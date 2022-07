David Rigoulet-Roze : “Le Groupe de Minsk n’a pas réussi à résoudre le conflit du Haut-Karabakh”

Caucase de France a interviewé David Rigoulet-Roze, Docteur en Sciences politiques et chercheur associé à l’IRIS.

L’Europe cherche à accroître les importations de l’Azerbaïdjan sur la mer Caspienne pour s’affranchir de sa dépendance au gaz russe” — David Rigoulet-Roze

PARIS, FRANCE, July 28, 2022 / EINPresswire.com / -- David Rigoulet-Roze estime que le Groupe de Minsk n’a pas réussi à faire prévaloir certains principes normatifs et à résoudre le conflit du Haut-Karabakh. “Ce n’est donc pas non plus un hasard si, le 12 janvier 2022, Rahman Mustafayev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, dénia toute légitimité au format du « Groupe de Minsk » en estimant simultanément que le conflit du Haut-Karabagh avait été “résolu” par la guerre de fin 2020. Dans un tweet sans ambiguïté, il proclamait : “En ce qui concerne le Groupe de Minsk, j’ai une idée de ce qu’il doit faire et de ce qu’il ne doit pas faire. Il ne doit pas s’occuper du conflit du Karabakh, car il est déjà résolu par nous. Le Groupe de Minsk ne s’en occupera pas, car nous ne le permettrons pas.”David Rigoulet-Roze souligne que la principale raison du ralentissement de la coopération économique entre la France et l’Azerbaïdjan est liée à la détérioration du climat politique dans les relations bilatérales.Le chercheur aborde également les relations entre l’UE et la Géorgie. “La Commission européenne qui a rendu un avis favorable le 17 juin 2022 sur la candidature à l’adhésion de l’Ukraine et de la Moldavie – un avis confirmé les 23 et 24 juin suivants par l’ensemble des Etats membres -, a en revanche jugé préférable de surseoir à celle de la Géorgie. Face à ce refus qui ne peut que contenter Vladimir Poutine, quelque 120 000 Georgiens sur 3,5 millions d’habitants que compte la petite république du Caucase, étaient descendus dans les rues de la capitale Tbilissi pour manifester leur volonté d’adhésion à l’Union européenne qui constituerait une garantie contre l’ombre portée de l’Ours russe qui n’hésite pas à soutenir militairement les mouvements séparatistes d’Abkhazie (1992-1933) et d’Ossétie du Sud comme lors de la guerre d’août 2008, dans laquelle le président français de l’époque Nicolas Sarkozy tenta une médiation diplomatique partiellement réussie. On peut rappeler que, dans son Histoire, la Géorgie a été entièrement annexée par la Russie à deux reprises : ce fut d’abord en 1801 par la Russie tsariste de Paul Ier (1796-1801) ; puis ce fut en 1921 par la Russie bolchévique après une brève indépendance entre mai 1918 et mars 1921. Depuis lors, Moscou instrumentalise les velléités séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud pour grignoter et affaiblir la Géorgie redevenue indépendante le 9 avril 1991 lors de l’effondrement de l’Union soviétique. Cette peur de la Russie est pour beaucoup dans le désir de rapprochement avec l’Union européenne.”