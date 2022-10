L’application RSVIP rend la recherche et la réservation de services de beauté et de bien-être locaux rapides et simples

RSViP App Download RSViP App RSViP App

La réservation de professionnels de la beauté en ligne est arrivée

J’ai commencé à utiliser l’application il y a environ 2 mois et c’est vraiment incroyable. J’ai demandé à mon coiffeur de s’inscrire et maintenant elle me remercie chaque fois que je la vois” — Tonya

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, October 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- Trouver un moyen rapide et facile de prendre des rendez-vous dans un salon de beauté local et un spa de bien-être ne devrait pas être un gros casse-tête. Malheureusement, l’un des effets secondaires de la pandémie de Covid-19 a été l’incertitude de savoir qui est ouvert et quand, en plus de rendre obligatoire de prendre rendez-vous plutôt que d’essayer simplement d’entrer et de voir s’il y a une ouverture. La nouvelle application RSVIP apporte une solution à ce problème.

RSVIP est un moyen efficace, moderne et pratique pour les clients d’éviter d’avoir à attendre en ligne et d’être en mesure de prendre rendez-vous rapidement et de manière fiable. C’est une victoire pour ceux qui recherchent des services de beauté et de bien-être ainsi que pour les professionnels de l’industrie.

Nous entendons parler de la valeur que notre application offre chaque jour aux utilisateurs, a commenté un porte-parole de RSVIP. Nous sommes nous-mêmes des professionnels du monde de la beauté, donc quand nous avons créé RSVIP, ce n’était pas en tant qu’étrangers, mais en tant que personnes qui savent comment l’industrie fonctionne à l’intérieur et à l’extérieur. Nous sommes heureux de voir l’application être adoptée, surtout avec la pandémie qui rend tout plus compliqué.

Ce n’est pas seulement une application de salon de coiffure, c’est un guichet unique pour les salons de luxe, les massothérapeutes, les entraîneurs de fitness, les tatoueurs pour atteindre leurs clients. Grâce à RSViP, les entreprises peuvent :

• Invitez des clients existants et attirez de nouveaux clients

• Offrez une confirmation instantanée aux clients

• Gérez les rendez-vous

• Modernisez leur entreprise

• Configurez la disponibilité

• Acceptez les paiements par carte de crédit / débit via Stripe

• Configurez des promotions et des récompenses pour donner aux clients une raison de réserver avec eux

Les professionnels des services de beauté peuvent facilement se connecter avec des clients potentiels via cette plate-forme. Ils pourront :

• Confirmer, refuser ou reporter des rendez-vous

• Accepter les paiements par carte de crédit

• Promotions d’offres

• Obtenir un dépôt rapide et direct sur leurs comptes bancaires

• Fidéliser les clients grâce à l’intégration des médias sociaux

• Configurer leur disponibilité et utiliser efficacement le temps

Fait remarquable, plus de 98% des personnes qui utilisent l’application ont déclaré qu’elles la recommanderaient à leurs amis, collègues et familles. Ces commentaires positifs se poursuivent dans tous les domaines.

Réservez des pros de la beauté en ligne