und Verschlüsselungsprotokolle die neue Serie aus. Die Geräte verwandeln Besprechungsräume in moderne, kollaborative Räume mit höherer Rechenleistung und bieten folgende fortschrittlichen Leistungsfunktionen:● All-in-One-Design kombiniert KI-gesteuerte Video-, Audio- und Whiteboard-Funktionen in einem flachen, leichten Gerät für eine umfassende und produktive Zusammenarbeit.● Die einfache Einrichtung erfordert nur ein einziges USB-C-Ladekabel zum Anschließen; erweiterbar mit zusätzlichen HDMI- und USB-C-Anschlüssen, um einen Doppelbildschirm oder weitere Geräte hinzuzufügen.● Hochauflösende Bilder werden durch eine integrierte 4K-Weitwinkelkamera mit einem extra weiten Blickwinkel von 129 Grad für eine bessere Rundumsicht im Raum und eine 20 Prozent höhere Videoklarheit als beim Vorgängermodell ermöglicht. Zu den ergänzenden KI-Funktionen gehört der intelligente Bildausschnitt.● Der Ton wird durch eine Anordnung von 15 Mikrofonen, eine verbesserte Lautsprecherklarheit und eine viermal stärkere Lautstärke als bei der vorherigen Generation optimiert. Die KI-Automatisierung umfasst Rausch- und Echounterdrückung.● Die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und das Whiteboarding werden durch den hochkapazitiven Touchscreen, der eine um 30 Prozent bessere Berührungsempfindlichkeit als frühere Versionen bietet, ohne Latenzzeit verbessert.● DTEN Smart Connect ermöglicht „Touchback" für einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf, so dass Moderatoren die Anwendungen auf ihrem Laptop über den DTEN D7X Touchscreen steuern können.„Die DTEN D7X Serie hebt die Video Collaboration auf die nächste Stufe mit echter Präsenz, interaktiver Berührung und KI-gestützter Meeting-Erfahrung", sagt Wei Liu, Gründer und CEO von DTEN. „Unsere Leidenschaft für lebensnahe Interaktionen, unser unermüdlicher Fokus auf intuitive Benutzererfahrungen und unsere beispiellose Expertise im Produktdesign kommen in der DTEN D7X Serie zusammen. „Unsere Kunden profitieren von brillantem Video, raumfüllendem Sound und interaktiven, touch-fähigen Tools. Außerdem sind unsere Geräte so konzipiert, dass sie zukunftssicher sind und neue Entwicklungen durch einfache Firmware-Updates leicht verfügbar gemacht werden können."Über DTENDTEN verändert die Art und Weise, wie Menschen sich vernetzen und zusammenarbeiten durch immersive, auf Video ausgerichtete Hardware und Abonnement-Dienste. Die Lösungen sind in Unternehmen, Schulen, zuhause und in hybriden Umgebungen weltweit zu finden. Sie liefern eine intuitive, qualitativ hochwertige und lebensechte Videokonferenzerfahrung für jeden Tagungsraum. Als mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen ist DTEN für eine einfache Inbetriebnahme (Plug & Play), überragende audiovisuelle Klarheit und fließende, elegante Designs bekannt. DTEN wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien (USA).Weitere Informationen unter www.DTEN.com