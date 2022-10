Creatio dévoile son approche et sa méthodologie dans son ‘No-code Playbook’ lors d’un événement virtuel en présence du co-fondateur d'Apple, Steve Wozniak.

FRANCE, October 4, 2022 / EINPresswire.com / -- Creatio organise un événement digital international pour présenter son ‘Guide pratique du No-Code’ (‘No-Code Playbook’), un framework permettant aux concepteurs et créateurs d’applications métiers de déployer leurs applications rapidement et de manière sécurisée grâce au no-code.Creatio, éditeur international reconnu d'une plateforme unique pour automatiser les processus métiers et le CRM avec un degré de liberté maximal et en no code, annonce aujourd'hui le lancement prochain de son ‘No-Code Playbook’ le 4 octobre 2022. Le ‘No-Code Playbook’ est un guide pratique qui permet aux équipes de générer des applications métier, quelle que soit leur complexité, en tirant parti d’une approche no-code. Le Playbook couvre l'ensemble du cycle de vie du développement par le no-code qui agite actuellement le monde des logiciels d'entreprise.Le ‘No-Code Playbook’ répond aux questions les plus pressantes de l'industrie sur l'organisation de la meilleure collaboration entre l’IT et les métiers et présente une approche révolutionnaire d’exploitation du no-code, tout en se conformant aux règles et réglementations. Le Playbook couvre les principes du développement du no-code et fournit une description détaillée des trois phases principales (Design, Go-Live, et Delivery) et des douze étapes du cycle de vie. Le Playbook inclut des outils avancés tels qu’une matrice de décision d'application, une évaluation de la complexité et un framework de gouvernance, ainsi que des modèles prêts à l'emploi pour la gestion des rôles et la structure d'équipe pour une livraison efficace en no code. Le Playbook fournit des recommandations sur la mise en place d’un centre de compétence et la construction d’un process d'audit des applications.Pour présenter le lancement du No-Code Playbook, Creatio mettra en vedette les auteurs du livre : Katherine Kostereva, CEO de Creatio, et Burley Kawasaki, fondateur de Tachyon Solutions, l'un des 25 meilleurs responsables de produits logiciels au monde. Steve Wozniak, co-fondateur d'Apple en sera l’invité vedette. L'icône de la Silicon Valley partagera son point de vue sur l'avenir du logiciel et comment il change l'avenir du monde des affaires. L'émission se terminera par une présentation du cas du client Creatio Virgin Media O2 Business, qui est engagé dans une mission de réinventer les principes de connectivité et de remettre à niveau le Royaume-Uni, et qui présentera comment avec le ‘No-Code Playbook’ Virgin Media O2 Business a développé ses méthodes de travail digital, en devenant plus agile et en répondant aux besoins de ses clients plus rapidement et efficacement.L'événement s'adresse aux équipes informatiques, aux responsables opérationnels et du digital ainsi qu'aux responsables de projets. La présentation sera également utile aux responsables métiers, aux développeurs et à tous ceux qui souhaitent maîtriser les compétences du no-code. Il se déroulera le 4 octobre à 16 h de Paris, et permettra à tous les participants du monde entier de se joindre et d'interagir avec les intervenants.À propos de CréatioCreatio est un éditeur mondial d'une plateforme d’automatisations des processus métiers et le CRM en no- code qui offre un degré de liberté maximal. Des millions de workflows sont lancés quotidiennement sur notre plateforme dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention véritable portée aux clients et partenaires fait partie intégrante de l'ADN de Creatio.Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.creatio.com et ProcessFirst son partenaire francophone www.processfirst.fr