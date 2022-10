LA LISTE DU KEEP WALKING: AFRICA TOP 30

La liste identifiera et célébrera 30 pionniers et visionnaires culturels africains de la prochaine génération qui ne sont pas toujours reconnus pour cela mais qui font avancer la culture avec audace et ont un impact sur l'économie créative du continent da

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, October 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Johnnie Walker™ et Trace se sont associés dans une nouvelle initiative innovante, KEEP WALKING: AFRICA TOP 30, une liste définitive reconnaissant la prochaine génération des créateurs culturels de tout le continent africain.La liste identifiera et célébrera 30 pionniers et visionnaires culturels africains de la prochaine génération qui ne sont pas toujours reconnus pour cela mais qui font avancer la culture avec audace et ont un impact sur l'économie créative du continent dans les domaines de la musique, du cinéma, des médias, de la mode et de l'art.La liste des nominés sera dévoilée en octobre, tandis que le public est également encouragé à voter pour les créateurs culturels qui, selon lui, ont donné un élan à la culture et l'ont fait progresser, tant en Afrique qu'à l'étranger."La culture est en train de changer à travers l'Afrique de la manière la plus étonnante qui soit, et nous voulons que cette liste soit un véritable reflet de la meilleure nouvelle génération d'innovateurs culturels du continent. Nous voulons qu'ils sachent que nous les voyons, que nous les entendons et que nous les célébrons pour leur excellence. Trace est ravi de s'associer à Johnnie Walker pour donner vie à cette nouvelle plateforme de récompenses", déclare Valentine Gaudin-Muteba, directrice générale de Trace pour l'Afrique australe.Engagé dans un esprit de progrès et d'aller de l'avant depuis plus de 200 ans - et travaillant aujourd'hui avec certains des meilleurs artistes du monde - Johnnie Walker™ célèbre des exemples d'énergie créative, de détermination et de dépassement des limites. Cet héritage se poursuit avec la plateforme KEEP WALKING : AFRICA TOP 30 dans laquelle Johnnie Walker™ et Trace ont travaillé avec les meilleurs gestionnaires de talents et les leaders de l'industrie à travers le continent pour identifier une liste définitive de créateurs culturels panafricains qui changent les choses.KEEP WALKING : AFRICA TOP 30 arrive à un moment où les tendances de l'économie créative africaine sont extrêmement positives. Les rapports de l'UNESCO indiquent que l'industrie cinématographique africaine, encore largement inexploitée, pourrait quadrupler ses revenus pour atteindre 20 milliards de dollars, et créer 20 millions d'emplois supplémentaires, tandis que les revenus du téléchargement de musique numérique en Afrique devraient atteindre 500 millions de dollars d'ici 2025."Ces chiffres indiquent tous que le moment est venu pour les créateurs africains de montrer leurs talents et d'être reconnus à la fois sur le continent et dans le monde. Notre intention, avec la liste KEEP WALKING : AFRICA TOP 30, n'est pas seulement de les reconnaître, mais d'être une inspiration pour tous les créateurs africains à prendre des mesures audacieuses pour faire évoluer la culture du continent, en particulier au moment où le monde se ré-ouvre après le confinement ", déclare Adrian De Wet, Category Brand Manager, Beer and Reserve - Partner and Emerging Markets."Dans l'esprit de notre fondateur, John Walker, qui a dû innover le statu quo de la façon dont le whisky était mélangé, emballé et livré au monde et qui a révolutionné le monde du whisky pour toujours, nous applaudissons et célébrons ceux qui suivent leur propre chemin et laissent de grands pas dans leur sillage."• #JohnnieWalker #KeepWalking #AfricaTop30FIN