L’évènement E-Marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez par Aqua superPower booste l’électrification du secteur nautique

L'Aqua 75 en configuration double CCS au Port de Saint-Tropez suralimentant 2 bateaux électriques simultanément Le tout électrique X Shore Eelex 8000, Vita SEAL & X Shore 1 participant à la E-Regatta du Golfe de Saint-Tropez Marines de Cogolin Essais de bateaux électriques E-Marine & Démonstration chargeur rapide Aqua 75 marine

Une journée qui a montré l'état de préparation de la navigation électrique propre et de l'infrastructure de recharge marine.

SAINT-TROPEZ & COGOLIN, FRANCE, September 23, 2022 / EINPresswire.com / -- L’évènement E-marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez, organisé par l’opérateur du réseau mondial de bornes de recharge rapide marine Aqua superPower , a rassemblé les principales marques internationales de bateaux électriques, les fabricants de motorisations électriques, les experts de l’industrie maritime, les organisations professionnelles, les élus et représentants du secteur public et du milieu académique. Cette manifestation a eu lieu le 17 septembre dernier aux Marines de Cogolin et au Port de Saint-Tropez avec pour objectif de promouvoir l’adoption de la mobilité marine électrique. Le message commun émanant des participants est que le partage des connaissances, la collaboration entre tous les acteurs et les enseignements tirés de l’électrification du secteur automobile sont les facteurs déterminants pour accélérer la transition vers une mobilité décarbonée.Le programme de cet événement E-Marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez comprenait des essais des différents bateaux électriques représentés et une E-Régate entre les deux ports. L’installation d’infrastructure de recharge est primordiale pour les ports de plaisance, les constructeurs de bateaux électriques et leurs clients afin de développer la confiance nécessaire pour s’éloigner des combustibles d’origine fossile. En présentant à la fois l’infrastructure de recharge et les bateaux électriques, la E-Régate du Golfe de Saint-Tropez a démontré que les solutions existent déjà pour passer à l’électrique. L’événement a également permis l’inauguration officielle du nouveau chargeur rapide marin, Aqua 75 DC, récemment installé au Port des Marines de Cogolin. Le port des Marines de Cogolin est ainsi connecté au port voisin de Saint-Tropez ; ce qui les positionne comme des ports pionniers dans le nautisme électrique et l’une des premières destinations sur le corridor de recharge rapide de la côte d’Azur.« Nous sommes ravis de collaborer avec Aqua superPower. L’installation de la borne de recharge rapide marine dans le port des marines de Cogolin s’inscrit dans le processus de transition énergétique qui nous concerne tous. Nous voulons faciliter et encourager les propriétaires de bateaux à passer à la mobilité propre, ce qui nous amènera à étendre le réseau de chargeurs marins mis à leur disposition. Ce n’est que le début ! », a déclaré Romain Rosso, directeur du port, Port des Marines de Cogolin.« Nous remercions Aqua superPower d’avoir organisé cet événement important et de nous avoir permis de rencontrer des esprits novateurs, démontrant ainsi au monde que Saint-Tropez n’est pas seulement un port pour les VIPs, mais aussi un port avec une approche et une vision progressiste et respectueuse de l’environnement. Cela a été une source d’inspiration que d’accueillir cet événement et d’être témoin de la maturité croissante du secteur des bateaux électriques avec une variété incroyable de bateaux de plaisance et pour des utilisations commerciales. Pour nous, faire partie du réseau de recharge rapide Aqua fait partie de notre gestion durable et la décarbonisation de notre port. » a indiqué Tony Oller, directeur du port de Saint-Tropez.« Comme le démontre l’événement E-Marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez, les bateaux électriques sont là maintenant, et ils ont besoin de l’infrastructure de recharge que nous fournissons avec notre réseau de charge rapide maritime. Nous sommes ravis d’avoir pu créer un événement pour notre secteur aussi instructif et de grande qualité grâce à tous les participants. Nous sommes particulièrement reconnaissants du soutien et de la collaboration de nos hôtes communs, les Port de Saint-Tropez et Marines de Cogolin, qui ont permis de mettre en valeur le concept de corridors régionaux de recharge maritime, magnifiquement illustré par la E-Régate le long du Golfe de Saint-Tropez. » a déclaré Alex Bamberg, PDG d’Aqua superPower.Madame le Maire de Saint-Tropez a souligné l’urgence de la protection les milieux marins locaux. « Nos élus et responsables municipaux sont particulièrement conscients que ce thème s’inscrit dans une approche globale de la protection des zones naturelles et des fonds marins. La commune de Saint-Tropez a même accueilli l’expédition Blue Odyssey, dirigée par François Alexandre Bertrand, qui montre que les efforts déjà mis en place ont eu un réel impact sur les fonds marins. C’est un formidable message d’espoir qui prouve que les dégâts déjà causés peuvent être réparés ! Les bateaux électriques présentés par Aqua superPower s’inscrivent dans cette dynamique et représentent sans aucun doute l’avenir de la navigation de plaisance et contribuent également à une gestion plus durable de nos ports » a ajouté Mme Silvie Siri, maire de Saint-Tropez dans son discours de clôture.Un moment fort de l’événement E-Marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez a été la conférence et les tables rondes explorant les différentes solutions pour accélérer la transition vers des ports à zéro émission. En animant la conférence, Sarah Fear, responsable de l’échange de connaissances du Sustainable Earth Institute de l’Université de Plymouth, a présenté les principaux enjeux à un panel d’experts du secteur. Les discussions ont porté sur l’identification des principaux moteurs, notamment la législation, l’infrastructure, les incitations et la technologie.Les intervenants ont partagé leurs pratiques, connaissances avec des perspectives différentes et des contributions intéressantes d’organisations professionnelles telles que l’AVEM (Association française pour l’Avenir du Véhicule Electro-Mobile), l’AFBE (Association Française des Bateaux Electriques), l’EOPSA (Association Européenne de l’alimentation électrique terrestre), l’ICOMIA (Association internationale de l’industrie des ports de plaisance). Les constructeurs de bateaux et les fabricants de motorisation représentés comprennent Vita Yachts, X Shore, Laneva Boats et Evoy. Les ports de plaisance Lyckanslip en Suède, Marina de Lagos au Portugal, Port de Saint-Tropez et Marines de Cogolin ont partagé leur vision, leurs méthodes de gestion durable et leurs motivations pour rejoindre le réseau de charge rapide Aqua marine. Les essais en mer et la journée portes ouvertes aux Marines de Cogolin et au Port de Saint-Tropez ont permis au grand public et aux propriétaires de bateaux de découvrir les plaisirs de la navigation électrique silencieuse.En tant qu’organisateur de l’événement E-Marine 2022 du Golfe de Saint-Tropez, Aqua superPower a réussi à créer un forum d’échanges et une vitrine de la collaboration et coopération mutuelle entre les principaux acteurs de la transition vers la navigation électrique décarbonée.