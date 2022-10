Creatio veröffentlicht das „No-Code Playbook“

Das Playbook stellt anschaulich dar, wie der No-Code-Ansatz konkrete Ergebnisse liefern kann

GERMANY, October 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio, ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet, hat heute das No-Code Playbook veröffentlicht. Das Buch wurde gemeinsam von Katherine Kostereva, CEO von Creatio, und Burley Kawasaki, einem weltweit bekannten Software-Produktmanager, verfasst. Der praktische Leitfaden stellt insbesondere die Organisation des No-Code-Entwicklungsprozesses dar und richtet sich an Teams aus den Geschäftsbereichen und der IT, die gemeinsam Applikationen entwickeln. Das No-Code Playbook unterstützt Unternehmen bei der Einführung eines effizienten, schlanken und iterativen Entwicklungsprozesses, indem es Experten aus den Fachbereichen in die Lage versetzt, Geschäftsanwendungen ohne weitergehende technische Kenntnisse oder Programmiererfahrung zu implementieren."Die digitale Transformation steht an ganz oben auf der Agenda vieler Führungskräfte, und Unternehmen auf der ganzen Welt suchen nach Möglichkeiten, mit den steigenden Anforderungen nach Automatisierung Schritt zu halten.“, sagt Katherine Kostereva, CEO von Creatio. „Der No-Code-Ansatz ermöglicht es Unternehmen, ihre Time-to-Market-Zeit deutlich zu verkürzen und die Zusammenarbeit zwischen Business und IT nachhaltig zu verbessern. Wir haben das Buch geschrieben, um den neuen Ansatz der No-Code-Entwicklung zu veranschaulichen und aufzuzeigen, wie Unternehmen konkrete Ergebnisse damit erzielen können. Dahinter steht der Gedanke, dass Unternehmen künftig ihre Digitalisierungsprojekte durch No-Code selbst stärker in die Hand nehmen können und damit eine größere Unabhängigkeit erreichen.“Das No-Code-Playbook basiert auf drei Prinzipien: 1. Verwenden Sie No-Code, um ihre Anforderungen zu erfassen und Prototypen zu erstellen; 2. Alles, was mit No-Code entwickelt werden kann, sollte auch mit No-Code entwickelt werden; 3. Stellen Sie den Anwendern die Ergebnisse so schnell wie möglich zur Verfügung. Das Playbook enthält auch eine anschauliche Beschreibung des No-Code-Lebenszyklus, der aus drei Phasen besteht - Design, Go-Live und Deployment. Darüber hinaus bietet das Playbook auch Werkzeuge zur Bewertung der Komplexität von Anwendungen und zur Auswahl der richtigen Deployment-Strategie: Entweder „Do-It-Yourself“, „Center of Excellence“ oder „Fusion Team Delivery“. Das Playbook enthält weiterhin ein No-Code-Governance-Modell, eine Beschreibung der Rollen in No-Code-Projekten und das Center of Excellence-Modell – sowie vieles mehr.Creatio ist davon überzeugt, dass von diesem herstellerunabhängigen Playbook ein wichtiger Impuls ausgehen kann, um Best Practices weiter zu standardisieren und die Akzeptanz von No-Code-Technologien in mittelständischen und großen Unternehmen weiter zu erhöhen.Das No-Code Playbook wurde im Rahmen einer eindrucksvollen, virtuellen Show vorgestellt, an der Entscheider aus IT und Business aus der ganzen Welt teilnahmen. Katherine Kostereva und Burley Kawasaki präsentierten dabei Schlüsselkonzepte und den Rahmen des Playbooks und gaben praktische Beispiele und Hinweise, wie man Geschäftsanwendungen mit No-Code entwickeln kann. Stargast der Buchpremiere war Steve Wozniak, Silicon-Valley-Legende und Mitbegründer von Apple, der einen spannenden Vortrag zur „Evolution of Technology“ gab.Abschließend stellte der Creatio-Kunde Virgin Media O2 Business vor, wie das Unternehmen das No-Code Playbook einsetzt, um mit der Plattform von Creatio neue Anwendungen zu entwickeln; schnell und unabhängig von ihrem Umfang.Die elektronische Version des Buches ist ab sofort auf Amazon und über die Creatio-Website erhältlich. Die gedruckte Version des Buches wird Ende des Jahres erscheinen.Über CreatioCreatio ist ein globaler Anbieter einer Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM basierend auf No-Code-Technologien für maximale Flexibilität. Millionen von Workflows werden täglich in 100 Ländern von Tausenden von Kunden auf unserer Plattform ausgeführt. Genuine Care – echte Partnerschaft für und mit unseren Kunden und Partnern sind wesentlicher Bestandteil der Creatio-DNA.Weitere Informationen finden Sie unter www.creatio.com