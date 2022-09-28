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هايسنس تطلق حملة "تطابق مثالي" في منطقة الخليج لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لبطولة كأس العالم

هايسنس تطلق حملة تطابق مثالي في منطقة الخليج لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لبطولة كأس العالم

الحملة تسلط الضوء على الشركة الراعية لبطولة كأس العالم كشريك مثالي للاستمتاع بالمباريات من خلال منتجاتها الفاخرة

دبي, الإمارات العربية المتحدة, September 28, 2022 /EINPresswire.com/ -- أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية المبتكرة والجهة الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عن إطلاق حملتها المتميزة " تطابق مثالي" لتمنح عملاءها من عشاق كرة القدم تجربة مشاهدة مميزة لمباريات البطولة العالمية مع استعداد منطقة الخليج لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى.

وتلتزم هايسنس بصفتها إحدى الجهات الراعية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022، بدعم نمو رياضة كرة القدم في المنطقة وتوفير أعلى مستويات الراحة لعشاقها أثناء متابعة فعاليات البطولة. وتسعى هايسنس إلى تزويد عشاق كرة القدم بفرصة مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم والاستمتاع بأجواء البطولة من منازلهم حيث تتوفر جميع وسائل الراحة، لا سيما مع صعوبة الحصول على التذاكر لأهم المباريات. وتتيح الحملة لعملاء هايسنس الفرصة للفوز بجوائز قيّمة، بما في ذلك تذاكر لحضور نصف النهائي ودوري المجموعات في البطولة، فضلاً عن مجموعة من منتجات هايسنس الفاخرة، بما في ذلك تلفزيون هايسنس الليزري بقياس 100 بوصة، وبرادات بابين، وغسالات صحون، وغسالات ملابس، وأجهزة تكييف وغيرها من الجوائز المميزة.

وتسلط هذه الحملة الضوء على هايسنس كشريك مثالي للاستمتاع بمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، سواء من المدرجات أو في المنزل، حيث يوفر التلفزيون الليزري بقياس 100 بوصة المزود بنظام الصوت المحيطي مزايا تنقل المشاهدين إلى أجواء المباريات الحماسية، فيما تحافظ أجهزة التكييف على برودة الغرفة للاستمتاع بأجمل مراحل البطولة، وتضمن ثلاجات هايسنس الذكية والكبيرة الحصول على المشروبات المنعشة والمأكولات الطازجة والفواكه الباردة طوال الوقت، ما يتيح أجمل الجلسات مع العائلة والأصدقاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جايسون أو، المدير الإداري لشركة هايسنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في الشرق الأوسط إنجازاً تاريخياً، حيث يشكل فرصة لاستقطاب عشاق هذه اللعبة لحضور المباريات وزيارة المنطقة للمرة الأولى. وتهدف حملتنا إلى تزويد عملائنا بتجربة مشاهدة مميزة وحضور المباريات في أجواء مشابهة لتلك التي الملعب باستخدام تقنياتنا المتطورة. وتتشارك هايسنس ومنظمة الفيفا التركيز على التقنيات المتطورة والابتكار والتجارب المتميزة. ونتطلع إلى تزويد عملائنا بأفضل التجارب على مستوى منطقة الشرق الأوسط".

للراغبين بالحصول على فرصة الفوز، يُرجى المشاركة في الحملة من خلال شراء أحد منتجات هايسنس من متاجر التجزئة أو منصة التجارة الإلكترونية خلال فترة الحملة في دولتهم*، وتحميل إيصال الشراء وباقي التفاصيل على الموقع الإلكتروني: www.hisensefifaworldcup2022.com.

(ملاحظة: انطلقت الحملة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان ولبنان والأردن والعراق. ويمكن أن تختلف مواعيدها في هذه الدول).

ومن جانبه قال فزلور رحمن، مدير التسويق لدى شركة هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا: "ننتظر بفارغ الصبر لمشاهدة فعاليات هذه البطولة الرائعة، ونتطلع إلى إطلاق حملات تسويقية متميزة يستفيد منها عملاؤنا وشركاؤنا في المنطقة، ويسرنا عقد هذه الشراكة الناجحة مع الفيفا في هذه المرحلة المهمة في المنطقة".

Arohi Beri
Action Global Communication
arohi.b@actionprgroup.com

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هايسنس تطلق حملة "تطابق مثالي" في منطقة الخليج لتوفير تجربة مشاهدة مميزة لبطولة كأس العالم

Distribution channels: Consumer Goods, Electronics Industry, Retail, Technology


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