O Grupo Globalsat foi homenageado com a Categoria Inovação do Prêmio Parceria em Movimento da Rumo Logística no Brasil

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, homenageou o Grupo Globalsat com o Prêmio Inovação que destaca sua importância estratégica como parceira.

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, concedeu ao Grupo Globalsat, primeira empresa pan-americana de serviços de telecomunicações por satélite, o prêmio Inovação que destaca sua importância estratégica como parceiro que evoluiu para atender ao crescente e sofisticado movimento de comunicações em Rumo.

A Rumo é a maior operadora ferroviária do Brasil e oferece serviços de logística para transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A empresa opera 12 terminais de transbordo, 6 terminais portuários e administra aproximadamente 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Sua base de ativos é composta por mais de mil locomotivas e 28 mil vagões.

A Rumo estabeleceu um programa de premiação que foi criado com o objetivo de reconhecer fornecedores que apresentem excelência no desempenho de fornecimento de materiais/serviços, além de incentivar e valorizar projetos inovadores, sustentáveis e realizar processos de melhoria que agreguem valor ao negócio no âmbito de todos os seus stakeholders.

No âmbito deste programa, existem 2 tipos de prémios: o Prêmio de Desempenho e o Prémio de Destaque em Inovação e Sustentabilidade.

A Globalsat do Brasil foi distinguida com o Prêmio Destaque em Inovação pelo desenvolvimento e execução do projeto de conectividade que permite o rastreamento preciso em tempo real de cada trem e comunicação confiável de voz e dados entre motoristas, equipes de manutenção e o Centro de Controle e tem produzido resultados imediatos . Antes de implementar a solução, as mensagens entre os motoristas e os centros de controle levavam em média dez minutos para serem entregues. Após a implementação da solução via satélite, a equipe passou a ter acesso a comunicações em tempo real entre o motorista e o CCO. Essa velocidade de comunicação e confiabilidade deu à Rumo maior visibilidade de seus ativos e infraestrutura, resultando em melhorias significativas na eficiência operacional.

O DESAFIO

O sistema ferroviário é fundamental no Brasil para o transporte de cargas agrícolas, industriais e de contêineres para atender os mercados de exportação, importação e doméstico e a Rumo é responsável por conectar os maiores centros de produção aos principais portos do país transportando milhões de toneladas através do principal corredor ferroviário do agronegócio brasileiro, que liga o estado de Mato Grosso ao Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina.

Como a maioria de suas ferrovias passa por regiões remotas do Brasil, um dos principais desafios que a Rumo busca há vários anos é a cobertura eficiente da malha. Dificuldades de conectividade em determinados locais impediam que motoristas, engenheiros ferroviários e centros de controle se comunicassem em tempo real, pois as mensagens enviadas podiam levar mais de dez minutos para serem entregues. Como os trens não podiam continuar sua viagem até receberem atualizações dos centros de controle, as operações estavam sujeitas a atrasos e custos de combustível com paradas e partidas desnecessárias.

A SOLUÇÃO

Em resposta aos desafios da Rumo Globalsat do Brasil, a Inmarsat e a Cobham uniram forças para oferecer uma solução customizada de comunicação e telemetria para redes ferroviárias.

A solução permite o rastreamento preciso em tempo real de cada trem da rede Rumo, além de comunicação confiável de voz e dados entre motoristas, equipes de manutenção e o Centro de Controle de Operações (CCO).

O projeto começou equipando 300 locomotivas Rumo com terminais EXPLORER 325 (BGAN), EXPLORER Mobile Gateways e o serviço PRISM PTT+ da Cobham para fornecer conectividade contínua e eficiente, selecionando a melhor rede disponível (celular/satélite/LAN) para comunicações. voz e dados sem intervenção do usuário. Também possibilita a interoperabilidade entre os sistemas DMR, LMR e MCPTT, garantindo que a solução seja totalmente compatível com a tecnologia existente a bordo das locomotivas.

A conectividade via satélite é fornecida pelo serviço Broadband Global Area Network (BGAN), que opera na rede global de banda L da Inmarsat. Muitos governos, forças armadas e empresas em todo o mundo confiam no BGAN para permanecerem conectados quando tudo mais falhar com um nível de confiabilidade de 99,9%.

A Globalsat do Brasil fornece à Rumo o desenvolvimento de projetos, implementação, garantia permanente, suporte no local e reparos, para garantir o melhor desempenho da solução de conectividade.

A solução garante que a Rumo tenha acesso a conectividade ininterrupta e de alta qualidade para facilitar a transferência de dados de telemática, voz e vídeo, permitindo rastreamento preciso em tempo real de cada trem e comunicação entre motoristas, manutenção e centros de controle regionais. Os dados das locomotivas são exibidos em um aplicativo no CCO, que representa toda a malha ferroviária e a posição de cada veículo, bem como sua velocidade.

A intenção da estrutura é fornecer à frota da Rumo conectividade altamente confiável, garantindo uma malha ferroviária eficiente, rentável e segura.

Igor Falcão, Diretor da Globalsat do Brasil e Sênior VP de Vendas para a América Latina do Grupo Globalsat, comenta: “Estamos muito satisfeitos e orgulhosos com esta distinção. A expectativa da Globalsat do Brasil com o projeto é reduzir significativamente os custos em toda a malha ferroviária, com uma economia estimada de milhões por mês como resultado da otimização da operação e dos cuidados para evitar frenagens e acelerações desnecessárias. Economias adicionais também são prováveis porque a Rumo espera transportar mais carga em menos tempo sem ter que investir em novas locomotivas e vagões.”

Mike Carter, presidente da Inmarsat Enterprise, disse: “Estamos incrivelmente orgulhosos da solução personalizada de comunicação e telemetria que criamos para as redes ferroviárias Rumo em parceria com o Globalsat Group e a Cobham SATCOM. Nossa solução conjunta teve impacto imediato e significativo no sistema ferroviário brasileiro, possibilitando o transporte mais eficiente de cargas, afetando os mercados interno, de exportação e importação. A Globalsat é um parceiro chave da Inmarsat na América Latina, fornecendo implementação técnica e experiência de gerenciamento no terreno, para complementar nossa rede global e confiável de satélites.

Distribuído anualmente, o prêmio Rumo aos seus Fornecedores reconhece as melhores práticas promovendo a melhoria contínua de seus processos e pleno alinhamento com a missão da Rumo.

