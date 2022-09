2022 Latest Study on Organic Fruit Powder Market 2028- Industry Size, Share, & Growth Analysis by Top Players

Growing demand for healthy and natural products and increasing innovations in the food industry are expected to drive global organic fruit powder market.

PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, September 22, 2022 /EINPresswire.com/ -- The global Organic Fruit Powder Market Size is expected to reach USD XX million in 2027 and register a revenue CAGR of XX% during the forecast period.

๐‘ฒ๐’†๐’š ๐’‡๐’‚๐’„๐’•๐’๐’“๐’” ๐’”๐’–๐’„๐’‰ ๐’‚๐’” ๐’“๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’ ๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’‡๐’๐’๐’ ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’๐’๐’๐’ˆ๐’†๐’“ ๐’”๐’‰๐’†๐’๐’‡ ๐’๐’Š๐’‡๐’†, ๐’‰๐’Š๐’ˆ๐’‰ ๐’ ๐’†๐’Ž๐’‚๐’๐’ ๐’‡๐’๐’“ ๐’”๐’†๐’‚๐’”๐’๐’๐’‚๐’ ๐’‡๐’“๐’–๐’Š๐’•๐’”, ๐’‚๐’๐’ ๐’Š๐’๐’„๐’“๐’†๐’‚๐’”๐’Š๐’๐’ˆ ๐’Š๐’๐’—๐’†๐’”๐’•๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’” ๐’Š๐’ ๐’“๐’†๐’”๐’†๐’‚๐’“๐’„๐’‰ ๐’‚๐’๐’ ๐’ ๐’†๐’—๐’†๐’๐’๐’‘๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’Š๐’•๐’Š๐’†๐’” ๐’‡๐’๐’“ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’—๐’†๐’“๐’‚๐’๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’„๐’†๐’ ๐’–๐’“๐’†๐’” ๐’‚๐’“๐’† ๐’†๐’™๐’‘๐’†๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’•๐’ ๐’ ๐’“๐’Š๐’—๐’† ๐’ˆ๐’๐’๐’ƒ๐’‚๐’ ๐’Ž๐’‚๐’“๐’Œ๐’†๐’• ๐’ˆ๐’“๐’๐’˜๐’•๐’‰ ๐’ ๐’–๐’“๐’Š๐’๐’ˆ ๐’•๐’‰๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’†๐’„๐’‚๐’”๐’• ๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’ .

Organic fruit powder is procured from natural fruits, and processed by various methods such as free-dried, vacuum-dried, spray-dried, and belt dried. This powder provides all minerals, proteins, fibers, antioxidants, and vitamins that the original fruit contains. The organic powder is extracted from some of the commonly consumed fruits including strawberry, blackcurrant, apple, blueberry, peach, plum, and apricot. Organic fruit powders are amazingly versatile, tasty, highly nutritious, and help in healthy digestion. In addition, these have a longer shelf life, fresh taste, and require minimal preparation and are thus widely used across bakery and confectionery, dairy and frozen desserts, beverages, food supplements, and cosmetics.

Factors such as increasing demand for clean-label ingredients in products, high usage of fruit powder in coffee drinks, protein shakes, and tomato paste, and growing inclination towards nutritious food are expected to drive global market growth during the forecast period.

However, seasonal dependency on procurement of raw materials, fluctuations in prices, and availability of adulterated fruit powder are some key factors that can hamper overall market growth to a certain extent during the forecast period.

๐ ๐ซ๐ž๐ž๐ณ๐ž ๐ƒ๐ซ๐ข๐ž๐ ๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐“๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐‚๐€๐†๐‘

The freeze dried organic fruit powder segment is expected to register rapid revenue CAGR between 2022 and 2027 owing to increasing demand for organic and natural fruit powder, high preference for freeze dried powder owing to cost-effective procedure, fresh taste, minimal preparation, and fast hydration, longer shelf life, concentrated nutrition content, and more choices.

๐Ž๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐’๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐จ ๐€๐œ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐’๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ๐ฅ๐ฒ ๐‹๐š๐ซ๐ ๐ž๐ซ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž

The online store is expected to account for significantly larger revenue share during the forecast period. This can be due to factors such as increasing penetration of internet, high usage of online apps and websites, availability of various types of organic fruit powders on online platforms at cost-effective rates, and high preference for online shopping due to fast and doorstep delivery, cost-effectiveness, and convenient shopping.

๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ ๐‘๐š๐ฉ๐ข๐ ๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก

The Asia Pacific market revenue is expected to expand at a rapid revenue CAGR over the forecast period owing to rapidly expanding food and beverage sector, high usage of organic fruit powder food and beverages, pharmaceuticals, cosmetics, and personal care products, and emergence of organic cosmetics manufactures. In addition, rapid urbanization, improving standard of living, and increasing awareness about benefits of natural and organic products are expected to drive Asia Pacific market growth during the forecast period.

๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐๐ฒ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ฒ

โ€ข Northwest Wild Foods

โ€ข Wildly Organic

โ€ข Saipro Biotech

โ€ข NutraDry

โ€ข KARENS NATURALS

โ€ข Mevive International Food Ingredients

๐“๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐จ๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐Ÿ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐ฉ๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž:

โ€ฃ Freeze Dried Organic Fruit Powder

โ€ฃ Vacuum Dried Organic Fruit Powder

โ€ฃ Others

๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:

โ€ฃ Supermarket

โ€ฃ Convenience Store

โ€ฃ Online Store

๐Ž๐ซ๐ ๐š๐ง๐ข๐œ ๐ ๐ซ๐ฎ๐ข๐ญ ๐๐จ๐ฐ๐๐ž๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐›๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

โ€ข North America

o United States

o Canada

โ€ข Europe

o Germany

o France

o UK

o Italy

o Russia

โ€ข Asia Pacific

o China

o Japan

o South Korea

o India

o Australia

o Taiwan

o Indonesia

o Thailand

o Malaysia

โ€ข Latin America

o Mexico

o Brazil

o Argentina

โ€ข Middle East & Africa

o Turkey

o Saudi Arabia

o UAE

๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:

