إنترسك السعودية ينطلق بصيغة الحضور المباشر في الرياض اليوم

• المؤتمر يبحث في الآفاق المستقبلية لقطاع الأمن في المملكة ودور رؤية السعودية 2030 • القمة تسلط الضوء على فجوة المواهب التي يعاني منها قطاع الأمن في المملكة