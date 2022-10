DTEN annonce son intention de certifier ses équipements pour Microsoft Teams

L’expérience distinctive DTEN sera prochainement accessible aux utilisateurs de Microsoft Teams partout dans le monde.

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA, October 12, 2022 / EINPresswire.com / -- DTEN annonce son intentionde certifier ses équipements pour Microsoft Teams L’expérience distinctive DTEN sera prochainement accessibleaux utilisateurs de Microsoft Teams partout dans le monde.SAN JOSE, Californie (États-Unis), le 11 octobre 2022 -- DTEN, fournisseur de premier plan de solutions d’équipements tactiles de visioconférence, annonce avoir l’intention de décrocher l’appellation « Certified for Microsoft Teams » pour l’apposer sur ses systèmes de collaboration les plus populaires. Cette certification pour Microsoft Teams aidera DTEN à satisfaire une demande mondiale de ressources de visioconférence immersives de qualité en plein essor, y compris auprès de plus de 270 millions d’utilisateurs Microsoft Teams.« Alors que les solutions DTEN sont toujours plus reconnues sur le marché, la demande de solutions multiplateformes ne cesse de s’intensifier », précise Wei Liu, fondateur et CEO de l’entreprise. « Pour mieux servir nos clients et promouvoir nos solutions pour l’environnement de travail hybride, nous débutons notre processus de certification pour Microsoft Teams qui concernera certains systèmes DTEN. »Plus que jamais, les clients exigent une souplesse technologique pour répondre aux impératifs de travail et de formation hybrides. Le label « Certified for Microsoft Teams » leur garantit de trouver, auprès de DTEN, un prestataire unique en charge du matériel, de l’assistance et de la gestion de parc qu’il optimise avec la plateforme collaborative choisie par le client.DTEN est actuellement en phase de certification Microsoft Teams pour son prochain système tout-en-un DTEN D7X Teams Rooms sous Android. L’entreprise entreprendra également rapidement les formalités de certification pour le D7X sous Windows.DTEN est réputée sur le marché pour la qualité supérieure de ses solutions orientées vidéo, ses designs tout-en-un et l’intuitivité de ses expériences. Ses fonctionnalités tactiles et sa technologie d’optimisation par l’IA améliorent encore l’expérience utilisateur. Ses innovations lui ont récemment valu des consécrations internationales et sectorielles, notamment auprès de Good Design, RedDot, AV Nation, Enterprise Connect et UC Today.« DTEN repose sur un principe fondamental : la collaboration se doit toujours d’être naturelle, immersive et constructive », conclut Wei Liu. « Nous sommes ravis que l’expérience distinctive DTEN soit proposée à davantage d’utilisateurs qu’auparavant. »Pour de plus amples informations concernant cette annonce, lisez notre dernier article de blog ici ou prenez contact : pr.emea@dten.com /+44 (0) 20 3744 3420À propos de DTENDTEN transforme les interactions et la collaboration entre individus en développant des équipements immersifs orientés vidéo ainsi que des services sur abonnement. Nos solutions équipent les entreprises, les établissements d’enseignement, les particuliers et les environnements hybrides aux quatre coins du monde, en dotant chaque espace de réunion d’expériences de visioconférence réalistes, intuitives et de qualité. Lauréat de plusieurs trophées à l’international, DTEN est reconnu pour la simplicité de ses solutions « plug & play », sa fiabilité audiovisuelle, et l’élégance fluide de ses designs. Fondée en 2015, la société DTEN est basée à San Jose, en Californie. Pour de plus amples informations, visitez le site www.DTEN.com