Antarctica, Melting Beauty – Paola Marzotto

Paola Marzotto

BUENOS AIRES, ARGENTINA, October 18, 2022 /EINPresswire.com/ -- Eye-V Gallery è lieta di annunciare la mostra "Antarctica, Melting Beauty" della sua fondatrice e fotografa Paola Marzotto, che si terrà dal 18 Ottobre al primo Novembre 2022 presso la Galería de los Atlantes nel Palazzo della Legislatura di Buenos Aires in occasione del C40, il vertice mondiale dei sindaci sul cambiamento climatico.

Luis Guzman Castellanos e Gustavo Yoghaurdjian hanno curato l'esposizione di fotografie dei ghiacciai e dei paesaggi marini dell'Antartide Argentina, scattate all'inizio del 2020 mentre la pandemia iniziava a diffondersi in tutto il mondo, e che Marzotto presenta come un appello urgente all’azione in difesa del pianeta che collassa.

Le immagini di Marzotto narrano la frammentazione di un paesaggio che è stato fino a poco tempo fa rappresentato dalla maestosa e, un tempo, monumentale bellezza dei suoi iceberg, e che ora appare come una serie di isole perdute alla deriva, scioccando per bellezza e tristezza.

È questa la reazione emotiva che Marzotto spera di trasmettere, al fine di smuovere gli esseri umani tanto dissociati dalla Natura da rischiare la propria stessa sopravvivenza come razza.

"Il viaggio alla ricerca della propria anima termina qui dove lo spazio e la luce coincidono, dove la fine del mondo coincide con la fine del pianeta. Cosa dobbiamo augurarci?", recita in parte il suo manifesto.

Il suo shock nell’essere testimone della portata della distruzione di uno degli angoli più remoti e fondamentali del pianeta ha spinto Marzotto a definirlo “L’ultimo viaggio nell’abisso” ed è servito come evento galvanizzante per la creazione della sua iniziativa basata sulla fotografia naturalista.

Paola Marzotto nasce a Portogruaro, Venezia, nel 1955. Nell’adolescenza si trasferisce a Roma, dove studia antropologia e psicologia, crescendo nell'ambiente artistico degli anni Settanta.

Qui, inizia la sua attività lavorativa come fotoreporter freelance per agenzie e riviste italiane, diventando poi autrice e produttrice televisiva. Nell'agosto 2021 ha fondato Eye-V Gallery e attualmente si dedica alla fotografia artistica focalizzandosi sulla natura.

La sua mostra "Antarctica, Melting Beauty" è stata presentata nel calendario del Padiglione Italia della Biennale di Venezia nel settembre 2021 e poi riproposta a Madrid presso la Escuela de Minas y Energía nel febbraio 2022 in occasione della premiazione di un concorso di fotografia naturalistica promosso congiuntamente da diversi gruppi dell'UPM (Universidad Politécnica de Madrid) sotto l'hashtag "#BetterEarthThanMars".

Eye-V Gallery è stata creata nel 2021 ed è incentrata sulla fotografia artistica della natura. Ospita e promuove una comunità internazionale di fotografi ed è basata in Uruguay, Buenos Aires, Milano e New York. Eye-V Gallery è globale e associativa, organizza mostre ed eventi culturali in tutto il mondo in vari contesti che vanno dalle gallerie, sia fisiche che online, ai musei e alle biennali d'arte.

18 Ottobre – 1 Novembre 2022

Dal lunedì al venerdì / dalle 10.00 alle 18.00,

Palazzo della Legislatura della Città di Buenos Aires, Galería de los Atlantes, via Perú 160

www.eye-vgallery.com