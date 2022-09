"The Mud Runway" utfordret moteindustrien

Barneklesmerket Kulings initiativ "The Mud Runway" viser frem hva de synes et moteshow skal være.

STOCKHOLM, SWEDEN, September 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Fashion Week verden har lenge blitt kritisert for skjeve skjønnhetsidealer og uholdbare hendelser. I forbindelse med Stockholm Fashion Week ble det derfor arrangert The Mud Runway – et initiativ fra barneklesmerket Kuling for å vise frem hva de synes et moteshow skal være.Hvert år arrangeres det over 40 forskjellige moteuker rundt om i verden. Med sitt fokus på kunst, utseende og glamour har den imidlertid blitt kritisert for blant annet skjeve skjønnhetsidealer, elitære strukturer og uholdbare hendelser.I forbindelse med Stockholm Fashion Week ble det derfor arrangert The Mud Runway – et initiativ fra barneklesmerket Kuling for å vise frem hva de synes et moteshow skal være.– Fashion Week er så langt unna vårt syn på mote man kan komme. Klærne våre er laget for å gi barn mulighet til å leke og være seg selv, uansett vær. En runway for oss er derfor ganske naturlig å løpe og spille på. Det var der vi startet, sier Nate Travers, vekstsjef i Kuling.Resultatet ble The Mud Runway – en gjørmete hinderløype bygget på en lekeplass sentralt i Stockholm, hvor barn kunne leke og løpe vekk i noen timer mens de testet merkevarens høstkolleksjon.I stedet for canapeer og bobler ble det tilbydd kaffe, de beryktede etterfestene ble erstattet med et barnevennlig liveband – og size 0-modellene ble erstattet av lekende barn, med foreldrene som heiende tilskuere. Blant dem var Fanny von SchmalenseePERSSON og hennes to år gamle sønn August:– Jeg vil si at jeg er interessert i mote, men aldri har vært på et Fashion Week-arrangement. Hele det oppsettet føles veldig fremmed for meg. Jeg synes dette føles mer som hva klær handler om, å kunne føle seg komfortabel i alle situasjoner. Da betyr det selvfølgelig forskjellige ting avhengig av hvor du er i livet. Det hadde vært interessant å se andre klesmerker gjøre sin versjon av dette, sier besøkende STINA PERSSON.En annen omtalt del av de tradisjonelle moteukene er ideen om bærekraft, der både kulisser og klær ofte produseres og deretter kastes etter at showene slutter – noe som ikke skjedde under The Mud Runway.– Vi synes ikke det er hensiktsmessig å få laget klær som skal vises i 10 minutter på en runway og deretter kastes. Snarere streber vi etter at alt vi gjør skal gå i arv fra barn til barn. Derfor var det viktig for oss at de som kom til runwayen vår kunne beholde klærne de likte. Selve byggingen av The Mud Runway er også donert og har blitt en ny del av lekeparken der vi var, sier Nate Travers.

