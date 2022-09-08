بالشراكة مع "جاكيس ريتيل" سامسونج تفتتح متجرها الجديد ذو التجارب المتعددة في "سيتي سنتر ديرة"

Manohar Punjabi, Executive Director, Jackys Group; Jacky Panjabi, Managing Director, Jackys Group; Seong Hyun Lee, President of Samsung Gulf Electronics and Ashish Panjabi, COO, Jacky's Group at the store opening

Manohar Punjabi, Executive Director, Jackys Group; Jacky Panjabi, Managing Director, Jackys Group; Seong Hyun Lee, President of Samsung Gulf Electronics and Ashish Panjabi, COO, Jacky's Group.

جرى إعادة تصميم المتجر وتجديده في إطار جهود سامسونج العالمية للارتقاء بتجارب عملائها

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة - xx سبتمبر 2022: أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات بالتعاون مع شركة "جاكيس ريتيل" التابعة لمجموعة شركات جاكيس جروب، عن إعادة افتتاح متجرها المعاد تصميمه وتجديده في "سيتي سنتر ديرة" في دبي. ويأتي تصميم المتجر الجديد على غرار تصاميم متاجر سامسونج الجديدة حول العالم ليوفر مستوى أعلى من الدعم مع شاشات عرض جديدة للارتقاء بتجارب العملاء.

تعاونت جاكيس ريتيل مع سامسونج منذ عام 2014 لإدارة هذا المتجر الذي يقع في الطابق الأرضي في سيتي سنتر ديرة، ويمتد على مساحة 278 متراً مربعاً، ويوفر للزوار منطقة مخصصة لتقديم خدمات متميزة للعملاء إضافة إلى مناطق جديدة لاستكشاف التجارب التي توفرها سامسونج. تم إفتتاح المتجر بحلة جديدة مع واجهة ضخمة تضم شاشات عرض بتقنية LED والتي تعرض تصميمات جذابة للعملاء.

وقال سونغ هيون لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسعدنا افتتاح متجرنا الجديد المعاد تصميمه والذي يشكل نقطة اتصال جديدة ومهمة بالنسبة لنا لتعزيز رحلة عملائنا ومنحهم تجارب متميزة للغاية في مجال البيع بالتجزئة من خلال الاستفادة من خبرات شركة "جاكيس ريتيل". وإلى جانب مجموعتنا الواسعة من المنتجات والخدمات، سيوفر متجرنا الجديد خدمة متميزة لعملائنا مع منطقة مخصصة للصيانة داخل المتجر".

ومن جهته قال آشيش بنجابي، المدير التنفيذي للعمليات في "جاكيس ريتيل": "يعكس المتجر الجديد أنماط الحياة وتجارب الاتصال التي يتوقعها عملاؤنا من سامسونج ولا سيّما مع التحولات التي يشهدها مجال التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد عليها في حياتنا اليومية".

سيحتوي المتجر الجديد على قسم "الأشياء الذكية - SmartThings”" الذي سيعرض للزوار قدرات الاتصال المذهلة التي تتميز بها أجهزة سامسونج بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المرئية والصوتية والشاشات لتوفير تجربة سلسة. وتشمل الأقسام الأخرى قسم "أجهزة العرض من سامسونج - Samsung Smart Projector" الذي يتيح للعملاء تجربة الشاشات الكبيرة في المتجر باستخدام جهاز العرض الليزري الذكي حجم 130 بوصة وبدقة 4K من سامسونج، هذا بالإضافة إلى قسم خدمة العملاء المخصص للصيانة والتشخيص.

ويحتوي المتجر أيضاً على الروبوت المساعد "تيمي – Temi"، حيث سيرحب بالعملاء ويساعدهم في الحصول على بطاقات الانتظار المخصصة لمركز الخدمة فضلاً عن إرشادهم ومساعدتهم في عمليات الشراء.

تعود شراكة سامسونج طويلة الأمد مع جاكيس إلى العام 2013 وفق رؤية مشتركة تتمثل في توفير أفضل الابتكارات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تدير شركة "جاكيس ريتيل" متاجر سامسونج في كل من مول الإمارات وبرجمان مول وسيتي سنتر الزاهية والخالدية مول أبوظبي.

Mita Srinivasan
Market Buzz
mita@themarketbuzz.net
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn

You just read:

بالشراكة مع "جاكيس ريتيل" سامسونج تفتتح متجرها الجديد ذو التجارب المتعددة في "سيتي سنتر ديرة"

Distribution channels: Business & Economy, Retail


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

Contact
Mita Srinivasan
Market Buzz mita@themarketbuzz.net
Company/Organization
Market Buzz
Creative Zone
Fujairah, 00
United Arab Emirates
+971 55 881 1756
Visit Newsroom
About

News and updates from our clients

https://www.themarketbuzz.net/press-releases/

More From This Author
بالشراكة مع "جاكيس ريتيل" سامسونج تفتتح متجرها الجديد ذو التجارب المتعددة في "سيتي سنتر ديرة"
Samsung inaugurates multi experience store in Deira City Centre in partnership with Jacky’s Retail
توقيع شركة Keyston اتفاقية توزيع للعراق مع Western Digital
View All Stories From This Author