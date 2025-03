Vector Global Logistics México se re-certifica en ISO 9001:2015

Vector Global Logistics México se re-certifica en ISO 9001:2015, reforzando su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente

Esta re-certificación es un logro significativo para nuestro equipo y refuerza nuestra promesa de ofrecer servicios de clase mundial.” — Sergio Cervantes, Director General de Vector Global Logistics México

MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO, March 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Vector Global Logistics México, líder en soluciones logísticas integrales, se enorgullece en anunciar su re-certificación en la norma ISO 9001:2015, un reconocimiento internacional que avala su compromiso con la excelencia en los procesos de calidad y la satisfacción del cliente.Esta re-certificación refleja el esfuerzo continuo de la empresa por mantener los más altos estándares en la gestión de calidad, optimizando sus operaciones y garantizando un servicio confiable y eficiente para sus clientes. La norma ISO 9001:2015, reconocida a nivel global, es un testimonio del enfoque de Vector Global Logistics hacia la mejora continua y la entrega de soluciones logísticas que superan las expectativas.“Esta re-certificación es un logro significativo para nuestro equipo y refuerza nuestra promesa de ofrecer servicios de clase mundial. En Vector Global Logistics, la calidad no es solo un objetivo, es una cultura que impulsa cada decisión y acción que tomamos”, comentó Sergio Cervantes, Director General de Vector Global Logistics México.La norma ISO 9001:2015 no solo valida los procesos internos de la empresa, sino que también subraya su dedicación a la satisfacción del cliente, la innovación y la adaptabilidad en un mercado global en constante evolución. Con esta re-certificación, Vector Global Logistics México reafirma su posición como un socio estratégico confiable para empresas que buscan soluciones logísticas eficaces y de alta calidad.Sobre Vector Global LogisticsVector Global Logistics brinda servicios de logística de clase mundial para que sus socios y clientes tengan más éxito, al mismo tiempo que mejoran las vidas de todas las personas con las que entran en contacto y crean un impacto social positivo. El envío nacional e internacional se proporciona a través de cuatro servicios clave: logística de proyectos, experiencia sin fines de lucro, regiones complejas y envío acelerado. Para mayor información por favor visite. www.vectorgl.com

