SPEECH OF SENATOR MANUEL "LITO" M. LAPID

ON P.S. RES. NO. 22

RESOLUTION

COMMENDING THE 2022 ORDER OF NATIONAL ARTISTS AWARDEES FOR THEIR OUTSTANDING CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT AND PROMOTION OF PHILIPPINE ARTS AND CULTURE.

Ang sabi ng Rusong Rebolusyonaryo na si Leon Trotsky, "Art is not a mirror to hold up to society, but a hammer with which to shape it."

Ang sining ay hindi salamin ng ating lipunan kundi martilyo na siyang huhubog nito.

Ang pinakamakapangyarihang sining ay may kakayahang kilusin ang ating mga puso at baguhin ang ating mundo.

Bagama't tayo ay nabubuhay sa panahon ng siyensiya at makabagong ekonomiya kung kailan labis na pinahahalagahan ng mga tao ang pagkakamit ng karunungan at pagkamal ng salapi, hindi po natin dapat ikaila ang nananatiling malaking bahagi ng sining sa ating buhay.

Hindi natin dapat ipagwalang-bahala ang sining sa ating lipunan sapagkat bahagi ang ating mga alagad ng sining sa paghubog ng ating pagka-bansa. Dapat nating tangkilikin ang kanilang mga gawa, kilalanin ang kanilang narating, at pakinggan ang kanilang mga tinig. Hindi lamang sila ang nagpapakita ng katotohanan ng ating mundo, sila rin ang nagpapakita ng liwanag gaano man dumilim ang mga panahon.

Tunay na napakahalaga ng sining na nagbibigay ng kahulugan sa atin bilang isang lipunan. Kaya naman, mga kagalang-galang na kasamahan sa bulwagang ito, ngayong araw ating ipagdiwang ang mga dakilang pambansang alagad ng sining ng ating minamahal na bayan.

Sa taon pong ito, ang mga ginawaran ng Order of National Artists ay ang mga sumusunod:

Ang manunulat at kritiko na kinikilala para sa kanyang mga akdang pampanitikan na binubuo ng mga historikal na antolohiya na nagbibigay sa mga susunod na henerasyon ng komprehensibong pananaw ukol sa tula at panitikan sa Pilipinas, Dr. Gemino Henson Abad - Pambansang Alagad ng Sining para sa Literatura;

Ang mahusay na direktor na kinikilala para sa kanyang mga likha na nagsusuri sa karanasan ng mga tao na hinango mula sa mga tunggalian sa lipunan, sa pagitan ng mga karakter na may mga magkakaibang pananaw. Ang kanyang mga likhang pelikula noong dekada otsenta na Brutal, Karnal at Moral ay nagtangi sa mga kababaihan at kanilang ibayong lakas. Siya ay isa ring kaibigan ng inyong lingkod, na nag-direct ng aking pelikula na Macho Gigolonoong 1981, Marilou Correa Diaz-Abaya - Pambansang Alagad ng Sining sa Pelikula at Sining Paghihimpapawid;

Ang mang-aawit, at guro na nagpaunlad ng ating klasikal na dulaang pangmusika lalo na sa larangan ng opera - Professor Emiritus Fides Belza Cuyugan-Asensio - Pambansang Alagad ng Sining sa Musika;

Ang tagadisenyo ng kasuotan na kinikilala sa kanyang inobasyon at pagbabago sa disenyo pambansang kasuotan na terno at ginawa itong moderno. Ang kanyang mga likha ay nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga tagadisenyo ng kasuotan, ang ina ng modernong terno, Salvacion Navera Lim-Higgins - Pambansang Alagad ng Sining sa Disenyo ng Kasuotan;

Ang manunulat ng mga di malilimutang mga pelikula na bahagi ng "Second Golden Age in Philippine Cinema." Ang kanyang mga likha ay nagtampok sa mga pang-araw-araw na realidad at mithiin ng mga karaniwang tao sa ilan sa mga pinakamahahalagang pelikulang Pilipino sa kasaysayan. Ang manunulat at manlilikha ng mga maalamat na pelikula, Ricardo "Ricky" Lee - Pambansang Alagad ng Sining sa Pelikula at Sining Paghihimpapawid;

Ang mananayaw at tagadisenyo ng galaw na kinikilala para sa kanyang likha sa larangan ng sayaw na nagtatampok sa neo-ethnic na istilo ng sayaw sa mga kabataang. Ang guro, direktor at isa sa mga pinaka progresibo sa mga kontemporaryong tagadisenyo ng sayaw at galaw sa Pilipinas, Agnes Dakudao Locsin - Pambansang Alagad ng Sining sa Sayaw;

Ang direktor, aktor, at guro na nagtatag ng Dulaang UP at UP Playwright's Theater at ng kauna-unahang programang pang-akademiko sa larangan ng teatro sa Unibersidad ng Pilipinas. Siya ay nagturo at nagsanay sa ilang henerasyon ng mga aktor, direktor at mga mga tagadisenyo na kinikilala ngayon sa kani-kanilang mga larangan. Ang kinikilalang Leon ng dulaan sa Pilipinas, Antonio "Tony" Ocampo Mabesa - Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro; at

Ang panghuli ay isang mahusay na mangaawit, aktor sa tanghalan, telebisyon at pelikula na dimalilimutan sa kanyang pagganap sa pelikulang "Himala" at "Minsa'y Isang Gamu-gamu." Siya rin ay naging leading lady ng inyong lingkod sa dalawang pelikula idinerehe ng yumaong Mario O'Hara noong dekada otsenta na talaga namang pinilahan sa takilya, ang "Kastilyong Buhangin" noong 1980 at "Gaano Kita Kamahal" noong 1981. Ang leading lady ng masa na inspirasyon ng mga pangkaraniwang mamamayan walang iba kundi ang nag-iisang, Nora "Aunor" Cabaltera Villamayor - - Pambansang Alagad ng Sining sa Pelikula at Sining Paghihimpapawid.

Hindi po madali ang mabuhay bilang artista. Ang landas po ng sining ay puspos ng sakit, pait, at luha. Kaya po kinikilala natin ang natatanging buhay ng ating mga artistang nagpunyagi upang lumikha ng mga gawang sining na nagbigay inspirasyon sa buong mundo at nagpayaman sa kultura ng ating bansa.

Ang Order ng Pambansang Alagad ng Sining ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga artistang Pilipino na kinikilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng sining at panitikang Pilipino. Ngayong araw ating ipinagdiriwang sa Senado ang ating mga bagong tanghal na Pambansang Alagad ng Sining karapat-dapat lamang na kilalanin at bigyang papuri ng sambayanan.

Isang karangalan po sa akin na i-sponsor ang resolusyong ito.

Maraming salamat po.