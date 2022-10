Derysq Mira A Proteggere Dalle Frodi E Dai Rischi Di Cybersicurezza Nel Criptoverso

Il “Piattaforma di Investimento Cripto Meglio Informata” Derysq Uscirà a Breve

Derysq (derysq.finance) punta a fornire globalmente alle persone una piattaforma sicura per l’investimento cripto ben informato.

VILNIUS, LITHUANIA, October 10, 2022 / EINPresswire.com / -- Pregiudizi e errori da principianti sono frequenti per color oche partecipano nell’investimento in questa nuova forma di asset digitale, le criptovalute. Purtroppo, oltre 1,6 miliardi di dollari in criptovalute sono andati persi a causa di frodi o hackeraggi. Derysq punta a fornire all’individuale quotidiana una piattaforma sicura per investimento cripto semplice e ben informato. La piattaforma uscirà globalmente a breve e al momento accetta iscrizioni. Coloro che si iscriveranno in anticipo ( https://derysq.finance ) beneficeranno dall’accesso anticipato e dai vantaggi dei primi arrivati.Derysq è stato sviluppato da un gruppo di sviluppo altamente qualificator con fondatori formati dalla Cambridge University e dalla BYU. I co-fondatori Vin Noche e Ivy Noche provengono rispettivamente da Google e Grab con esperienza in finanza, branding e sviluppo software."Troppo spesso la ricerca di alti rendimenti e profitti è stata più importante nella mente degli investitori al dettaglio rispetto alle potenziali perdite derivanti da piattaforme fraudolente o insicure. È per questo che abbiamo costruito Derysq. Porteremo maggiore chiarezza ai singoli individui su ciò a cui vanno incontro quando investono in un token o puntano su un protocollo centralizzato o decentralizzato", ha dichiarato Vin Noche, CEO di Qinta.Negli ultimi mesi, il mercato cripto ha riscontrato una ‘regressione del prezzo degli asset cripto.’ Molti investitori sono stati guidati dalle emozioni e si sono ritrovati a perderci facendo azioni non informate con I loro titoli cripto.Derysq non solo fornirà agli utenti una piattaforma per guadagnare interessi sui loro token, ma proteggerà anche gli utenti effettuando adeguate verifiche nel Gruppo dei mercati dei prestiti token e cripto che saranno disponibili all’investimento degli utenti. La gestione del rischio sarà al centro dell’operazione di Derysq e proteggerà gli utenti dai token cripto altamente speculative e alle scommesse ad alto rischio dai mercati dei prestiti cripto.Ti invitiamo a iscriverti e ottenere l’accesso anticipato dopo che Derysq ( https://derysq.finance ) verrà lanciato pubblicamente. *CAPITALE A RISCHIO. Le criptovalute sono intrinsecamente molto volatili. Consultare il proprio consulente finanziario.