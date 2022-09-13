إنترسك السعودية ينطلق بصيغة الحضور المباشر في الرياض اليوم
• المؤتمر يبحث في الآفاق المستقبلية لقطاع الأمن في المملكة ودور رؤية السعودية 2030 • القمة تسلط الضوء على فجوة المواهب التي يعاني منها قطاع الأمن في المملكةRIYADH , RIYADH , KINGDOM OF SAUDI ARABIA, September 13, 2022 /EINPresswire.com/ -- الرياض: أعلنت ميسي فرانكفورت ميدل إيست عن انطلاق الدورة الرابعة من معرض إنترسك السعودية، أكبر معرض تجاري في المملكة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، اليوم بصيغة الحضور المباشر في العاصمة الرياض. وينعقد المعرض والمؤتمر المصاحب له في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض لغاية الخميس في 15 سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من أبرز الجهات العارضة والمتحدثين من المملكة والمنطقة وسائر أنحاء العالم.
وتعليقاً على الموضوع، قال سعادة محمد عبدالله المرشد، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض وراعي إنترسك السعودية، أثناء افتتاحه المعرض اليوم: "نرحب بعودة إنترسك السعودية وجميع المشاركين فيه من المملكة والمنطقة وسائر أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض، لحضور ثلاثة أيام تتيح بناء الشراكات وعقد الصفقات التجارية واكتساب التحليلات القيّمة عن السوق الأمنية الشاملة في المملكة واحتياجاتها المستقبلية والتقنيات والنظم الحديثة الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات".
ويُشارك في الدورة الرابعة من المعرض ما يزيد عن 150 جهة عارضة من 20 دولة، بهدف استشكاف فرص دخول سوق المملكة أو التوسّع فيها، لا سيما وأنّها تُعد أكبر أسواق الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في الشرق الأوسط، والتي قدّر الباحثون لدى مؤسسة 6 دبليو ريسيرتش للأبحاث تحقيقها لنمو سنوي مركب بنسبة 6.3% يصل بقيمتها إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2026.
ومن جانبه، قال أليكس نيكول، مدير عام معرض إنترسك السعودية: "استقطبت الإمكانات الواعدة لسوق الأمن في المملكة، والتي باتت تشمل الأمن السيبراني بفضل ما يحظى به هذا المجال من أولوية من قبل قادة قطاع أمن البنية التحتية الوطنية في المملكة، شريحة متنامية من الجهات العارضة الدولية، والتي تُغطي منظومة القطاع بأكمله، بما في ذلك الجهات المصنعة ومزودي الخدمات والموزعين وتجار الجملة ممن يستعرضون باقة متنوعة من الابتكارات عبر مختلف فئات منتجات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق".
ويتناول إنترسك السعودية خمس فئات رئيسية من المنتجات، بما فيها الأمن التجاري والمحيطي، والأمن السيبراني، والأمن الوطني والشرطة، والإطفاء والإنقاذ، والصحة والسلامة.
ويتزامن انطلاق الدورة الرابعة من معرض إنترسك السعودية مع جهود المملكة لتحسين اللوائح التنظيمية الحكومية الخاصة بالحماية من الحرائق والأمن الصناعي، علماً أنّ مؤسسة 6 دبليو ريسيرتش للأبحاث توقّعت تحقيق سوق معدات ونظم السلامة من الحرائق في المملكة العربية السعودية، الأكبر من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لمعدّل نمو سنوي مركب بنسبة 5.5% بحلول عام 2025 لتصل قيمته التراكمية إلى 402 مليون دولار أمريكي. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بشكل جزئي باللوائح التنظيمية الحكومية الخاصة بالتركيب الإلزامي لنظم السلامة والإنذار وكشف الحرائق في المباني، والتوسيع الأخير لنطاق صلاحيات الهيئة العُليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية.
وفي الوقت ذاته، يجمع مؤتمر إنترسك السعودية 2022 في الرياض مجموعة من أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء المؤسسات والشركات، وغيرهم من المتحدثين العالميين المرموقين والأطراف الحكومية المعنية وصنّاع السياسات ومؤسسات إنفاذ القانون والدفاع المدني والقطاع الخاص. وسيبحث هذا الملتقى البارز على مدى ثلاثة أيام في الآفاق المستقبلية لقطاع الأمن في المملكة ويرسم ملامح دوره في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
ومن ناحية أخرى، يستضيف المؤتمر المصاحب للمعرض جلسة قادة الأمن الوطني النقاشية، حيث يتطرق قادة القطاع إلى سُبل تحقيق الجانب الأمني لرؤية السعودية 2030 من خلال منهجية متعددة النطاقات لمواجهة التحديات في البر والبحر والجو والفضاء.
وأضاف نيكول: "سيطّلع المشاركون على آخر المبادرات في مجال الأمن الوطني وعلى الجهود التعاونية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص لاكتساب فهم أعمق لانعكاسات رؤية السعودية 2030 في مجال الأمن الوطني".
كما سيتناول المؤتمر الفرص الاستراتيجية المتاحة للتعامل مع فجوة الموارد البشرية التي يُواجهها القطاع الأمني في المملكة وأفضل السُبل لاستقطاب المواهب المحلية والاحتفاظ بها وتنميتها، إلى جانب تطوير خطط فعالة لبرامج التعاقب الوظيفي وتحقيق أعلى مستويات التوطين في القطاع.
وتتولى شركة الحارثي للمعارض من مقرّها في المملكة تنظيم معرض إنترسك السعودية، بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست ومقرها الإمارات والمسؤولة عن تنظيم معرض إنترسك، أكبر معرض في العالم في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق.
وينعقد معرض إنترسك السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية وأبرز الجهات المعنية على مستوى القطاع.
لمزيد من المعلومات حول إنترسك السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.intersec-ksa.com
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