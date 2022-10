2022 Latest Report on Laser Pointer Market Size and Analysis by 2028 | Xcellent Insights

Growing awareness about Laser Pointer, rapid urbanization, & industrialization are some key factors expected to drive the Global Laser Pointer Market by 2028.

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, October 16, 2022 /EINPresswire.com/ -- Global ๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ Size to Reach USD XX Million in 2028. High usage of laser pointers for industrial, research use and military use and rapid technological advancements in laser technology are some key factors expected to drive global market growth

Market Size: USD 76.72 Million in 2021, Market Growth: at a CAGR of.82%, Market Trends: Growing demand for laser pointers in the leisure and entertainment sector

The global laser pointer market size was 76.72 million in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of .82% during the forecast period. Key factors such as growing demand for high-quality laser pointers and laser line generators across various sectors, increasing investments in research and development activities, and rising number of music and light shows and star gazing activities across the globe are expected to drive global market growth during the forecast period.

A laser pointer also called a laser pen is a small handheld device that has a power source and a laser diode emitting a narrow coherent low-powered laser beam of visible, monochromatic light. It is commonly used for highlighting or pointing out an object of interest with a strong beam of light that can be red and red-orange, yellow, green, blue, or violet. Laser pointers are made of IR-pump frequency, called a diode-pumped solid-state laser that produces a beam of light in high visible power colors. These are widely used in office and school for highlighting important aspects in the slide shows during presentations and music and light shows for creating visually striking patterns. In addition, laser pointers act as a crucial tool in astronomy for star gazing and are commonly mounted on telescopes for facilitating the alignment of the telescope to a specific star or location.

However, factors such as presence of technical barriers in laser pointers, rising complaints about product deformities, and imposition of stringent regulations for usage of laser pointers are expected to limit the adoption of laser pointers in the coming years.

๐†๐ซ๐ž๐ž๐ง ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐‚๐€๐†๐‘:

The green segment is expected to register rapid revenue CAGR over the forecast period. This can be attributed to increasing adoption of green laser pointers for accurately pinpointing stars and constellations and corporate and school presentations, high preference for green laser pointers as these are much more effective and visible in broad daylight and direct sunlight, and rising investments in increasing production and developing more effective laser pointers.

๐‹๐ž๐ข๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐„๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ญ๐š๐ข๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž:

The leisure and entertainment segment is expected to account for largest revenue share during the forecast period rapidly expanding leisure and entertainment sector, increasing number of laser shows across the globe, and rising participation in star gazing and constellation shows.

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐“๐จ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž:

North America is expected to account for largest revenue share in the global laser pointer market between 2021 and 2028. This can be attributed to increasing adoption of laser pointers for corporate presentations, viewing stars and constellations and light and music shows, rapid advancements in laser technology, presence of robust key players, and increasing investments in R&D activities.

๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ:

โ€ข Quarton

โ€ข Knorvay

โ€ข Quartet

โ€ข Kensington

โ€ข Logitech

โ€ข SMK-Link

โ€ข Targus

โ€ข ASiNG

โ€ข Deli

โ€ข Vson

โ€ข Qiao Ron

โ€ข Xuzhou Tiancai

โ€ข 3M

โ€ข Alpec

โ€ข Unbranded/Generic

โ€ข Wicked Lasers

๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฅ๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐ฉ๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐œ ๐จ๐ง ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Red and Red-Orange

โ€ข Yellow

โ€ข Green

โ€ข Blue

โ€ข Violet

๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Pointing

โ€ข Industrial and Research Use

โ€ข Leisure and Entertainment

โ€ข Weapons Systems

๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o United States

o Canada

โ€ข ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž

o Germany

o France

o UK

o Italy

o Russia

โ€ข ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ

o China

o Japan

o South Korea

o India

o Australia

o Taiwan

o Indonesia

o Malaysia

โ€ข ๐‹๐š๐ญ๐ข๐ง ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o Mexico

o Brazil

o Argentina

โ€ข ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š

o Turkey

o Saudi Arabia

o U.A.E

๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Analyze and forecast market size of global Laser Pointer Market by value and volume.

โ€ข Estimate market size, share, revenue CAGR.

โ€ข Analyze and study micro markets in terms of contributions to Laser Pointer Market, their individual growth trends and prospects.

โ€ข Precise insights of useful details about factors driving and affecting growth of Laser Pointer Market.

โ€ข Comprehensive overview and profiles of key players including business strategies such as research and development investments, collaborations, partnerships, mergers and acquisitions, product launches and joint ventures.

๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

Thank you for reading the research report. We have also introduced a customization feature that lets you customize the report as per your requirement. Kindly get in touch with us to avail your custom copy or speak with analysts to know more about the report.

