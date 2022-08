Supply Chain Now en Español Temporada Tres Inicia el 29 de Agosto 2022

El Podcast Pionero Que da Voz a Los Profesionales de la Logística de Habla Hispana

Supply Chain Now en Español está aquí para compartir historias, mejores prácticas y puntos de vista de aquellos que actualmente están creando el cambio en nuestro mundo.” — Enrique Alvarez

ATLANTA, GEORGIA, USA, August 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Supply Chain Now en Español, producido en colaboración por Vector Global Logistics y Supply Chain Now, inicia su tercera temporada el lunes 29 de agosto en las principales plataformas de podcast. La siguiente fase del podcast pionero para profesionales de habla hispana presentará lo mejor en todo lo relacionado con la logística: Mejores prácticas, tecnologías, organizaciones, retos y oportunidades. Contado a través de las historias de personas que hacen de la logística una industria dinámica e innovadora, Supply Chain Now en Español es el programa para aquellos que quieren entender de manera crítica y aprender de líderes especialistas.“A medida que el mundo se hace más pequeño y las cadenas de suministro están más interconectadas, es más evidente que la logística es una industria crítica, no importa quién seas o dónde estés", dice el anfitrión de Supply Chain Now en Español y Director General de Vector Global Logistics, Enrique Álvarez. "Las cadenas de suministro son una ventaja competitiva clave para todas las empresas y países, y poder destacar a los líderes logísticos de todo el mundo es importante para garantizar que sigamos innovando, aprendiendo y creciendo. Desafortunadamente, los líderes latinoamericanos no tienen una voz tan fuerte en la comunidad internacional como otros, por lo que Supply Chain Now en Español está aquí para cambiar eso y compartir historias, mejores prácticas y puntos de vista de aquellos que actualmente están creando el cambio en nuestro mundo.”Supply Chain Now en Español es el programa que busca dar voz a las personas de habla hispana. Cada episodio busca inspirar y compartir la trayectoria de personas que han marcado la diferencia tanto en la logística como en el mundo en general. Además de enriquecer el pensamiento de la audiencia, los alienta a tomar medidas prácticas y proactivas para dejar un impacto en el mundo, especialmente dentro de la comunidad latina.Scott Luton, fundador de Supply Chain Now comenta: "Desde 2017, la plataforma de medios digitales Supply Chain Now ha acumulado millones de reproducciones y vistas de todo el mundo. En ese tiempo de importante crecimiento, hemos aprendido mucho, incluyendo la necesidad de expandirnos a nuevos idiomas y culturas para satisfacer las necesidades de nuestra creciente industria y audiencia global. Al asociarnos con nuestro buen amigo, Enrique Álvarez, así como con el equipo de Vector, no sólo podemos producir un podcast que engancha, informa y entretiene a los profesionales de la logística de habla hispana, sino que además empodera a la increíble comunidad de la cadena de suministro que nos hace avanzar a todos."Los invitados del programa son especialistas en diversos temas, y desde su perspectiva única, dan a la audiencia la oportunidad de entender temas complicados a través de una lente particular y enfocada. Aunque el programa está ligado a la industria de la logística, también se abordan otros temas como la igualdad de género, las soluciones sustentables y el impacto social.En temporadas pasada los invitados procedían de empresas como: MIT, Transplace, Dux Capital, DB Schenker, MATTEL, Timpers, EALgreen y RioRev Partners.Entre los invitados de la tercera temporada figuran líderes del sector de empresas como Cargo Trading, APV, TEC, Direct Relief, Tive, Martinrea, Vitro y Minsur.Para saber más acerca del podcast de Supply Chain Now en Español visitaSobre Vector Global LogisticsVector Global Logistics proporciona servicios logísticos de excelencia para que sus socios y clientes tengan más éxito, buscando mejorar las vidas de todas las personas y creando un impacto social positivo. Los envíos internacionales y nacionales se ofrecen a través de cuatro servicios clave: Logística de proyectos, experiencia sin fines de lucro, regiones complejas y envíos urgentes. Para más información, visite www.vectorgl.com Sobre Supply Chain NowDesde podcasts hasta transmisiones en directo, blogs, eventos virtuales y artículos, los medios digitales de Supply Chain Now concentran lo último en rendimiento de la cadena de suministro global en un solo lugar. Descubra los medios de comunicación que destacan a las personas, las tecnologías, las mejores prácticas, los problemas críticos y las oportunidades que afectan a los procesos de la cadena de suministro global. Para más información, visite www.supplychainnow.com