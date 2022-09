The Gate - Manuela Cacciaguerra Forever - Jasmine Rossi Fluid Life - Lorenzo Poli

MILANO, MILANO, ITALIA, September 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- Eye-V Gallery in collaborazione con THE POOL NYC presenta Ode to Nature, una mostra collettiva dedicata alla fotografia contemporanea della Natura.

Ode to Nature vuole riscoprire il nostro legame spirituale con Madre Natura, evidenziandone magia e perfezione. Scienza e Religione non sono riuscite a spiegare l'incredibile evoluzione che, nel corso dei millenni, ha trasformato la Terra in un sistema di vita così complesso.

L’esposizione riunisce quattordici artisti internazionali di diversa formazione culturale e tecnica che usano la propria metrica emotiva e una raffinata ricerca per raccontare la loro visione della Natura. Il cervello umano è un organo estremamente complesso e il suo strumento privilegiato è l’occhio, le cui lenti da 130 milioni di fotorecettori sono come una macchina fotografica da 130 megapixel. I neuroni creano una realtà a 3D ed è in questo modo che il cervello produce il mondo che conosciamo. La visione dell’occhio umano (Eye-Vision) diventa centro dell’universo e suo artefice.

Vicky Aguirre, Manuela Cacciaguerra, Betta Gancia, Emanuela Gardner, Uberto Gasche, Alejandro Iglesias, Ricardo Labougle, Margarida Maia, Fernando Manso, Paola Marzotto, Silvana Muscio, Lorenzo Poli, Jasmine Rossi, e Marshall Vernet attraverso il potente mezzo fotografico, esplorano la mistica essenza della Natura per trascendere una visione strumentale di essa.

La vera Ode è quella che Madre Natura dedica continuamente alla Vita.

DATE: 21 SETTEMBRE – 22 OTTOBRE 2022

ORARIO: dal Martedì al Sabato, 11-13/15-19

Il 22 Settembre la Galleria resterà chiusa per un evento privato.

PALAZZO FAGNANI RONZONI

Via Santa Maria Fulcorina, 20

20123 Milano