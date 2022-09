First Lady Casey DeSantis Announces Florida Cancer Connect Spanish Translations

Updates include a Spanish translation of all web pages, release of new survivor videos in Spanish and English and Spanish subtitles to all current survivor videos

TALLAHASSEE, Fla. — Today, First Lady Casey DeSantis announced updates to Florida Cancer Connect, Florida’s centralized website providing tools for individuals and families battling cancer. Updates include a fully translated Spanish website and testimonials from Hispanic cancer survivors, recorded and produced in both Spanish and English, premiering over the next month. Existing English survivor testimonials will have Spanish subtitles available.

“Florida Cancer Connect is an extension of our longstanding commitment to all Floridians impacted by cancer,” said First Lady Casey DeSantis. “Our goal is to make cancer resources user friendly, which is why I’m excited to announce the addition of readily available Spanish resources to increase the accessibility of support to those in the cancer fight looking for help and hope.”

Launched last month, Florida Cancer Connect is a First Lady DeSantis initiative that provides information on cancer treatment, caregiver tools and stories from brave Floridians who have fought this disease on one centralized website. The Florida Cancer Connect website updates include:

Full Spanish translation of the website

Hispanic survivor stories in both English and Spanish

Spanish subtitles on existing survivor videos

Florida is second in the nation for newly diagnosed cancer cases. First Lady DeSantis is committed to supporting those facing cancer by making resources available and easily accessible through the Florida Cancer Connect webpage. The addition of full Spanish translation and Spanish testimonials will allow the webpage to reach more Floridians and spread awareness on the resources available across the state.

The website is located at flcancerconnect.com .

La primera dama Casey DeSantis anuncia traducciones al español de Florida Cancer Connect

Las actualizaciones incluyen una traducción al español de todas las páginas web, lanzamiento de nuevos vídeos de sobrevivientes en español e inglés y subtítulos en español para todos los vídeos de sobrevivientes actuales

TALLAHASSEE, Fla. — Hoy, la primera dama Casey DeSantis anunció actualizaciones de Florida Cancer Connect, el sitio web centralizado de Florida que brinda herramientas para personas y familias que luchan contra el cáncer. Las actualizaciones incluyen un sitio web completamente traducido al español y testimonios de sobrevivientes de cáncer hispanos, grabados y producidos tanto en español como en inglés, que se estrenarán durante el próximo mes. Los testimonios de sobrevivientes en inglés existentes tendrán subtítulos en español disponibles.

“Florida Cancer Connect es una extensión de nuestro compromiso de larga duración a todos los floridanos afectados por el cáncer,” dijo la primera dama Casey DeSantis. “Nuestro objetivo es hacer que los recursos contra el cáncer sean fáciles de usar, por lo que me complace anunciar la adición de recursos en español fácilmente disponibles para aumentar la accesibilidad del apoyo a quienes luchan contra el cáncer y buscan ayuda y esperanza.”

Lanzando el mes pasado, Florida Cancer Connect es una iniciativa de la primera dama DeSantis que brinda información sobre el tratamiento del cáncer, herramientas para cuidadores e historias de valientes floridanos que han luchado contra esta enfermedad en un sitio web centralizado. Las actualizaciones del sitio web Florida Cancer Connect incluyen:

Traducción completa al español del sitio web

Historias de sobrevivientes hispanos en inglés y español

Subtítulos en español en los vídeos de sobrevivientes actuales

Florida es segundo en la nación en casos de cáncer recién diagnosticados. La primera dama Casey DeSantis se compromete a apoyar a quienes enfrentan cáncer al hacer que los recursos estén disponibles y sean fácil de acceder a través de la página web de Florida Cancer Connect. La traducción completa al español y la añadidura de testimonios en español permitirán que la página web alcance a más floridanos y cree conciencia sobre los recursos disponibles en todo el estado.

El sitio web se encuentra en flcancerconnect.com .

