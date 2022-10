Como esteticistas e cabeleireiros estão usando tecnologia para suas reformas

download RSViP app rsvip make up app Hairstylist Booking App

Top Barbers, Esteticistas e Cabeleireiros estão mudando para reserva móvel online

O aplicativo funciona perfeitamente e nossos clientes gostam apenas de reservar em tempo real e pagar facilmente através do aplicativo, mas o que mais amamos é!... SEM MENSALIDADES” — Sandra Wright

NEW YORK CITY, NEW YORK, UNITED STATES, October 15, 2022 /EINPresswire.com/ -- Salões, barbearias e spas são uma parte essencial da economia dos EUA, responsável por cerca de 10% das receitas globais em beleza e bem-estar a cada ano.

Mesmo com o aumento da economia gig e das oportunidades de freelancer, essa indústria já era alimentada por empreiteiras independentes. Cerca de 10% da força de trabalho dos EUA envolve trabalho autônomo, e outros 20% dos trabalhadores são contratados por pessoas que operam um negócio dessa maneira.

Mais de 50% dos trabalhadores da indústria de beleza e bem-estar têm seu emprego classificado como autônomo em alguns países. Barbeiros, cabeleireiros, cabeleireiros e cosmetólogos têm taxas mais altas de contratação independente quando comparadas com a força de trabalho geral.

Ir digital pode ajudá-lo a gerenciar o novo normal. Aqui estão algumas razões simples pelas quais todos os profissionais de beleza e bem-estar devem mudar para o agendamento on-line:

● Sempre disponível: Seus clientes podem marcar consultas 24 horas por dia

● Menos tempo no telefone - mais autoatendimento significa menos consultas ao cliente

● Fácil de Usar - Nada para configurar, sem servidores ou backups para se preocupar

● Você não precisa do seu próprio site - use nosso site ou incorpore-o em seu site

Sites de negócios para salões de beleza, barbearias e spas já carecem de informações essenciais. A Phorest Salon Software descobriu que apenas 25% dos provedores de serviços relacionados ao setor tinham um mapa de sua localização em uma página de contato, com 38% nem mesmo exibindo suas horas de operação com destaque. Apenas 54% das consultas do setor acontecem durante o horário comercial regular de qualquer maneira, razão pela qual aqueles que têm essa capacidade já têm uma vantagem competitiva.



Usar um aplicativo que possa lidar com todas as suas necessidades através de uma única plataforma é muito mais fácil do que fazer malabarismos com vários sistemas para atender às demandas que o COVID-19 coloca na sociedade hoje. Os aplicativos oferecem oportunidades que não estão disponíveis em outras plataformas. Se um cliente marca uma consulta com você, então ele tem um tempo garantido. Você pode fazê-los esperar em segurança em seu carro se eles chegam cedo ou você está correndo um pouco tarde.

Ter informações baseadas em aplicativos como freelancer permite que você concorra com empresas maiores em sua comunidade. Você pode evitar a dor de cabeça de problemas de processamento de pagamentos com este serviço sem perder a oportunidade de ganhar gorjetas. Os clientes podem ver todos os serviços que você fornece rapidamente, e isso permite que você forneça ofertas únicas que possam atrair as pessoas para uma visita. Em vez de gastar tempo respondendo a chamadas ou textos, você pode estar trabalhando para ganhar mais porque modernizou sua estrutura de negócios.

O aplicativo RSViP provou ser o principal aplicativo móvel de reserva on-line que os profissionais de beleza estão usando em todo o mundo. A RSVIP ficou em primeiro lugar nas três categorias de avaliação para software de cabeleireiro; Mais popular, mais barato e mais fácil de usar. A plataforma fornece uma solução all-in-one para todas as suas necessidades que facilita a execução de um negócio gerenciando reservas de consultas, ponto de venda, dados do cliente, recursos humanos, inventário e relatórios financeiros. O aplicativo também possui um processamento de pagamento de cartão embutido para evitar cancelamentos atrasados e não comparei.

Dançarinos RSViP