"The Mud Runway" utmanade modebranschen

En lerig hinderbana utgjorde grunden för "The Mud Runway". Istället för modeller med allvarliga ansiktsuttryck fick barn chansen att leka i leran.

I samband med Stockholm Fashion Week arrangerades "The Mud Runway" – barnklädesmärket Kulings sätt att visa vad det tycker att en modeshow borde vara.

Våra kläder är skapade för att ge barn möjlighet att leka och vara sig själva, oavsett väder. En runway för oss är därför ganska naturligt något man springer och leker sig fram på.” — Nate Travers, Kuling

STOCKHOLM, SWEDEN, September 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Fashion Weeks världen över har under lång tid kritiserats för skeva skönhetsideal och ohållbara evenemang. I samband med Stockholm Fashion Week arrangerades därför The Mud Runway – ett initiativ från barnklädesmärket Kuling för att visa upp vad de tycker att en modeshow borde vara.Varje år arrangeras över 40 olika modeveckor världen över. Med sitt fokus på konst, utseende och glamour har det dock bland annat kritiserats för skeva skönhetsideal, elitistiska strukturer och ohållbara evenemang.I samband med Stockholm Fashion Week arrangerades därför The Mud Runway – ett initiativ från barnklädesmärket Kuling för att visa upp vad de tycker att en modeshow borde vara.– Fashion Week är så långt bort från vår syn på mode som man kan komma. Våra kläder är skapade för att ge barn möjlighet att leka och vara sig själva, oavsett väder. En runway för oss är därför ganska naturligt något man springer och leker sig fram på. Det var i den ändan vi började, säger Nate Travers, Head of Growth på Kuling.Resultatet blev The Mud Runway – en lerig hinderbana uppbyggd på en lekplats i centrala Stockholm, där barn under några timmar fick leka och springa av sig medan de testade varumärkets höstkollektion.Istället för snittar och bubbel bjöds det på klassiskt fika, de beryktade efterfesterna var utbytta mot ett barnvänligt liveband – och size 0-modellerna ersattes av lekande barn, med sina föräldrar som påhejande åskådare. Bland dem var Fanny von Schmalensee och hennes tvååriga son August:– Jag skulle ju säga att jag är modeintresserad, men har aldrig varit på något Fashion Week-evenemang. Hela det upplägget känns väldigt främmande för mig. Jag tycker det här känns mer som vad kläder handlar om, att kunna känna sig bekväm i alla lägen. Sen innebär det förstås olika saker beroende på var man är i livet. Det hade varit intressant att se andra klädmärken göra sin version av det här, säger besökaren Fanny von Schmalensee.En annan omtalad del av de traditionella modeveckorna är hållbarhetstänket, där såväl sceneri som kläder ofta tas fram för att sedan kasseras efter showernas slut – något som inte hände under The Mud Runway.– Vi tycker inte att det är aktuellt med kläder gjorda för att visas upp under 10 minuter på en runway och sen kastas bort. Vi strävar snarare efter att allt vi gör ska kunna ärvas från barn till barn. Därför var det viktigt för oss att de som kom till vår runway fick behålla de kläder de tyckte om. Själva bygget av The Mud Runway har också skänkts och blivit en ny del i lekparken där vi var, säger Nate Travers.

