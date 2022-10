A LISTA KEEP WALKING: AFRICA TOP 30

A Lista identificará e celebrará 30 pioneiros e visionários culturais Africanos que nem sempre são reconhecidos pelo seu trabalho mas ousam impulsionar a cultura e causar impacto na economia criativa do continente através da música, do cinema, dos meios d

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, October 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Johnnie Walker™ e Trace associaram-se numa nova iniciativa inovadora, KEEP WALKING: AFRICA TOP 30, uma lista definitiva em reconhecimento da próxima geração de transfiguradores culturais de todo o continente Africano.A Lista identificará e celebrará 30 pioneiros e visionários culturais Africanos que nem sempre são reconhecidos pelo seu trabalho mas ousam impulsionar a cultura e causar impacto na economia criativa do continente através da música, do cinema, dos meios de comunicação, da moda e da arte.A lista de nomeados será revelada em Outubro, enquanto membros do público são também encorajados a votar nos transformadores culturais, que acreditam ter dado impulso e Feito avançar a cultura, tanto em África como no estrangeiro."A cultura está a mudar em toda a África das formas mais surpreendentes, e queremos que esta lista seja um verdadeiro reflexo desta geração de inovadores culturais de todo o continente. Queremos que os criadores saibam que os vemos, que os ouvimos e que os celebramos pela sua excelência. Trace tem o prazer de se associar a Johnnie Walker™ para dar vida a este projecto", diz Valentine Gaudin-Muteba, Director Executivo da Trace, África Austral.Comprometido com um espírito de progresso e de evolução durante mais de 200 anos - e hoje trabalhando com alguns dos melhores artistas do mundo - Johnnie Walker™ celebra histórias de energia criativa, determinação e quebra de barreiras. Este legado continua com a plataforma KEEP WALKING: AFRICA TOP 30 na qual Johnnie Walker™ e Trace trabalharam com gestores de talento de topo e líderes da indústria em todo o continente para identificar uma lista definitiva de mudanças de forma cultural pan-Africana.KEEP WALKING: AFRICA TOP 30 chega numa altura em que as tendências para a economia criativa de África são extremamente positivas. Relatórios da UNESCO indicam que a indústria cinematográfica Africana ainda em grande parte inexplorada poderia quadruplicar as rendas para 20 mil milhões de dólares, e criar mais 20 milhões de empregos, enquanto se espera que o fluxo de rendas da transmissão de música digital em África atinja 500 milhões de dólares até 2025."Todos estes números indicam que agora é o momento para os criativos africanos mostrarem os seus talentos e serem reconhecidos tanto no continente como a nível mundial. Queremos que a lista KEEP WALKING: AFRICA TOP 30 não seja só para os reconhecer, mas também para servir de inspiração para todos os criadores africanos para darem passos ousados na mudança da cultura do continente à medida que o mundo reabre após o lockdown", acrescenta Adrian De Wet, Gestor de Marca de Categoria, Cerveja e Reserva - Partner Emerging Markets."No espírito do nosso fundador, John Walker, que teve de inovar o status quo de como o Whisky era misturado, embalado e entregue ao mundo e que revolucionou para sempre o mundo do Whisky, aplaudimos e celebramos aqueles que trilham os seus próprios caminhos e deixam grandes passos na sua trilha".• JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30FIM