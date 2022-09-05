توقيع شركة Keyston اتفاقية توزيع للعراق مع Western Digital
Distribution هي شركة معتمدة لتوزيع مجموعة كاملة من حلول التخزين للمستهلك ®Western Digital في منطقة العراقDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 5, 2022 /EINPresswire.com/ -- دبي، الإمارات العربية المتحدة – 30 أغسطس 2022 – أعلنت Keyston Distribution أن الشركة وقّعت اتفاقية توزيع مع شركة Western Digital Corporation (WDC)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال حلول تخزين البيانات. تخوّل هذه الاتفاقية شركة Keyston توزيع مجموعة كاملة من حلول المستهلك من شركة Western Digital والترويج لها لتلبية الطلب المتزايد في منطقة العراق.
لطالما كانت Western Digital في طليعة الشركات التي قامت بابتكارات أحدثت طفرة غير مسبوقة وتواصل توسعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. الشراكة مع Keyston من شأنها أن تجلب مجموعة حلول التخزين للمستهلك الواسعة من WDC إلى شبكة واسعة من شركاء القنوات في جميع أنحاء العراق.
وتعليقًا على الشراكة، قال خواجة سيف الدين، مدير أول المبيعات لشركة Western Digital في منطقة الشرق الأوسط: "تقدم Western Digital مجموعة لا مثيل لها من حلول التخزين بدءًا من الأجهزة المحمولة إلى محركات الأداء عالية التخصص. تسلط شراكتنا الإستراتيجية مع Keyston الضوء على التزامنا بتوسيع وتعزيز شبكة قنواتنا في السوق الإستراتيجي الرئيسي للعراق بصورة أكبر، لتلبية الطلبات المتزايدة على حلول وخدمات التخزين بين المستهلكين.
وقال مهدي أمجد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Keyston Distribution: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع Western Digital، بهدف تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمستهلكين لاستخدام المحتوى وحفظه والوصول إليه بسرعة وسهولة.
"الاتفاقية هي شهادة على جهودنا الحثيثة لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا. كما تعكس طموحنا لتحقيق نمو أكبر لبائعينا وتزويدهم بمنصة للوصول إلى العملاء في المناطق التي تتمتع فيها Keyston بحضور قوي. مع الأخذ في الاعتبار مختلف قطاعات الأعمال في Keyston، فالاتفاقية تتيح لشركائنا من البائعين الوصول إلى قطاعات متعددة من صناعتنا لتقديم منتجاتهم وحلولهم"، جاء ذلك على لسانه كخاتمة.
نبذة حول Keyston Distribution
Keyston هي وحدة التوزيع التابعة لمجموعة مجد ديجيتال، وهي شركة جامعة بمليارات الدولارات تتمتع برؤية لتحويل الأعمال رقميًا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة.
في عام 2021، استحوذت Keyston على العمليات المحلية لموزع إقليمي شهير في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر. ومن خلال هذا الاستحواذ، اكتسبت Keyston أيضًا خبرة ميدانية تزيد عن 25 عامًا جنبًا إلى جنب مع العلاقات طويلة الأمد لشركائنا من البائعين.
هدفنا هو إعداد أفضل البائعين العالميين في فئتهم وتمكينهم من الوصول إلى الشركات في الأسواق الواعدة في المنطقة. تمكننا معرفتنا بالصناعة والمنتجات ونظام التوزيع من توفير تكنولوجيا مبتكرة وحلول وخدمات احترافية شاملة.
كمفهوم توزيع ممكّن رقميًا، ستغير Keyston الطريقة التي يتم بها التوزيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعني خلق الكفاءة والربحية عبر سلسلة القيمة.
يتوفر مزيد من المعلومات حول Keyston Distribution على www.keyston.com
النهاية
بالنسبة لاستفسارات وسائل التواصل، يرجى التواصل مع
Keyston Distribution FZCO
جانيت نورونها
البريد الإلكتروني: janet@keyston.com
Mita Srinivasan
Market Buzz
+971 55 881 1756
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