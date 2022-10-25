هايسنس وماكدونالدز يعلنان عن شراكة تعاونية لدعم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي
RIYADH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA, October 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- كشفت هايسنس، الشركة العالمية المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية والتجهيزات الكهربائية المنزلية، عن إقامة شراكة تعاونية مع ماكدونالدز، إحدى أشهر علامات مطاعم الخدمة السريعة في العالم، لدعم حملتها التي تتمحور حول بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد الحملة مشاركة 760 مطعماً في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
وتسعى هايسنس وماكدونالدز، بصفتهما الرعاة الرسميين لكأس العالم 2022، إلى إقامة أنشطة وعروض تفاعلية ممتعة تحاكي مشاعر الفخر لدى سكان المنطقة حيال استضافة هذه الفعالية الضخمة، وتنسجم أيضاً مع استعدادات دول مجلس التعاون الخليجي لإرساء معايير جديدة حول استضافة بطولة كأس العالم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يرغب الجميع بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي الضخم على مستوى العالم، انطلاقاً من أهميته البارزة وشهرته الواسعة. ويسرنا في هايسنس إقامة هذه الشراكة المميزة مع ماكدونالدز للوصول إلى الملايين من عشاق بطولة كأس العالم في جميع أنحاء المنطقة، والتواصل مع شريحة أكبر من العملاء في قطاع المأكولات والمشروبات، بحيث لا تقتصر أنشطة الشركة على قطاع الإلكترونيات".
وتتيح حملة هايسنس وماكدونالدز لملايين عشاق البطولة في المنطقة فرصة المشاركة في أهم حدث رياضي عالمي لكرة القدم، حيث تضمن لعملاء ماكدونالدز ربح جوائز قيمة عند إنفاق الحد الأدنى المطلوب في مطاعمها. وتشمل هذه الجوائز منتجات مجانية من ماكدونالدز وأجهزة تلفاز مقاس 65 بوصة من هايسنس ومكبرات صوت، إضافةً إلى العديد من الجوائز المميزة التي تقدمها العلامات التجارية الأخرى المشاركة في الحملة، مع فرصة الفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. ومن المؤكد أن الاهتمام العالمي بكرة القدم سيبدأ بالازدياد اعتباراً من اليوم.
وأضاف جيسون أو قائلاً: "تسعى هايسنس، بصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم، إلى دعم مشجعي كرة القدم في المنطقة، وتسهيل وصولهم إلى البطولة المرتقبة، ومنحهم فرصة للتعبير عن شغفهم وفخرهم باستضافة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في منطقة مجلس التعاون الخليجي. لذا توفر الشركة لعملائها منتجات إلكترونية متطورة للاستمتاع بمشاهدة المباريات في المنزل، إلى جانب تذاكر لحضور المباريات، والتعاون المميز مع ماكدونالدز لإيصال خدماتنا إلى المزيد من عشاق كرة القدم، وبما يضمن الارتقاء بتجربتهم وتوفير أجواء رائعة تليق بالبطولة".
ويأتي تعاون هايسنس مع ماكدونالدز اليوم تأكيداً على خطط الشركة المستمرة لتعزيز جهودها التسويقية خلال الربع الأخير من عام 2022، مما يعزز بدوره حملة اشتر واربح من هايسنس، التي تشهد شعبيةً هائلة ومتزايدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.
Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
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