La nouvelle série DTEN D7X se connecte aux plateformes de collaboration vidéo, y compris Microsoft Teams et Zoom

DTEN D7X

DTEN D7X édition Windows est disponible à la commande dès aujourd’hui, édition Android à venir dans le courant du trimestre.

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA, October 25, 2022 / EINPresswire.com / -- SAN JOSÉ, Californie (États-Unis), le 25 octobre 2022 -- DTEN , éditeur de premier plan sur le marché des solutions de visioconférence avec fonctions tactiles, présente aujourd’hui la série tout-en-un DTEN D7X optimisée par l’intelligence artificielle (IA) et dédiée aux environnements de travail hybrides. Assurant une prise en charge multiplateforme, ces appareils sont conçus pour offrir le nec plus ultra de la collaboration vidéo avec Microsoft Teams , Zoom, etc. Une édition Windows est d’ores et déjà disponible auprès des partenaires de distribution, tandis qu’une édition Android sortira dans le courant du trimestre.« La série DTEN D7X fait franchir un nouveau cap à la collaboration vidéo avec une véritable clarté de présence, une suite complète de fonctions interactives et des réunions optimisées par l’intelligence artificielle », déclare Wei Liu, PDG et fondateur de la société. « Elle est le fruit de notre expertise inégalée du design produit, de notre envie de proposer des interactions aussi vraies que nature et de notre volonté sans faille de garantir des expériences utilisateur intuitives. »Grâce à la prise en charge multiplateforme, la série DTEN D7X offre la souplesse nécessaire au BYOD (Bring Your Own Device), livrant ainsi aux utilisateurs l’expérience exclusive signée DTEN sur leurs plateformes de prédilection. Cette solution transforme les salles de réunion en espaces collaboratifs modernes grâce à une puissance de calcul accrue et à diverses fonctionnalités IA de pointe :● Solution tout-en-un associant vidéo optimisée par l’IA, son et messagerie dans un appareil fin et léger favorisant des collaborations inclusives et productives.● Configuration aisée nécessitant uniquement un câble de recharge USB-C pour le raccordement ; ports HDMI et USB-C supplémentaires permettant d’ajouter un second écran ou de brancher d’autres appareils.● Rendu visuel haute définition à l’aide d’une caméra grand-angle 4K intégrée, d’un champ de vision extralarge à 129° pour une vision plus panoramique de la salle et d’une netteté d’image 20 % supérieure à celle du modèle précédent. Fonctions d’optimisation IA, dont le cadrage intelligent.● Optimisation du son grâce à un ensemble de 15 microphones, une clarté accrue en sortie audio et un volume quatre fois plus puissant qu’avec la génération antérieure. Fonctions d’automatisation IA, dont la réduction du bruit et la suppression des échos.● Amélioration du partage de documents et des échanges par messagerie grâce à l’écran tactile sans latence de haute précision, délivrant une réactivité 30 % supérieure à celle des versions précédentes.● DTEN Smart Connect prenant en charge le « touchback », qui favorise un workflow ininterrompu et permet aux animateurs de contrôler, à partir de l’écran tactile DTEN D7X, des applications installées sur leur ordinateur portable.L’apprentissage profond est embarqué dans l’expérience DTEN D7X globale, laquelle se caractérise également par une consommation d’énergie optimisée et des protocoles de sécurité et de chiffrement sophistiqués.« La série DTEN D7X est pensée pour atteindre des sommets de performance aujourd’hui et demain », souligne Wei Liu. « Outre la qualité audiovisuelle exceptionnelle et les outils tactiles interactifs prêts à l’emploi qu’ils proposent, nos appareils sont parés pour les évolutions futures et pourront suivre facilement les progrès technologiques grâce à l’installation de simples mises à jour de microprogramme. »Cette série tout-en-un est conçue pour être utilisée dans des salles de conférence de taille moyenne à grande, des salles de réunion, des bureaux administratifs, des centres de formation et même à domicile pour le télétravail. Les deux éditions DTEN D7X se déclinent en modèles de 55 et 75 pouces.Cette sortie coïncide avec une autre annonce récente de DTEN quant à son intention d’obtenir la certification Microsoft Teams sur ses appareils de collaboration les plus prisés.À propos de DTENDTEN révolutionne la communication et la collaboration en proposant des servicesd’abonnement et des appareils immersifs orientés vidéo. Nos solutions, présentes dans les entreprises, les écoles, les domiciles et les environnements hybrides du monde entier, promettent des expériences vidéo intuitives de haute qualité,pour chaque espace de réunion. Récompensé par de nombreux prixinternationaux, DTEN est reconnu pour la simplicité de ses solutions plug-and-play, sa qualité audiovisuelle inégalée etses designs à l’élégance épurée. Fondé en 2015, DTEN est basé à San José,en Californie, et compte Zoom Video Communications, Inc. parmi ses investisseurs.Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à l’adresse press@re-sauce.net ou pr.emea@dten.com.