Cty, Xưởng may mũ, nón tại TPHCM xuất khẩu shop thời trang

Cập nhật danh sách top các địa chỉ chuyên về may mũ, nón tại TPHCM xuất khẩu, cũng như bán shop thời trang uy tín nhất hiện nay. Liên hệ tư vấn

Hồ CHí MINH, QUậN 7, VIệT NAM, October 22, 2022 / EINPresswire.com / -- Mũ nón là phụ kiện thời trang cần thiết và được nhiều người săn đón, đặc biệt là giới trẻ. Đây cũng chính là mặt hàng kinh doanh được nhiều chủ shop thời trang hướng đến vì nhu cầu cao, ổn định và mang lại lợi nhuận tốt.Xưởng May DonyDony là một trong những xưởng may nón lớn tại TP.HCM với trên 30 năm kinh nghiệm gia công mũ nón, hàng may mặc. Không những đẹp, đa dạng về mẫu mã, thương hiệu còn được đánh giá cao về chất lượng trên từng sản phẩm. Chính vì vậy, đây là cái tên đầu tiên thường được khách hàng HCM ưu ái lựa chọn khi có nhu cầu.Ưu điểm nổi bật của xưởng may Dony:+ Cam kết hoàn tiền 100% nếu sản phẩm bị lỗi, không đúng màu, không đúng mẫu,.. hoặc giao trễ hẹn dù chỉ một ngày.+ Nhận thiết kế – may – in – thêu nhiều loại mũ nón khác nhau: mũ nón kiểu, nón thời trang, tai bèo, lưỡi trai, nón nửa đầu, nón thun, kaki,…+ Đội ngũ công nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm gia công hàng Nhật nên đường kim chuẩn, sắc nét, trăm cái như một.+ Chất liệu vải thoáng mát, thấm hút tốt và bền màu.+ Báo giá công khai, minh bạch. Đặc biệt, vì Dony bao trọn nguyên liệu may đến sản xuất (may, in, thêu) và giao hàng nên tiết kiệm đến 20% chi phí cho khách hàng.+ Nhân viên tư vấn tận tâm, nhiệt tình cả trước, trong và sau khi đặt hàng tại xưởng Dony.Ngoài nhận thiết kế và may mũ món, Dony còn nhận gia công các sản phẩm thời trang cho các shop vừa và nhỏ như váy đầm, sơ mi, áo thun, quần tây, áo khoác,…; cung cấp đồng phục cho các công ty, trường học, quán cà phê, nhà hàng,.. và sản xuất hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ, châu âu,..* Hạn chế: chỉ nhận những đơn trên 100 sản phẩm và không có nhiều hàng tại kho để mua ngay (do xưởng chủ yếu sản xuất theo đơn đặt hàng).Thông tin liên hệ xưởng may đồng phục hcm Xưởng mẫu – Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCMXưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, HCMXưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, HCMHotline: 19009449 | 0938842123 – 0906718123 – 0901893234Website: dony.vnCông Ty TNHH TMDV Sản Xuất Blue SeaBlue Sea là cái tên quen thuộc với nhiều shop mũ nón tại HCM hiện nay. Công ty chuyên sản các loại nón kết (nón du lịch, nón quảng cáo, nón sự kiện, nón lưỡi trai) và mũ tai bèo đẹp, phù hợp với thị hiếu hiện nay trên thị trường.Mũ Nón Sài GònMũ Nón Sài Gòn là một địa chỉ bạn không nên bỏ qua nếu có nhu cầu tìm nguồn hàng mũ nón tại HCM. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những mẫu mũ nón thời trang, nón du lịch, nón đồng phục hay cả nón quảng cáo và sự kiện,..Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất T&TCái tên tiếp theo trong danh sách này TopnList muốn chia sẻ chính là công ty T&T. Công ty chuyên sản xuất, gia công may in thêu các loại mũ nón như: nón thời trang, nón lưỡi trai, nón vành, nón du lịch, nón quà tặng, nón trẻ em,..Xưởng May Nón Lê NguyễnNằm ở quận 3 HCM, Lê Nguyễn là địa chỉ cung ứng mũ nón được nhiều khách hàng tại Hồ Chí Minh tin chọn. Thế mạnh của xưởng may là các loại mũ nón du lịch và quảng cáo, sự kiện.Xưởng May DosiDosi là xưởng may chuyên gia công và bỏ sỉ hàng may mặc, trong đó có mũ nón các loại. Các sản phẩm mũ nón chủ yếu mà xưởng thường cung cấp: nón snapback, nón tai bèo, nón lưỡi trai, nón kết, nón chống bụi, nón du lịch,… và gần đây có thêm nón chống dịch, vành che dịch.Xưởng Thời Trang Teen Thiên PhúcNếu có nhu cầu tìm nguồn hàng mũ nón giá rẻ, chất lượng thì Thiên Phúc cũng là một gợi ý tốt. Công ty chuyên cung cấp các loại mũ nón teen dành cho nam và nữ. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật của xưởng thời trang teen Thiên PhúcCông Ty Nguyên ThiệuSản phẩm may thêu mũ nón tại công ty Nguyên Thiệu đang được nhiều khách hàng khu vực HCM ưa chuộng. Với nhiều năm trong nghề và đội ngũ nhân công tay nghề cao, các sản phẩm mũ nón của công ty đảm bảo đồng đều về chất lượng trong từng lô hàng.

Công Ty May Nón Kết, Nón Tai Bèo Đồng Phục, May Nón Quảng Cáo Giá Rẻ