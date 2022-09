Padilla: Medical Cannabis Health Impact Privilege Speech

PHILIPPINES, September 28 - Press Release

September 28, 2022 Medical Cannabis Health Impact Privilege Speech

Senator Robinhood Padilla

Setyembre 28, 2022 Assalaam-Alaikum warahmafetullahi wabarakatuhu. Dalawang linggo na po ang nakaraan nang tumayo ako sa pulpitong ito para maglahad ng isang pribilehiyong talumpati ukol sa isang panukalang batas na malapit po sa aking puso. Batid ko po na isang kapabayaan kung hindi ko po maibabahagi sa inyo ang kabuuan ng aking mensahe. Lalo na pong hindi natin gustong malingat sa tunay na layunin ng ating panukalang batas na isa-legal ang compassionate use ng medical cannabis para sa karapat-dapat na makatanggap nito. Kaya naman po tulad ng pumukaw at gumising sa aking isip, nais ko pong ikintal sa inyong kamalayan ang salaysay nila Julia Dominique, Julia at JJ -- ilan lamang po sa libo-libong umaasa sa ating panukala. Si ?Julia Dominique Cunanan po ay na-diagnose na may seizure disorder noong siya ay isang taong gulang pa lamang. Sampung taon na po siyang labas-pasok sa ospital. Araw-araw, aabot po ng animnapu - uulitin ko po - 60 times ang kanyang seizures. Umabot na po ng anim na klase ng gamot ang kanilang sinubukan ngunit hindi pa rin tuluyang makontrol ang kanyang seizures. Grabe din po ang side effects ng mga gamot na ito tulad ng allergies at pancreatitis na mas nakadaragdag pa ng pasakit ni Julia Dominique. Kilalanin din po natin ang walong taong gulang na si Julia Mapa-Cleofas, ipinanganak po na mayroong problema sa brain development. Siya po ay may Focal Cortical Dysplasia, isang brain malformation na nagdudulot ng Intractable Severe Seizures. Umaatake po ito kada oras o minsan, kada minuto. Higit sa 100 kada araw po ang dinaranas na seizure attacks ni Baby Julia. Nasubukan na po ni Julia ang hindi bababa sa labing-isang Anti-Epileptic Drugs ngunit sa kasamaang palad, walang nagawa ang mga gamot na ito - kahit anumang klaseng kombinasyon ang gamitin - para makontrol ang kanyang seizures. Bagkus, mas lumala pa po ito. Dumaranas pa po ng iba't ibang klase ng mga atake ng seizures si Baby Julia. Sanggol pa lamang po si Butch "JJ" Mofer Algas-Vargas ay ilang synthetic anti-seizure medications na ang kanyang nasubukan. Nadiagnose po siya na may autism at epilepsy at hanggang sa kasalukuyan, sa edad na tatlumpu (30), araw-araw pa rin ang kanyang seizure attacks na umaabot sa 3 hanggang 5 kada araw. Si Julia Dominique, Julia at JJ, kasama ng kanilang mga magulang, ang ilan lamang sa bumubuo ng Philippine Cannabis Compassionate Society, isang institusyon na nagsusulong ng institusyunal na access at paggamit ng medical cannabis para sa kapakanan ng lehitimong pasyente. Araw-araw po silang dumaranas ng pasakit ng kondisyong medikal. Araw-araw ay nangangamba para sa kanilang buhay. Araw-araw, ang nais lamang po nila ay maibsan ang pasakit na kanilang nararamdaman; ang pasakit na dala nito sa kanilang pamilya. Ang tanging hiling po nila ay pagkakataon at panahon para lumaban para sa kanilang buhay. Ang hiling po nila: abot-kaya at abot-kamay na medical cannabis. Ginoong Pangulo, hindi po tayo magsasawang bigyang linaw at ulit-ulitin ang benepisyong medikal ng cannabis. Bilang halimbawa po sa ilan lamang mula sa libo-libong siyentipikong pag-aaral, hayaan ninyong ibahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga ito: - Sa medikal na kondisyon na pinapayagan ng Thailand Ministry of Public Health ang medical cannabis, may "strong evidence" o malakas na medikal na patunay na malaki ang benepisyo nito sa intractable epilepsy, neuropathic pain, hilo at pagsusuka dulot ng chemotherapy at multiple sclerosis. - Samantala, ang medical cannabis ay sinasabing mas mabuti po kumpara sa mga pharmaceutical drugs sa usaping effectiveness, side effects, safety, addictiveness, availability, at presyo. - Maaari mas cost-effective o abot-kaya rin ang medical cannabis bilang alternatibong gamot sa Multiple Sclerosis spasticity, Dravet syndrome at neuropathic pain. Bilang patotoo po sa sayentipikong benepisyo ng medical cannabis para mapawi o maibsan ang chronic at neuropathic pain ng mga pasyente, pakinggan po natin ang paliwanag ni Dr. Zeid Mohamedali mula sa Myeloma Canada. [play