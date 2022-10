TRANSCRIPT OF INTERVIEW SENATOR RISA HONTIVEROS IN SAKTO SA TELERADYO OF DZMM

Q: Ngayong umaga makakausap natin mismo si Senator Risa Hontiveros. Kumusta ho kayo?

SRH: Okay naman po sa kabila ng nangyari kahapon kay Sen Leila pero maraming salamat sa pag-imbita at magandang morning din sa inyo

Q: Buti po Senator ay nagkaroon agad ng time na mabisita ng personal si dating Senator Leila De Lima, kumusta po ang inyong pag-uusap?

SRH: Eh syempre talagang nung una kaming nagkita ulit, niyakap ko talaga siya. Si Sen Leila ibang klase talaga sa kabila nung napaka- nakaka- harrowing ang salita sa ingles pero yung talagang nakakatakot na nangyari sa kanya pagdating ko doon sa custodial center ng PNP nasa gitna na siya ng kanyang pagsusulat ng kanyang salaysay habang sariwa pa daw yung teribleng karanasan at alaalang iyon ay isinulat na po niya para hindi talaga mawala and ito dapat wake up call hindi lang sa buong publiko pero kahit sa gobyerno, kahapon sabi ko eh with renewed urgency, nanawagan talaga ako sa bagong administrasyon na gawin ang moral at legal na tamang gawin at palayain na si dating Senador Leila kinokondena ko talaga in the strongest possible terms yung hostage taking na ginawa sa kanya mismong sa loob ng PNP Custodial Center napaka hindi makatarungan, barbaric nga at dapat ikondena. Yung pinaka national headquarters ng ating national police na pinaka dapat secure na lugar, paano nakarating sa kanya ang isang armadong detainee nagkaroon ng access nang ganyan lamang sa kanyang custodial cell na ang lalim sa loob ng national headquarters ng PNP. Sabi nga ng mga kaibigan at taga suporta ni Sen Leila, napakahirap siyang dalawin tulad ng kanyang nakaraang kaarawan pero bakit nagkaroon ng ganyang lapse in security. Kailangang ma-address talaga sino ba ang naging responsable para diyan talagang kokondenahin mo talaga in the strongest possible terms. Grabe yung nangyari kay Sen Leila na kanyang isinulat sa kanyang salaysay.

Q: Mayroon bang naging inisyal na naging paliwanag po sa inyo ang pamunuan, una ng Kampo Krame kung bakit ho umabot nga sa ganoon na nakarating pa sa kinaroroonan ni Sen Leila ang hostage taker? May paliwanag na po ba initially?

SRH: Nung dumalaw sa kanya si Chief PNP Azurin at kasama ang iba pang opisyal pati po yung opisyal na nakaligtas sa kanya sa huling sandali, wala naman hong ibinigay na kumpletong paliwanag sa akin, syempre ang pangunahing pakay nila ay makausap si Sen Leila at kanyang ikinwento sa kanya ang nangyari so naiiwan pa rin nsa PNP at sa Department of Justice ang demand ng isang paliwanag at puspusang imbestigasyon sa marahas na insidenteng ito. Kailangan talaga ng buong publiko ng mga sagot dapat kaagad matukoy at managot sa batas ang lahat ng sangkot sa pangyayaring ito .Sana at ito ay hiling nating lahat ay dagdagan ng PNP ang security arrangement sa palibot ni Sen Leila at siguruhin nila na wala nang katulad na insidente mangyari laban sa kanya ni sa ibang mga detainees. Alam nyo, itong karahasan laban kay dating Sen Leila pinakahuli lang sa mga nangyari, ginawa sa kanya na walang katarungan talaga. Actually, hindi sana dapat nangyari ito kung sa simula pa lang hindi siya kinulong batay sa mga walang basehan na mga kaso. Political persecution talaga ito sa pinakamasamang porma. Gaya ng nabanggit ko kanina, ngayon, higit pa sa kailanman, nananawagan tayo sa kaagad na pagpapalaya kay dating Sen Leila mula sa kanyang walang katarungang detention at yung pag-drop na ng mga gawa-gawang paratang laban sa kanya.

