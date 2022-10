2022 𝐍𝐞𝐰 𝐑𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐧 𝐎𝐫𝐚𝐥 𝐁𝐞𝐚𝐮𝐭𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐬 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐒𝐢𝐳𝐞, 𝐂𝐀𝐆𝐑 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐮𝐬, 𝐓𝐫𝐞𝐧𝐝𝐬, 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐜𝐚𝐬𝐭 𝐓𝐨 2028

๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐จ๐ฐ๐š๐ซ๐๐ฌ ๐ฅ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฐ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐ฎ๐ž๐ฅ-๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ข๐œ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ฏ๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, October 12, 2022 /EINPresswire.com/ -- Global Oral Beauty Products Market Size to Reach USD XX Million in 2028.Rising prevalence of dental caries among all age groups and growing preference for organic and chemical-free products are key factors expected to drive global market growth.

The global oral beauty products market size is expected to reach USD XX Million in 2028 and register a revenue CAGR of XX% during the forecast period. Key factors such as increasing number of dental spas across the globe, growing availability of various types of oral beauty products, and growing inclination towards aesthetic appeal are expected to drive global market growth during the forecast period.

Good oral health is considered to be a sign of good overall health. Oral beauty and care products are intended to cleanse the oral cavity, eliminate bad mouth odor, freshen the breath and maintain oral hygiene. With rapid advancements in technology, changing consumer preferences, and increasing awareness about maintaining oral hygiene a wide variety of oral beauty products such as different kinds of toothpaste, battery-operated toothbrushes, teeth whitening products, tooth powders, mouthwashes, and breath fresheners are in high demand. These products are available in retail and wholesale pharmacies, beauty salons, and online pharmacies. Many market players are also investing in research and development activities to develop and launch more effective oral beauty products.

However, factors such as adverse effects of certain teeth whitening products and chemical products, unawareness about importance of oral beauty products, and high cost of certain oral hygiene products are expected to hamper growth of global oral beauty products market during the forecast period.

๐๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐ฅ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž:

The natural organic products segment is expected to account largest revenue share between 2017 and 2028. This can be due to increasing incidence of dental caries, tooth decay, and mouth cancer across the globe, changing lifestyle preferences, growing inclination towards natural organic products over chemical composition products, and increasing investments for developing more effective products to cater to rising consumer demand.

๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ฒ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐‚๐€๐†๐‘:

The pharmacy segment is expected to register rapid revenue CAGR over the forecast period owing to large patient base, rising number of pharmacies across the globe, and increasing availability of various types of oral beauty products in offline and online pharmacies.

๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก:

Asia Pacific is expected to register rapid revenue growth during the forecast period owing to growing prevalence of dental diseases, tooth decay & loss, mouth cancer, and gum problems across the region, rising number of dental spas, and beauty salons, and rising consumer awareness about oral health and mouth hygiene. Moreover, growing availability of oral beauty products in online stores, increasing disposable income, and rising investments in developing better and more effective oral beauty products are expected to drive Asia Pacific market growth during the forecast period.

๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ:

โ€ข Amore Pacific

โ€ข Shiseido

โ€ข Fancl

โ€ข Swisse

โ€ข CAUDALIE

โ€ข GNC

โ€ข BLACKMORE

โ€ข Natureโ€™s Bounty

โ€ข POLA

โ€ข ISDG

โ€ข Doppel Herz

๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐จ๐ซ๐š๐ฅ ๐›๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐›๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Natural Organic Products

โ€ข Chemical Composition Products

๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Pharmacy

โ€ข Health Product Store

โ€ข Beauty Salon

โ€ข Others

๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž๐š๐ฎ๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o United States

o Canada

โ€ข Europe

o Germany

o France

o UK

o Italy

o Russia

โ€ข ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ

o China

o Japan

o South Korea

o India

o Australia

o Taiwan

o Indonesia

o Malaysia

โ€ข ๐‹๐š๐ญ๐ข๐ง ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o Mexico

o Brazil

o Argentina

โ€ข ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š

o Turkey

o Saudi Arabia

o U.A.E

๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Analyze and forecast market size of global Oral Beauty Products Market by value and volume.

โ€ข Estimate market size, share, revenue CAGR.

โ€ข Analyze and study micro markets in terms of contributions to Oral Beauty Products Market, their individual growth trends and prospects.

โ€ข Precise insights of useful details about factors driving and affecting growth of Oral Beauty Products Market.

โ€ข Comprehensive overview and profiles of key players including business strategies such as research and development investments, collaborations, partnerships, mergers and acquisitions, product launches and joint ventures.

๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

Thank you for reading the research report. We have also introduced a customization feature that lets you customize the report as per your requirement. Kindly get in touch with us to avail your custom copy or speak with analysts to know more about the report.

