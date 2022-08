Nexgen lança novo curso de aprendizagem da língua inglesa para crianças

O NeoJr+ está disponível no neoStudy para Chrome e todos os dispositivos móveis.

Escolas que ensinam inglês no Brasil e na América Latina agora podem usar a tecnologia neoJr+ com IA(Inteligência Artificial) para alunos de 4 anos acima.

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA, August 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Nexgen English Online Co. (neo) anunciou o lançamento oficial do neoJr+. As escolas que implementam programas de inglês como segunda língua poderão ensinar inglês para alunos com quatro anos de idade ou mais com o curso de inglês adaptativo neoJr+.Como em todas as soluções neo, os alunos neoJr+ estudam com o neoStudy Online ou no aplicativo móvel neoStudy. O teste de avaliação adaptativa do neo garante que os alunos comecem a estudar no nível de habilidade certo para eles. Os profesores e administradores podem realizar uma análise do progreso dos alunos mediante ao Dashboard neo, uma ferramenta completa com acompanhamento das horas de estudo dos alunos e classes, atribuição das notas e biblioteca com atividades de Sala de Aula Recomendadas (ou RCAs) para download. Com o clique de um botão, os RCAs oferecem aos professores material adicional para sala de aula sobre conceitos, gramática e vocabulário encontrados no neoJr+ lições."Com mais de 1,75 milhões de alunos aprendendo inglês como segunda língua em 116 países ao redor do mundo, estamos orgulhosos de apresentar o neoJr+ ao grupo mais jovem de alunos.Estamos confiantes de que aprender inglês com o neoJr+ irá preparar esses alunos para a fluência."Inglês muito mais rápido do que com ensinos tradicionais", diz Ian Adam, CEO e Presidente da neo. “Enquanto eles trabalham para completar suas metas de nível, a inteligência artificial (IA) do neo garante que cada aluno se mova em direção à proficiência no idioma no ritmo certo para eles”, acrescentou Adam.O neoJr+ é baseado em Let's Go, a série de livros didáticos de inglês para crianças mais bem-sucedida do mundo, publicada pela Oxford University Press. neoJr+ apresenta Sam e Ginger, os guias felinos do curso. "Os alunos ganham pontos à medida que interagem com Sam e Ginger em atividades de fonética, vocabulário e gramática; cantam músicas e jogam; eles não percebem que estão aprendendo porque estão se divertindo", diz o Dr. Andrew Blasky, diretor de Aprendizagem de neo.neoJr+ é um dos três cursos neo da série neoClassroom para instituições de ensino. Depois que os alunos concluem o neoJr+, eles podem continuar seus estudos de inglês com o neoPrep+. Estudantes universitários estudam com neo+. Todos os cursos incluem certificados internacionalmente aceitos para cada nível, conforme definido pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR).Sobre a NexgenA Nexgen é uma empresa do Silicon-Valley com sede em San Jose, Califórnia. A Nexgen English Online Co dedica-se a fornecer aos alunos de inglês um conteúdo de aprendizado sofisticado que, combinado com IA avançada em tempo real, permite que os alunos atinjam seus objetivos de inglês com garantia.