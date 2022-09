EFESO Consulting s’associe à Cognitive Companions pour renforcer son expertise en transformation digitale

PARIS, FRANCE, September 13, 2022 / EINPresswire.com / -- EFESO Consulting, cabinet de conseil international en stratégie des opérations et amélioration des performances, annonce son rapprochement avec Cognitive Companions, un cabinet de conseil spécialiste des programmes complexes de transformation numérique. Ce rapprochement renforce notre présence en France et notre capacité à aider les entreprises à créer de la valeur en digitalisant l’ensemble de leurs opérations.Fondé en 2017 et basé à Paris (France), Cognitive Companions accompagne les entreprises industrielles dans la définition et la mise en œuvre de leurs plans de transformation numériques. Le cabinet se démarque par une approche résolument tournée vers l’humain permettant une compréhension fine et une adoption optimale des dernières technologies. Il a développé une solide expertise dans la mise en œuvre de dorsales numériques (‘digital backbones’) portant sur une analyse poussée des processus, organisations et modèles de données. L'équipe apporte également un savoir-faire unique et une riche expérience opérationnelle en termes de coordination de programmes complexes, gestion du cycle de vie de l'innovation, et de stratégie de sécurité d'entreprise (cybersécurité) pour des sociétés de premier plan.« Avec Cognitive Companions, nous approfondissons notre expertise de transformation numérique, notamment en matière de développement de produits intelligents, d’industrie 4.0 et d’analyse de la valeur (‘value engineering’). Nous sommes impressionnés par leur forte capacité à transformer la complexité en création de valeur pour les entreprises. Ayant déjà collaboré avec eux sur de nombreux projets au cours des 5 dernières années, nous sommes convaincus que ce rapprochement apportera à nos clients actuels et à venir une forte valeur ajoutée. Nous sommes ravis d'accueillir les fondateurs Laurent Coulon, Alain Carcasses, Jean-Pierre Dandrieux et Michel Paillet ainsi que toute l'équipe de Cognitive Companions au sein de notre famille. » Luca Lecchi, Co-CEO d'EFESO Consulting.« L'équipe de Cognitive Companions est composée de personnes extrêmement talentueuses et compétentes qui apportent une expertise métier stratégique et opérationnelle. Un atout fort qui permettra à nos clients d’accélérer leur virage numérique.» précise Bruno Machiels, co-PDG d'EFESO. Il ajoute « Nous sommes ravis de les voir rejoindre EFESO car nos sociétés respectives sont animées par le même esprit entrepreneurial et de partage des connaissances. Ils contribueront à développer davantage notre expertise digitale et à co-créer le futur industriel pour un monde plus durable. »« Comme EFESO, nous prônons objectifs réalistes, mesurables, engagés et responsables qui favorisent l'autonomie et le développement collectif » a déclaré Laurent Coulon, PDG de Cognitive Companions. « L’engagement d'EFESO à servir ses clients en portant une attention particulière à la dimension humaine reflète nos propres valeurs. Cognitive Companions a été fondée pour aider les décideurs à définir et à mettre en œuvre des plans de transformation efficaces et à anticiper les bouleversements numériques. Cette fusion va renforcer notre expertise tout en augmentant la valeur que nous allons créer conjointement avec les organisations. »*****À propos d'EFESO ConsultingEFESO Consulting est un cabinet de conseil international de référence dans l’industrie spécialisé dans la définition et l’exécution des stratégies industrielles et opérationnelles et dans l’amélioration des performances.Nous travaillons côte à côte avec nos clients pour accélérer leur transformation et les aider à obtenir des résultats tangibles exceptionnels et des changements durables. Chaque année, nous réalisons plus de 1000 projets pour nos clients dans nos 35 bureaux à travers le monde.Chez EFESO Consulting, nous travaillons à tous les niveaux de l'organisation, du top management aux opérateurs, pour créer une dynamique et une appropriation au sein des entreprises clientes. Nous les aidons à améliorer et stimuler la performance de leur chaîne de valeur de bout en bout.Au cours des 40 dernières années, nous avons continuellement développé et fait évoluer nos méthodologies et nos pratiques afin de soutenir au mieux nos clients.A propos de Cognitive CompanionsCognitive Companions est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation numérique.Notre raison d'être : Être un compagnon des organisations et des personnes qui les font vivre pour montrer les possibles et y ouvrir des voies enthousiasmantes, tout en enrichissant les perspectives d’avenir des générations futures.Nous accompagnons nos clients dans le co-développement et l'exécution de leur plan de transformation numérique et dans leurs processus d'adaptation en y incluant une formation permanente. Pour mener à bien cette mission, nous utilisons en interne des moyens scientifiques. Ces moyens - issus de la réflexion autour du constructivisme, du systémique, du pragmatisme - nous permettent d’identifier des solutions concrètes permettant à nos clients de se transformer dans des contextes souvent complexes et mouvants.Notre savoir-faire repose sur les backbones numériques (PLM, MES, ERP, BIM, SCM, CRM,...), la gestion de configuration, l'ingénierie système, l'intelligence économique et la cybersécurité. Notre gamme d'offres fonctionnelles couvre la vision et la construction de feuilles de route, l'audit, le benchmark, la modélisation et la simulation pour soutenir la prise de décision, déclencher et soutenir l'exécution de la transformation à grande échelle.Pour en savoir plus : www.cognitive-companions.com