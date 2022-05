Aqua superPower installa la prima grande rete europea di ricarica per barche elettriche al Lago Maggiore

La ricarica delle barche elettriche Aqua 22e al Salone Nautico del Lago Maggiore 2022 - Marina di Verbella Il caricatore marino Aqua 25 per barche elettriche Ricarica notturna con l'Aqua 22e al Lago Maggiore

SESTO CALENDE, ITALY, May 20, 2022 / EINPresswire.com / -- La società che costruisce la rete di ricarica rapida marina Aqua superpower ( www.aqua-superpower.com ) ha partecipato al Salone Nautico del Lago Maggiore, dal 13 al 15 maggio, ospitato da Marina di Verbella ( www.verbella.it ) per mostrare i propri caricabatterie per barche elettriche e promuovere nautica sostenibile. La presenza di Aqua alla fiera è finalizzata a promuovere l’infrastruttura di ricarica che l'azienda sta realizzando lungo le rive del lago Maggiore con la prima installazione a Marina di Verbella nel Parco Naturale del Ticino.Il Lago Maggiore rappresenta la prima destinazione europea di ricarica Aqua superPower su un lago, dove considerazioni ambientali, culturali e patrimoniali incrementano sempre più la domanda di barche elettriche. L'accesso a una rete di ricarica completa che offra un'esperienza plug & go affidabile è essenziale se i proprietari di barche devono sviluppare la fiducia necessaria per passare alle barche elettriche. Come prima rete di ricarica rapida marina dedicata al mondo, Aqua superPower sviluppa un'infrastruttura di ricarica per applicazioni marine e lacustri implementando soluzioni olistiche per la ricarica CC e CA a seconda della posizione e dell'uso previsto."Riconosciamo il crescente mercato delle barche elettriche e vogliamo dare il benvenuto alla nautica sostenibile a Marina di Verbella. Per noi è importante aggiungere quanti più servizi possibili per i nostri clienti e ora possono anche caricare la loro barca elettrica", afferma Marco Diana, Direttore della Marina di Verbella. "Come il più grande porto turistico tra i laghi italiani, ci impegniamo a guidare la sostenibilità e la salvaguardia dell'ambiente. L'installazione del caricabatterie marino di Aqua superPower e la realizzazione di 1 MW da pannelli solari fanno parte di questo sforzo"."Siamo orgogliosi di rendere il Lago Maggiore la nuova destinazione italiana per i proprietari di barche elettriche, contribuendo a proteggere le splendide sponde del lago, il turismo ambientale e il patrimonio culturale. " ha dichiarato Alex Bamberg, CEO di Aqua superPower. "Esistono le soluzioni tecniche per adottare una mobilità elettrica marina pulita e con l'installazione dei caricabatterie e della rete di supporto di Aqua, vogliamo portare la nautica elettrica commerciale e da diporto sul Lago Maggiore. Questa è un'altra pietra miliare per la nostra azienda, come il primo grande lancio della rete europea di ricarica dei laghi interni. "Marina di Verbella ha ricevuto la certificazione 'Marina Excellence' per le sue prestazioni nel campo della sostenibilità, premiando uno dei porti turistici più attraenti in acque interne per la sua posizione, i servizi che offre e per il paesaggio del Lago Maggiore. Aqua superPower supporta già porti turistici, costruttori di barche e proprietari di barche nel tentativo di portare l’energia elettrica in acqua e ridurre l'impatto della nautica sugli ecosistemi marini. I caricabatterie della rete Aqua forniscono una ricarica affidabile e ultraveloce 2kW AC - 150kW DC sia per imbarcazioni da diporto che commerciali.Aqua superPower ha lanciato la sua rete globale di caricabatterie rapidi marini, creando hub e corridoi di ricarica locali con installazioni lungo la Costa Azzurra, la Riviera italiana, Venezia, Plymouth e la Spagna.