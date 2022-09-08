بالشراكة مع "جاكيس ريتيل" سامسونج تفتتح متجرها الجديد ذو التجارب المتعددة في "سيتي سنتر ديرة"
جرى إعادة تصميم المتجر وتجديده في إطار جهود سامسونج العالمية للارتقاء بتجارب عملائهاDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 8, 2022 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة - xx سبتمبر 2022: أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات بالتعاون مع شركة "جاكيس ريتيل" التابعة لمجموعة شركات جاكيس جروب، عن إعادة افتتاح متجرها المعاد تصميمه وتجديده في "سيتي سنتر ديرة" في دبي. ويأتي تصميم المتجر الجديد على غرار تصاميم متاجر سامسونج الجديدة حول العالم ليوفر مستوى أعلى من الدعم مع شاشات عرض جديدة للارتقاء بتجارب العملاء.
تعاونت جاكيس ريتيل مع سامسونج منذ عام 2014 لإدارة هذا المتجر الذي يقع في الطابق الأرضي في سيتي سنتر ديرة، ويمتد على مساحة 278 متراً مربعاً، ويوفر للزوار منطقة مخصصة لتقديم خدمات متميزة للعملاء إضافة إلى مناطق جديدة لاستكشاف التجارب التي توفرها سامسونج. تم إفتتاح المتجر بحلة جديدة مع واجهة ضخمة تضم شاشات عرض بتقنية LED والتي تعرض تصميمات جذابة للعملاء.
وقال سونغ هيون لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: "يسعدنا افتتاح متجرنا الجديد المعاد تصميمه والذي يشكل نقطة اتصال جديدة ومهمة بالنسبة لنا لتعزيز رحلة عملائنا ومنحهم تجارب متميزة للغاية في مجال البيع بالتجزئة من خلال الاستفادة من خبرات شركة "جاكيس ريتيل". وإلى جانب مجموعتنا الواسعة من المنتجات والخدمات، سيوفر متجرنا الجديد خدمة متميزة لعملائنا مع منطقة مخصصة للصيانة داخل المتجر".
ومن جهته قال آشيش بنجابي، المدير التنفيذي للعمليات في "جاكيس ريتيل": "يعكس المتجر الجديد أنماط الحياة وتجارب الاتصال التي يتوقعها عملاؤنا من سامسونج ولا سيّما مع التحولات التي يشهدها مجال التكنولوجيا واعتمادنا المتزايد عليها في حياتنا اليومية".
سيحتوي المتجر الجديد على قسم "الأشياء الذكية - SmartThings”" الذي سيعرض للزوار قدرات الاتصال المذهلة التي تتميز بها أجهزة سامسونج بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المرئية والصوتية والشاشات لتوفير تجربة سلسة. وتشمل الأقسام الأخرى قسم "أجهزة العرض من سامسونج - Samsung Smart Projector" الذي يتيح للعملاء تجربة الشاشات الكبيرة في المتجر باستخدام جهاز العرض الليزري الذكي حجم 130 بوصة وبدقة 4K من سامسونج، هذا بالإضافة إلى قسم خدمة العملاء المخصص للصيانة والتشخيص.
ويحتوي المتجر أيضاً على الروبوت المساعد "تيمي – Temi"، حيث سيرحب بالعملاء ويساعدهم في الحصول على بطاقات الانتظار المخصصة لمركز الخدمة فضلاً عن إرشادهم ومساعدتهم في عمليات الشراء.
تعود شراكة سامسونج طويلة الأمد مع جاكيس إلى العام 2013 وفق رؤية مشتركة تتمثل في توفير أفضل الابتكارات للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تدير شركة "جاكيس ريتيل" متاجر سامسونج في كل من مول الإمارات وبرجمان مول وسيتي سنتر الزاهية والخالدية مول أبوظبي.
Mita Srinivasan
Market Buzz
mita@themarketbuzz.net
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