La première initiative de formation sur la sécheresse oculaire du Conseil mondial d’optométrie et d’Alcon 8 novembre

World Council of Optometry Alcon Professor Jennifer Craig, Professor Lyndon Jones, Professor James Wolffsohn

La série commence par la session en ligne « Dry Eye Disease Mitigation » avec la participation des professeurs Craig, Jones, et Wolffsohn

ST. LOUIS, MISSOURI, UNITED STATES, October 5, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et Alcon ont annoncé le premier d’une série d’événements en ligne ayant pour objectif d’appuyer leur initiative mondiale de formation sur la sécheresse oculaire, fondée sur des données probantes. L’événement « Dry Eye Disease Mitigation » (Atténuation de la sécheresse oculaire) est prévu pour le 8 novembre. Dirigé par le professeur Jenny Craig, il portera sur la compréhension de la prévalence et de l’étiologie de la sécheresse oculaire et sur la façon d’effectuer le tri des patients présentant ses symptômes. Les professeurs Lyndon Jones et James Wolffsohn participeront également à la discussion.L’événement sera disponible dans différents fuseaux horaires et comprendra un chat interactif en direct qui permettra aux participants du monde entier de communiquer avec ces éminents experts gratuitement. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur https://bit.ly/DryEyeMitigation Le professeur Craig a déclaré : « La sécheresse oculaire est un problème répandu qui, dans de nombreux cas, peut être facilement pris en charge. Elle ne nécessite pas de grandes infrastructures. En fait, une formation spécialisée limitée suffit. Cette série d'événements en ligne vise à fournir des informations pratiques que les optométristes peuvent utiliser immédiatement. Nous devons non seulement identifier plus activement les patients souffrant de sécheresse oculaire, mais également les orienter dans la bonne direction. En agissant ainsi, nous pouvons améliorer leur qualité de vie. »L’événement en ligne « Dry Eye Disease Mitigation » (Atténuation de la sécheresse oculaire) sera présenté dans trois différents fuseaux horaires :17 h 00 HKT/SST = Hong Kong/Singapour S’inscrire sur https://bit.ly/DryEyeMitigation 18 h 00 CET = Europe central S’inscrire sur https://bit.ly/DryEyeMitigation 18 h 00 PST = Heure normale du Pacifique/Los Angeles S’inscrire sur https://bit.ly/DryEyeMitigation Le WCO et Alcon se sont associés pour mettre sur pied l’initiative de formation sur la sécheresse oculaire afin de mieux faire comprendre aux optométristes en quoi consiste la sécheresse oculaire et leur fournir des ressources sur sa gestion pratique. La sécheresse oculaire est une affection chronique et douloureuse. Environ 1,4 milliard de personnes sont affectées par les symptômes de la sécheresse oculaire dans le monde . L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population. L’initiative de formation réunit des experts de renommée mondiale qui souhaitent partager les dernières données et avancées scientifiques sur la sécheresse oculaire avec l’ensemble de la communauté des optométristes.La présentation du 8 novembre sera également disponible sur demande après l’événement. Les calendriers des autres événements en ligne du WCO et d'Alcon seront communiqués dans les mois à venir.À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d'accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l'éducation, l’élaboration de politiques et l'action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos d'AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d'un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour de plus amples informations, consultez le site www.alcon.com