video on Cannabinoid and Neuropathy Pain] Mas lumalawak rin po ang mga pag-aaral sa gamit ng medical cannabis -- kabilang na ang dementia, isang kalagayang medikal na walang lunas. Ang demensya po ay tumutukoy sa isang hanay ng mga sintomas at senyales na nauugnay sa progresibong pagkasira ng takbo ng ating pag-iisip na nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Isang uri ng dementia ang Alzheimer's Disease. Kaugnay po nito ang neuropsychiatric symptoms na karaniwan sa lahat ng uri ng dementia kabilang na po ang agitation, aggression, paggala ng isip, kawalang-interes, problema sa pagtulog, depresyon, pagkabalisa, psychosis, at eating disorders. Pakinggan po natin ang epekto ng medical cannabis sa isang may karamdaman at ilang eksperto sa video na ito: [play video on dementia] Marami po sa atin, hindi man sa kasalukuyan ay magkakaedad na rin at kasabay nito, ay siguradong tatamaan ng mga sakit sa kasukasuan. Ang pamamaga, paninigas at pananakit ng mga buto ay ilan lamang po sa isang daang uri ng arthritis. Ano po ang masasabi ng mga siyentipiko sa benepisyo ng cannabis sa arthritis? Panoorin po natin. [play video on arthritis] Ginoong Pangulo, alam po natin na ang sakit sa kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Tulad po sa ating bansa, damang-dama natin ang hirap at pasakit ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit kung gaano po tayo hirap na hirap na magbukas ng ating pinto sa paghahanap ng "lunas", tila ganoon naman po kadali sa ating yakapin ang mga produktong nagdudulot ng mas kapahamakan sa taumbayan. Ang masama pa, ang mga produktong ito na talamak sa ating merkado ang siyang nagdudulot ng "sakit ng lipunan." Ginoong Tagapangulo, kung ikukumpara po natin ang epekto ng cannabis sa ibang uri ng substances na mas accessible, hindi hamak na lampas-lampasan ang panganib na dulot ng mga alcoholic drinks - na sa kasalukuyan ay legal na mabibili at makokonsumo ng sinumang may edad na 18 pataas sa ating bansa. Sa katunayan pa, sa isang pag-aaral ng Independent Scientific Committee on Drugs mula sa United Kingdom, lumalabas po na ang alcohol ang nakakuha ng 72 na score, ang pinakamataas pagdating sa panganib nito sa katawan ng gumagamit at panganib sa ibang mga nakapaligid sa isang user. Samantalang ang cannabis ay mayroon lamang score na 20. Bagama't napakaraming pag-aaral na nagpapatunay sa mga karamdamang at kundisyong maaaring maging epekto ng palagiang pag-inom at pag-abuso sa alak, tulad ng brain damage, mga sakit sa puso, tiyan at atay, diabetes, hemorrhaging, panganib sa pagbubuntis, at mas mataas na tsansa sa pagkakaroon ng cancer, batid nating napakaluwag po ng regulasyon dito. Pagdating naman po sa datos sa lebel ng fatality ng alcohol at cannabis, panoorin po natin ito: [Play VOX video] Tulad po ng mga nabanggit sa video, 88,000 ang naitalang bilang ng mga namatay na may kaugnayan sa consumption ng alkohol noong 2010, samantalang wala pa pong naitalang namatay dahil sa overdose sa marijuana. Bagamat ang alkohol ay itinuturing na isang public health problem, 40% pa rin po ng ating mga kababayang Pilipino ang umiinom ng alak sa bansa. Ang ating pang-araw araw na karanasan ang magpapatunay ng mga masamang dulot ng sobra-sobrang alak sa katawan ng isang tao. Sabi nga po ng National Council on Alcoholism and Drug Dependence Inc., malaki rin ang papel na ginagampanan ng alkohol sa komisyon ng mga krimen at ibang pang mga problema ng lipunan. Kung kaya naman po ang aking panawagan: kung nagawa nating buksan ang ating mga isipan sa mga produktong ang layunin lamang ay pang-libangan, bakit hindi po natin gawin sa mga produktong may benepisyong medisinal? Hindi po natin nais na magtonong sirang plaka pero hindi rin po tayo magsasawang ulit-ulitin at bigyang diin ang benepisyo sa ekonomiya na ating maaani kasabay ng pagbubukas ng pinto sa medical cannabis. Hindi po natin isinasantabi ang potensyal na economic benefits ng mga produktong gawa mula sa mga species na kapamilya ng cannabis para sa industrial use. Panoorin po natin: [play portions of Hemp Video as background] Sa katunayan, ang paglilinang ng cannabis para sa industriyal na gamit ay nagsimula pa noong 4,000 BC nang madiskubre na maaaring gamitin ang non-psychoactive na parte ng halaman sa paggawa ng mga halos 25,000 na iba't-ibang produkto tulad ng papel, pera, lubid, tela, at iba pa. Isa sa mga pinakakilalang ay ang hemp o Cannabis sativa, isang halaman na kabilang sa pamilya ng Cannabaceae. Cannabisian cousins kung ituring ang hemp at marijuana, pero hindi po sila iisa. Sa loob ng napakahabang panahon, ang hemp ay pinaniniwalaang bahagi na ng buhay ng mga sinaunang tao bago pa man umusad ang sibilisasyon. Ang kultibasyon ng hemp upang gamiting sangkap sa paggawa ng tela ay sinasabing nagsimula pa noong Iron Age sa pagitan ng 1200 B.C. and 600 B.C., na kumalat pa sa Mediterranean na bansa sa Europa noong Christian Era, at sa iba pang bahagi ng kontinente noong Middle Ages. Ang mga unang naging Pangulo ng Estados Unidos na sina George Washington at Thomas Jefferson po ay nagpatanim din ng hemp. Naudlot lamang po ang malawakang gamit nito noon sa lupain ng Amerika dahilan sa mga kakulangan ng sapat na teknolohiya, kumpetisyon, at siyempre - propaganda. Sa loob ng milenya, ang halaman na ito ay kinilala bilang pinagmumulan ng matibay na mga hibla ng tela, ngunit ang mga psychoactive na katangian ng Cannabis sativa ay nagpahirap sa mga magsasaka na maka-access sa kapaki-pakinabang na pananim na ito. Sa katunayan pa nga po, napakarami pang mga produktong gawa sa hemp ang umuusbong bunsod ng makabagong teknolohiya tulad ng biofuel, laundry detergent, automobile construction parts, beauty products, hemp protein powders, hemp milk, hemp coffee and milk, particle board biodegradable plastic, paint at insulation. Sa kasamaang palad, hindi natin mapalawak ang paggamit ng hemp dahil sa "stigma" ---dahil lamang kasama ito sa pamilya o species ng marijuana. Ngunit sa pag-usad ng panahon at sa ebolusyon ng teknolohiya, nagkakaroon na po ng mga pagbabago sa pagtrato sa hemp sa ibang rehiyon na may bukas na kaisipan tungkol sa napakaraming benepisyo nito. Isa po sa mga 'promising' na teknolohiya ay tinatawag na Carbotura - ito ay isang carbon and plastic waste capture project na base sa vertical farming at pagproseso ng hemp plants. Ito ay pinangungunahan ng kumpanyang Gravitas Carbotura. [play portions of Carbotura Video as background] Sa tampok na video, idinetalye kung paano magiging posible ang posibleng pagconvert ng hemp upang maging graphene at diamond. Ang graphene po ay isa sa mga materyal na ginagamit sa iba't-ibang industriya tulad ng electronics, bioengineering at energy. Bukod sa ekonomikal na benepisyo ng carbotura, tinuturing din ito bilang isang 'climate resilience innovation' sapagkat nakakabawas po ang bagong proseso na ito ng carbon emissions. Samakatuwid: kung magkakaroon lamang po ng pagkakataon ang mga ganitong uri ng teknolohiya, nasisiguro kong malaki ang magiging tulong nito sa ating pag-unlad bilang isang bansa. Noong nakaraang linggo po ay nadaanan at nabasa ko po ang isang liham na nalathala sa Philippine Daily Inquirer patungkol sa legalisasyon ng medical cannabis mula sa perspektibo ng isang lisensyadong pharmacist na nagngangalang Ms. Teresa Bandiola mula po sa Quezon City. Ang totoo po - ako ay nagagalak na malamang nagiging daan ang adbokasiya ng iyong lingkod upang mabuksan ang talakayan, palitan ng kuro-kuro, at debate patungkol sa legalisasyon ng cannabis para sa compassionate use. Siksik din po sa mga kasaysayan at mga pag-aaral ang artikulo, at kaisa po tayo sa punto ni Ms. Bandiola na kinakailangang siguraduhin na magiging patient-oriented at research-oriented ang magiging implementasyon sakaling maipasa ito bilang isang batas, gayundin ang pagsigurong magiging maigting ang regulasyon at pagbubuwis sa medical cannabis. Kung susumahin po, wala tayong talo, mahal na Pangulo. Bagkus, napakadami nating makukuhang benepisyo. Ginoong Pangulo, sampu ng ating mga kababayang higit na nangangailangan ng access sa medical cannabis, sana po ay naipahatid ko po sa inyo ang mensahe ng ating panukala. Nais ko pong iwan sa lahat ang ilang palaisipan: Gaano pa po karaming pagkakataon ang ating palilipasin? Hanggang kailan pa po natin isasara ang ating pinto para sa medical cannabis samantalang bukas tayo sa iba pang nakapamiminsalang produktong panlibangan lamang? Gaano pa po katagal magtitiis ng pasakit sila Julia Dominique, Julia, JJ at ang libo-libong Pilipino na umaasa sa atin para sa accessible at abot-kayang medical cannabis? Maraming salamat po. ***** Video: https://www.youtube.com/watch?v=7nz6sNXCewA