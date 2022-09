Personalidades de topo reúnem-se no evento Rosa de Maputo

Os convidados tiveram diversões sofisticadas e, foram agraciados com a sempre popular personalidade mediática de Neyma Nacimo, em função de anfitriã. Por outro lado, o cantor Nelson Nhachungue apresentou uma performance espetacular, entre outras actuações Os convidados tiveram diversões sofisticadas e, foram agraciados com a sempre popular personalidade mediática de Neyma Nacimo, em função de anfitriã. Por outro lado, o cantor Nelson Nhachungue apresentou uma performance espetacular, entre outras actuações Os convidados tiveram diversões sofisticadas e, foram agraciados com a sempre popular personalidade mediática de Neyma Nacimo, em função de anfitriã. Por outro lado, o cantor Nelson Nhachungue apresentou uma performance espetacular, entre outras actuações

MAPUTO, MOZAMBIQUE, September 5, 2022 / EINPresswire.com / -- A capital moçambicana e cidade de Maputo, destacou-se entre as outras cidades africanas, acolhendo o evento premium africano no fim-de-semana, quando o Gin Gordon's, estreou a sua variante Rosa Premium, num convite exclusivo apenas para a noite de luxo, entretenimento e de classe mundial e inovação de estilo de vida; O evento teve lugar no Hotel Polana Serena, conhecido pela sua elegância eterna.O evento trouxe a público as personalidades mais prestigiadas da sociedade moçambicana, incluindo a cantora Júlia Duarte, as influenciadoras de moda Dalva Cabral e a Luxury Recycle. Os convidados tiveram diversões sofisticadas e, foram agraciados com a sempre popular personalidade mediática de Neyma Nacimo, em função de anfitriã.Por outro lado, o cantor Nelson Nhachungue apresentou uma performance espetacular, entre outras actuações de topo da noite que incluíram o DJ Lady K e PunkSax, que mantiveram o clima na pista de dança rosa e branca, que acompanhava o sol que se punha sobre os Jardins da Maisha da Polana."Foi uma grande honra para mim ser o anfitrião do lançamento do Gin Rosa Premium da Gordon. A festa foi uma indulgência absoluta para os sentidos, desde a deslumbrante decoração do local, aos cocktails e convidados glamorosos. Todo o evento estabeleceu um novo padrão de eventos e estilo de vida em Maputo", disse Neyma Nacimo.A mesma acrescentou que: "Actuar na presença de convidados tão bonitos foi especial para mim. O local foi deslumbrante e criou este ambiente intimista e mágico que me permitiu experimentar e realmente mover os convidados com a minha música."A "Grande Dama" de África, como o Hotel Polana Serena é largamente conhecido, vestiu-se em tons de rosa, desde a entrada apelativa para o famoso Jardim da Maisha, que foi transformado num país das maravilhas com árvores embrulhadas com luzes LED rosa e branca. O destaque foi o bar de gin Gordon's, um voo de fantasia “instagramável” que contou com uma instalação dramática de asas cor de rosa."Não podíamos estar mais felizes por ver a chegada do Gin Rosa Premium Gordon’s à região do Sul de África, especialmente aqui em Maputo. Esta foi uma celebração maravilhosa da sociedade moçambicana contemporânea e seu estilo de vida moderno e elegante. Cada futuro pôr-do-sol precisa de ser celebrado com um Gin Rosa Premium da Gordon na mão", disse Inês Pascoal, Diretora de Marca da Diageo da Mainstream Spirits e RTD's.O Gordon's Premium Pink já está disponível e é distribuído pelo parceiro local, Cicoti, Lda.FIMNOTA AOS EDITORES: