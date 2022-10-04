شركة دي إم جي إيفنتس تعلن إطلاق معرض التصنيع السعودي 2023 لتعزيز قطاع الصناعة المزدهر في المملكة العربية السعودية

Muhammed Kazi, Vice President, Construction, dmg events NEWLY LAUNCHED SAUDI MANUFACTURING EXPO 2023 WILL SUPPORT KINGDOM’S BOOMING US180 BILLION INDUSTRY

المعرض الجديد يقام في سبتمبر 2023 ويهدف إلى دعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية