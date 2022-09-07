Acronis 公布網路安全年中報告　顯示勒索軟件為企業首要威脅 預計2023 年將造成超過 300 億美元損失

Acronis 公布網路安全年中報告

報告概要： • 2022 年第 2 季度遭受惡意軟件攻擊次數最多的國家/地區是美國、德國和巴西。 • 僅 2022 年第 2 季度，Acronis 在端點上攔截了 2100 萬個 URL，比第 1 季度增長10%。 • 預計到 2023 年，全球勒索軟件造成的損失將超過 300 億美元。