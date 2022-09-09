إعلان TiE Dubai عن الفائزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نهائيات TiE الإقليمية للسيدات.
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- 9 سبتمبر 2022، دبي، الإمارات العربية المتحدة
أعلن فرع دبي التابع لـــــ Indus Entrepreneurs (TiE Dubai) عن الفائزين في مسابقات TiE للعروض التقديمية الإقليمية المخصصة للسيدات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي عامها الثالث، تعتبر TiE مبادرة عالمية مكرسة لتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم للمضي قدمًا والتحدث عن رحلتهن في ريادة الأعمال، ومشاركة الأفكار التجارية المبتكرة والانضمام لنظام ريادة الأعمال البيئي النابض بالحياة.
شهدت المسابقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 200 طلب من شركات بقيادة سيدات من 15 دولة عبر 5 مناطق (الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، ودول المشرق، وبقية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وقد قامت لجنة تحكيم من الخبراء الشهيرين ورواد الأعمال الناجحين من شبكة TiE Dubai، بمراجعة المرشحات، ووقع اختيارهم على 42 مرشحة نهائية من 10 دول، و20 مدينة و13 صناعة مختلفة من الخمس مناطق النهائية.
الفائزون النهائيون الذين يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وTiE Dubai في النهائيات العالمية (وفقا لترتيب النهائيات الإقليمية) هم:
المملكة العربية السعودية
الفائزة – برايت ساين (هديل أيوب)
المركز الثاني
غراس للزاعة (غنيمة أبوحميد)
تطبيق بليبوك (وفاء العبيدات)
مصر
الفائزة – ذا بيبي جراج (فرح أحمد فراق)
المركز الثاني
شفاء (رشا راضي)
GTTDUN Consulting (هبة عاصم)
بقية الشرق الأوسط
الفائزة - Clever Play (لطيفة آل خليفة)
المركز الثاني
ExcelWay (صوفيا بن حدو)
MONSAPO (صابرين شناوي)
الشرق الأوسط وشمال افريقيا
الفائزة - Ruuq (العيزار طويل)
المركز الثاني
Meatkom (زين الشوربجي)
يوريكا (أفنان علي)
الإمارات العربية المتحدة
الفائزة – ImInclusive (حفصة قدير)
المركز الثاني
جروكارت (نسما زاغو)
نوتريكال (سونيا أشار)
قامت لجنة التحكيم بتقييم أفكار الأعمال على أساس توليد القيمة، وفرص السوق العالمية، والميزة التنافسية، والجدوى التشغيلية والتقنية، وقدرة فريق الإدارة، واستراتيجية الزيادة والخروج، والفطنة المالية، وأخيرا قوة العرض.
ووفقا لتحليل عام 2019 الذي قامت به مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إذا شارك السيدات والرجال كرواد أعمال بشكل متساو، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة قد تصل من 3 إلى 6%، مما يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 5 تريليون دولار. كما أفادت ومضة أن في أول شهرين من هذا العام، اُستثمر أقل من 6 ملايين دولار في شركات ناشئة قامت سيدات فقط بتأسيسها، في حين جمعت الشركات الناشئة التي أسسها رجال وسيدات 17 مليون دولار في المجمل، أو 2.7% من 622 مليون دولار زيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال آشيش بنجابي، رئيس TiE Dubai: "نحن فخورون جدا لرؤية منطقتنا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) متميزة بحق. نحن، شركة TiE Dubai، كان لدينا هذا العام أكبر عدد من الطلبات للمنافسة العالمية، وكان من الصعب تقليص العدد إلى 42 مرشحا للتصفيات النهائية ثم اختيار خمسة فائزين فقط لتمثيلنا. لا تعزز مسابقات عروض السيدات التقديمية التي تنظمها TiE فقط من سير الشركات البارزة التي تقودها سيدات، لكنها أيضا تسد فجوة تمويل الأعمال التي تترأسها سيدات والتي نقوم جميعا بتكريس جهودنا لمد الجسور بينهم. يوجد الآن مزيد من المستثمرين الداعمين ومسثمري رؤوس المال الذين يركزون الآن على سد هذه الفجوة، وهو أمر مشجع، ونأمل أن تساعد المساهمات مثل هذه المسابقات في تغيير اتجاهات الاستثمار في وقتٍ قريب".
وتعد رؤية وهدف TiE للسيدات متمثلة في "احتضان، ومشاركة، وتمكين" رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن حجم المشروع وأصله واهتماماته وأهميته وخلفيته. صُممت مبادرة TiE للسيدات على ركائز TiE Global وهي: التعلم، والإرشاد، والوصول إلى التمويل، وقابلية التوسع، والمساحة الآمنة، والمجتمع.
استنادا إلى أفضل الممارسات من الفروع المحلية التي تركز على مبادرات تقودها السيدات، تهدف TiE للسيدات على وجه الخصوص إلى بناء القدرات، وتوسيع التواصل، وتبادل المعرفة، والرؤية، وتوفير "مساحة آمنة" لرائدات الأعمال للتعلم دون موانع أو أحكام.
طوال العام، مع التركيز على رد الجميل للمجتمع، تعزز TiE Dubai ريادة الأعمال من خلال الإرشاد، والتواصل، والتعليم، والتمويل، والاحتضان لمساعدة الجيل القادم من رواد الأعمال. للحصول على معلومات حول برامج تعليمية قادمة، أو محاضرات الإرشاد، أو مبادرات العروض التقديمية، الرجاء زيارة https://dubai.tie.org/
Mita Srinivasan
Market Buzz
mita@themarketbuzz.net
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