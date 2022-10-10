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فندق W Doha يقدّم تجارب استثنائية لضيوف البطولات الرياضية ضمن أجنحته السكنية الفاخرة

W Dohas Luxury Suites Invite Visitors to Maximize Their Football Festival Experience with Unique Activations

Close to many football-themed activations, luxury lifestyle hotel is home to various fine dining options – such as COYA and Michelin star chef Jean-Georges Vongerichten’s ‘Market’

Located within 25 minutes of all the popular soccer stadiums in Qatar, W Doha is the perfect accommodation option for those attending the football tournament

DOHA, QATAR, October 10, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلن W Doha، الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم الذي يُعدّ من أبرز وجهات الضيافة الرائدة في قطر، عن استعداده لاستقبال عشاق رياضة كرة القدم الوافدين لمتابعة البطولات الرياضية ضمن أجنحته السكنية الفاخرة والمعدة خصيصاً للارتقاء بتجربتهم لأعلى المستويات، بالتزامن مع استعداد قطر لاستقبال أكثر من مليون ضيفاً من عشاق كرة القدم.

وتضم الوجهة المميزة 153 وحدة سكنية فسيحة بديكوراتٍ وتصاميم لافتة تجمع بين أحدث التقنيات والمرافق العصرية لتلبية مختلف تطلعات الضيوف في أي وقت وأي مكان. ويحظى الضيوف، خلال البطولة المنتظرة التي تنطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في 20 نوفمبر، بفرصة الاستمتاع بباقة من الفعاليات المميزة في رحاب ومحيط الفندق الرائد، بدءاً من مناطق المشجعين وصولاً لمهرجانات الأطعمة.

وتقدّم أجنحة الفندق السكنية الفاخرة، المتوفرة مع غرفة أو غرفتي نوم، مجموعةً واسعة من الميزات، بما في ذلك المطابخ المجهزة بالكامل والمزودة بأحدث الأدوات المنزلية ومرافق غسيل الملابس، إلى جانب أنظمة الترفيه المنزلية المبتكرة والإطلالات الخلابة على الخليج العربي. وتتميز الشقق بموقعها الاستراتيجي على بعد 25 دقيقة بالسيارة عن جميع الملاعب الشهيرة المنتشرة في قلب العاصمة القطرية، مع إمكانية الوصول إليها بواسطة المترو.

كما تَعد الوجهة ضيوفها من الذوّاقة بأمسياتٍ لا تُنسى في أرقى المطاعم والمقاهي الحصرية المتوفرة في رحابها، مع فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات العصرية المستوحاة من المطبخ التركي في مطعم Rüya المؤقت الذي افتتح أبوابه مؤخراً في الفندق.

ويضم الفندق أيضاً Market، المطعم الأوروبي العصري المميز بإشراف جان جورج فونجريشتن، الشيف الشهير الحائز على 3 نجوم ميشلان، ومطعم COYA العالمي من علامة أسلوب الحياة الرائدة والذي يقدّم تشكيلة من أشهر أطباق المطبخ البيروفي الأصيل. أما لعشاق السوشي، فيقدّم Spice Market، المطعم الآسيوي الحائز على عدة جوائز، قائمة متنوعة من الأطباق الطازجة المستوحاة من جنوب شرق أسيا، بما فيها أصناف السوشي المتنوعة. بينما يقدّم مطعم La Spiga من بيبر مون أطباق الميلانيز الشهيرة وغيرها من ألذ مأكولات المطبخ الإيطالي العريق. وتستضيف صالة Wahm Lounge العصرية أشهر منسقي الأغاني في أمسياتٍ ترفيهية استثنائية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وسيم دعجة، مدير عام فندق وشقق W Doha: "يستكمل فندق W Doha، بالتزامن مع استعداد دولة قطر لاستقبال عشاق رياضة كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، تحضيراته لضمان استمتاع الضيوف بتجربةٍ استثنائية في أجنحته السكنية الفاخرة ومطاعمه العصرية وتجاربه الترفيهية المبتكرة المستوحاة من رياضة كرة القدم. ونتطلع بحماس لاستقبال ضيوفنا في أجواءٍ عصرية فاخرة بإلهام من كرم الضيافة العربية الشهيرة عالمياً، لضمان حصولهم على تجربة العمر".

وتمثل البطولة الرياضية فرصة ذهبية لفندق W Doha لتسليط الضوء على ما يقدمه من تجارب استثنائية للوافدين من مختلف أنحاء العالم، حيث أضاف السيد دعجة: "تلبي خدماتنا تطلعات الزوار على اختلاف ثقافاتهم واحتياجاتهم لما نقدمه من خدمات تراعي أعلى معايير الجودة والتميز. ونحرص على تقديم خياراتٍ واسعة من التجارب التقليدية والعصرية، بالإضافة إلى باقة من الخدمات التي تضمن للضيوف اختبار تجارب لا تُنسى".

Pragati Malik
MCS Action FZ LLC
+971 54 531 5575
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فندق W Doha يقدّم تجارب استثنائية لضيوف البطولات الرياضية ضمن أجنحته السكنية الفاخرة

Distribution channels: Food & Beverage Industry, Sports, Fitness & Recreation, Travel & Tourism Industry


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