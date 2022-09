Ode to Nature - THE POOL NYC

The Gate - Manuela Cacciaguerra Forever - Jasmine Rossi Fluid Life - Lorenzo Poli

MILANO, MILANO, ITALY, September 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- THE POOL NYC in collaborazione con Eye-V Gallery presenta Ode to Nature, una mostra collettiva dedicata alla fotografia contemporanea della Natura.

Ode to Nature vuole riscoprire il nostro legame spirituale con Madre Natura, evidenziandone magia e perfezione. Scienza e Religione non sono riuscite a spiegare l'incredibile evoluzione che, nel corso dei millenni, ha trasformato la Terra in un sistema di vita così complesso.

L’esposizione riunisce quattordici artisti internazionali di diversa formazione culturale e tecnica che usano la propria metrica emotiva e una raffinata ricerca per raccontare la loro visione della Natura. Il cervello umano è un organo estremamente complesso e il suo strumento privilegiato è l’occhio, le cui lenti da 130 milioni di fotorecettori sono come una macchina fotografica da 130 megapixel. I neuroni creano una realtà a 3D ed è in questo modo che il cervello produce il mondo che conosciamo. La visione dell’occhio umano (Eye-Vision) diventa centro dell’universo e suo artefice.

Vicky Aguirre, Manuela Cacciaguerra, Betta Gancia, Emanuela Gardner, Uberto Gasche, Alejandro Iglesias, Ricardo Labougle, Margarida Maia, Fernando Manso, Paola Marzotto, Silvana Muscio, Lorenzo Poli, Jasmine Rossi, e Marshall Vernet attraverso il potente mezzo fotografico, esplorano la mistica essenza della Natura per trascendere una visione strumentale di essa.

La vera Ode è quella che Madre Natura dedica continuamente alla Vita.

DATE: 21 SETTEMBRE – 22 OTTOBRE 2022

ORARIO: dal Martedì al Sabato, 11-13/15-19

Il 22 Settembre la Galleria resterà chiusa per un evento privato.

PALAZZO FAGNANI RONZONI

Via Santa Maria Fulcorina, 20

20123 Milano