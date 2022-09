2022 Latest Report on Fresh Food Vending Machines Market Size and Analysis by 2028 | Xcellent Insights

Improving standard of living and rapid technological advancements in food vending machines are key factors expected to drive global market growth by 2028.

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, September 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- The global ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐Ÿ๐จ๐จ๐ ๐ฏ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž is expected to reach USD XX billion in 2028, registering a revenue CAGR of XX% during the forecast period. Key factors such as changing consumer patterns, increasing consumption of fresh food such as meal-size salads, chicken, fresh juices, sandwiches, and fresh vegetables, and growing adoption of smart vending machines with LCD touchscreens are expected to drive global market growth over the forecast period.

Fresh food vending machines are devices that are installed in schools, hospitals, hotels, workplaces, airports, and other public places for dispensing products such as food products and beverages. These vending machines are a great way to avail ready-to-eat nutritious and tasty healthy meals and snacks in public places. Fresh food vending machines are gaining traction as consumers are increasingly looking for healthier meal options and snacks. Various types of fresh food vending machines are available in the market with several features such as voice recognition, and digital display. Many manufacturers are heavily investing in R&D activities to develop more user-friendly and convenient fresh food vending machines.

However, high initial investments, costly maintenance of fresh food vending machines, and inaccessibility to smart vending machines due to budget constraints are some key factors that may hamper global market growth to a certain extent during the forecast period.

๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐‚๐€๐†๐‘.

The hospital segment is expected to register rapid revenue CAGR between 2017 and 2028 owing to improving hospital spending, increasing deployment of smart fresh food vending machines, and growing need for 24/7 fresh food in hospitals for general hospital staff and relatives of admitted patients.

๐‚๐จ๐ฅ๐ ๐ ๐จ๐จ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž.

The cold food products segment is expected to account for largest revenue share over the forecast period. This can be attributed to increasing deployment of fresh food vending machines across hospitals, corporate offices, and airports, growing inclination towards healthy lifestyles, and growing demand for cold food products such as salads, fresh juices, sandwiches, ice-creams, cold coffee, and smoothies.

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐“๐จ ๐‹๐ž๐š๐ ๐ˆ๐ง ๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž.

North America is expected to account for largest revenue share in the global market during the forecast period owing to factors such as increasing deployment of fresh food vending machines in public places, schools, hospitals, and supermarkets, rapid technological advancements, and presence of robust key players. Moreover, increasing investments in R&D activities, rising number of health-conscious public, and growing demand for easily accessible healthy food products are expected to drive global market growth during the forecast period.

๐‹๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐Š๐ž๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐Ž๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ:

โ€ข Beaver Machine

โ€ข Dixie-Narco

โ€ข N&W Global Vending S.p.A

โ€ข Northwestern

โ€ข Royal Vendors

โ€ข Sanden International

โ€ข Automatic Products

โ€ข Okazaki Sangyo Co. Ltd

โ€ข Kubota Corporation

โ€ข Glory Ltd

โ€ข Shibaura Vending Machine Corporation

โ€ข Diato Co. Ltd

โ€ข Takamisawa Cybernetic

โ€ข Fuji Electric Co.

๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ÿ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐Ÿ๐จ๐จ๐ ๐ฏ๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐ฆ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐ ๐จ๐จ๐ ๐•๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ข Cold Food Products

โ€ข Hot Food Products

๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐ ๐จ๐จ๐ ๐•๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข Supermarkets

โ€ข Hospitals

โ€ข Schools

โ€ข Others

๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐ ๐จ๐จ๐ ๐•๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America

โ€ข Europe

โ€ข China

โ€ข Japan

๐ ๐ซ๐ž๐ฌ๐ก ๐ ๐จ๐จ๐ ๐•๐ž๐ง๐๐ข๐ง๐ ๐Œ๐š๐œ๐ก๐ข๐ง๐ž๐ฌ ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข ๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o United States

o Canada

โ€ข ๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž

o Germany

o France

o UK

o Italy

o Russia

โ€ข ๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ

o China

o Japan

o South Korea

o India

o Australia

o China Taiwan

o Indonesia

o Thailand

o Malaysia

o Philippines

o Vietnam

โ€ข ๐‹๐š๐ญ๐ข๐ง ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

o Mexico

o Brazil

o Argentina

โ€ข ๐Œ๐ข๐๐๐ฅ๐ž ๐„๐š๐ฌ๐ญ & ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐œ๐š

o Turkey

o Saudi Arabia

o UAE

๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

โ€ข Analyze and forecast market size of global Fresh Food Vending Machines Market by value and volume.

โ€ข Estimate market size, share, revenue CAGR.

โ€ข Analyze and study micro markets in terms of contributions to Fresh Food Vending Machines Market, their individual growth trends and prospects.

โ€ข Precise insights of useful details about factors driving and affecting growth of Fresh Food Vending Machines Market.

โ€ข Comprehensive overview and profiles of key players including business strategies such as research and development investments, collaborations, partnerships, mergers and acquisitions, product launches and joint ventures.