Q: Senator Risa, kung sakali pong hindi kayo makumbinsi sa magiging paliwanag ng PNP kung bakit po umabot sa ganoon ang sitwasyon sa kampo krama custodial facility, magkakaroon ba kaya ng investigation pa ang Senado sa latag ng seguridad sa Kampo Krame at sa iba pang mga kampo natin?

SRH: Posibleng posible pa ring magkaroon pa rin ng imbestigasyon. Yung paliwanag galing sa PNP, unang-una dapat maging kapani-paniwala unang-una na kay Sen Leila, dahil siya ang naging target ng ganyang hostage taking at siya ang nakaranas ng napaka traumatic na karanasang iyon at kahit pa maging katanggap-tanggap na sa kanya ay posible pa ring mayroon pa ring iinquire ang Senado o Kongreso sa pangyayaring ito dahil talagang sunud-sunod na mga hindi makatarungang pangyayari laban kay Sen Leila sa nakaraang kalahating dekada gaya ng nabanggit ko kanina, hinding-hindi na dapat mangyari sa kanya ni sa sinumang bilanggo at partikular sa kaso niya. Yun na nga, ngayon pa lang dapat palayain siya.

Q: Nagkaroon ba kayo ng kahit medyo kaunting time ni Senator Leila De Lima kung kumusta po siya, kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan po medyo matagal pong pagkakakulong sa Kampo Krame?

SRH: Nakapag-usap po kami sabi niSen Leila, tinatawanan na lang, sinusubukan niyang pagpagin yung trauma na nangyari sa kanya pero physically bagama't nacheck up na rin siya ng PNP General Hospital pero masakit yung dibdib nya kasi talagang tinututok sa kanya yung makeshift na ice pick ba yun o makeshift na screwdriver ba yon sa kanyang dibdib at ilang beses din siyang sinasakal nung kinakaladkad siya, itinulak siya sa sahig nahulog siya butiu na lang daw hindi tumama ang ulo niya, ay My God, bilib talaga ako sa tatag pa rin ng loob ni Sen Leila na sa kabila ng lahat ng nangyari at nangyayari sa kanya, andyan pa rin, mararamdaman mo talaga, mamamalayan mo talaga yung kanyang katatagan ng loob at yung hindi nawawala niyang pagnanasa para sa kalayaan dahil nagsasabi lang naman sya ng totoo sa buong panahong ito at talagang inilalaban niya ang katarungan at hindi lang para sa kanyang sarili, kita natin na kahit habang siya'y bihag ay tuluy-tuloy ang legislaivbe work nya yung mga sinusulat nyang mga liham, at mga panukalang batas, mga resolusyon. So kumbaga lumalaban pa rin siya hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa ating bayan.

Q: Senator Risa, baka may panawagan po kayo nakikinig ang PNP ngayon sa nangyari pong ito kahapon sa detention facility sa Kampo Krame?

SRH: Ako po'y nagpapasalamat kay Chief PNP Azurin na actually habang papunta na rin ako sa Krame para dalawin si Sen Leila ay nag return call naman siya sa akin para sabihin na pwedeng dumalaw, sabi ko okay salamat po, pero papunta na rin po ako dyan. Nagpapasalamat din ako sa opisyal na nakapag rescue sa kanya sa huling sandali, sa sandaling iyon, ay naging guardian angel niya pero higit sa lahat, with renewed urgency, nananawagan ako kay Presidente na gawin na ang aksyon ngayon para palayain si Sen Leila magmula noong kanyang detention nang dating administrasyon halos lahat ng mga saksi laban sa kanya ay nagrecant na ng kanilang testimonya kaya sabi ko nga, yung kaso laban sa kanya, walang-wala na iyon. Nanawagan ako sa bagong administrasyon, gawin ang moral at legal na tama at palayain si Sen Leila. Lagpas na ito sa PNP at anumang pagwawasto na kaya nilang gawin sa mga mali at kulang sa seguridad ni Sen Leila, palayain na ni Presidente si Sen Leila.