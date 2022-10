Les Azerbaïdjanais font massivement appel au Sénat français

Plus de 12 000 personnes ont déjà signé la pétition sur le site Mesopinions.com avec un appel au nom du peuple azerbaïdjanais au Sénat et au peuple français.

Nous, citoyens azerbaïdjanais, d’âge, de sexe, de nationalité et de statut social différents, en appelons, en tant que représentants ordinaires de notre pays, au Sénat et au peuple de France” — Kubra Alakbarova

PARIS, FRANCE, October 18, 2022 / EINPresswire.com / -- Cela fait exactement une semaine depuis le lancement de la pétition sur le site Mesopinions.com avec un appel au nom du peuple azerbaïdjanais au Sénat et au peuple français. Plus de 12 000 personnes ont déjà signé la pétition. Le nombre de commentaires de cette pétition approche les 2 000.Cette pétition contient des critiques à l’encontre des membres du Sénat qui ont présenté une proposition de résolution condamnant l’Azerbaïdjan pour son agression contre l’Arménie. A titre de comparaison : une pétition pour la protection des sanctuaires chrétiens arméniens du Haut-Karabakh, publiée sur le même site français en novembre 2020, n’a recueilli que 1 060 voix et 143 commentaires.La pétition des Azerbaïdjanais a été créée par dix habitants de différentes villes d’Azerbaïdjan. En préambule, ils notent : “Nous, citoyens azerbaïdjanais, d’âge, de sexe, de nationalité et de statut social différents, en appelons, en tant que représentants ordinaires de notre pays, au Sénat et au peuple de France.” La dirigeante de ce groupe d’initiative est Kubra Alakbarova, 52 ans, militante sociale de Gandja, ville qui a été touchée par des tirs de roquettes lors du conflit militaire entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie de 2020.Les auteurs de la pétition expriment leur mécontentement face au fait que les membres du Sénat demandent la condamnation de l’Azerbaïdjan pour “crimes de masse et crimes de guerre” commis contre l’Arménie. “En octobre 2020, les forces armées arméniennes ont tiré cinq fois des missiles sur l’une de nos plus grandes villes, Gandja”, indique la pétition. “Cet automne-là, plus de 80 localités d’Azerbaïdjan ont été bombardées. Ainsi, il y a deux ans, nous avons été victimes d’une agression, tout comme l’Ukraine, qui nous tient à cœur, vit aujourd’hui cette horreur. A cette époque, 454 personnes ont été blessées, dont 50 enfants. Le nombre de personnes tuées a atteint 93, dont 27 femmes et 12 enfants. Pensez-y, s’il vous plaît ! Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont de petits enfants déchiquetés ou tués sous les décombres d’immeubles effondrés. Par exemple, Naryn Khalygova n’avait que 10 mois ; Madina Chakhnazarli avait un an; Maryam Khalilli n’avait que six ans. Toutes ont été tuées lors du bombardement de Gandja. Ces noms sont maintenant gravés dans notre mémoire ! Mais l’Europe civilisée a choisi de ne pas remarquer les cadavres de ces enfants. Au cours des deux dernières années, pas un seul membre du Sénat français n’a prononcé une condamnation ou bien un appel à enquêter et à punir les responsables de ce crime de masse ! Les enfants azerbaïdjanais, massacrés et mutilés la nuit dans leurs berceaux, ne méritent-ils pas l’attention des membres du Sénat ?!”Les auteurs interpellent les membres du Sénat et le peuple de France : “Enfin, essayez de remarquer et de comprendre les années de douleur, les sentiments de perte et les aspirations non seulement d’une partie au conflit. Les Azerbaïdjanais n’ont pas moins de droits, ils ne méritent pas moins de compréhension et de compassion. Ce n’est qu’ainsi que la France pourra contribuer de manière optimale à la réalisation de la paix tant attendue entre ces deux peuples.”En fin de semaine dernière, Kubra et une quarantaine de femmes qui la soutenaient ont manifesté devant l’ambassade de France à Bakou . Elles tenaient dans les mains des portraits d’enfants azerbaïdjanais tués il y a deux ans à la suite d’attaques à la roquette, ainsi que des poupées enduites de peinture rouge, symbolisant les enfants victimes de ce conflit de longue durée. “La France se fiche des enfants azerbaïdjanais tués!” était écrit sur l’une des banderoles.L’initiative de Kubra est assez inhabituelle pour l’Azerbaïdjan. Les autorités empêchent généralement toute mobilisation de la société civile. Cette fois, elles n’interviennent pas, mais ne soutiennent pas non plus la mobilisation des femmes. Les fonctionnaires gardent toujours un silence de mort, apparemment, attendant la réaction du président Aliyev à cette initiative.Toutefois, l’action menée par ce groupe d’initiative a déjà été remarquée par les médias internationaux. Des messages concernant la pétition et l’action de protestation ont été publiés sur les sites Internet de plusieurs services régionaux du média Radio Liberty , financé par le gouvernement américain.