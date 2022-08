Bocazon Strengthens its Leadership Position in E-Commerce, Logistics & Blockchain

Bocazon.com on Crunchbase Bocazon.com on Crunchbase Bocazon Brings the Fun

Bocazon Fortalece su Posición de Liderazgo en Comercio Electrónico, Logística y Blockchain

Bocazon is only scratching the surface of its unique potential to become the leading e-commerce platform within key emerging markets across Latin America” — Jonathan Herman

MIAMI BEACH, FL, UNITED STATES, August 29, 2022 / EINPresswire.com / -- As Bocazon continues to grow in the “Canal Region” of Panama, Colombia and Costa Rica, Crunchbase (the leading global business database) ranks Bocazon among the Top 1% of companies worldwide, and lists Bocazon as the #1 E-Commerce Platform in Central America, #1 Seed Stage Company in Central America, and #1 Company Overall in Panama.Additional rankings as of August 26, 2022 include:Central America• #1 Logistics Company• #1 Blockchain Company• Top 5 Company OverallLatin America (Central & South)• #2 Seed Stage E-Commerce Platform• Top 5 Digital Marketing Company• Top 10 Blockchain Company• Top 10 Big Data Company“While we are happy to be recognized among the top e-commerce startups globally, Bocazon is only scratching the surface of its unique potential to become the leading e-commerce platform within key emerging markets across Latin America,” says Jonathan Herman, Founder and CEO. “Bocazon’s strong consumer ratings, proven logistics solutions, and innovative blockchain strategies will continue to fuel its growth and expansion.”Stay tuned for additional updates.---------------------------------------------ABOUT BOCAZONFounded by Jonathan Herman, Bocazon.com is the top-rated eCommerce platform for “big ticket” items in the Canal Region of Panama, Colombia & Costa Rica - with 58 million consumers and growing demand for quality online shopping. As regional governments integrate Bitcoin and other crypto-currencies into their economies, Bocazon is ahead of the curve for mainstream adoption by: 1) Becoming the first major e-tailer in Panama to accept crypto-currency payments (BTC, ETH); 2) Customizing smart contract protocols to solve regional supply chain challenges, reducing time and cost; 3) Developing the region's first e-commerce utility token (soon to released).Consumer Site: Bocazon.comCompany Site: About.Bocazon.CompanyE-Mail: Info@Bocazon.com Crunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonMEDIA CONTACT: Sean Creighton at 845-893-6109 or sean@echelonculture.comSOURCE: Bocazon---------------------------------------------MIAMI BEACH, FL / 29 de Agosto de 2022A medida que Bocazón continúa creciendo en la "Región del Canal" de Panamá, Colombia y Costa Rica, Crunchbase (la base de datos de negocios líder a nivel mundial) clasifica a Bocazón entre el 1 % de las principales empresas en todo el mundo y enumera a Bocazón como la plataforma de comercio electrónico n.º 1 en Centroamérica, #1 Seed Stage Company en Centroamérica, y la empresa #1 en general en Panamá.Las clasificaciones adicionales al 26 de agosto de 2022 incluyen:Centroamérica• Empresa de logística n.º 1• Empresa de cadena de bloques n.º 1• Las 5 mejores empresas en generalAmérica Latina (Centro y Sur)• #2 Plataforma de comercio electrónico de etapa semilla• Las 5 principales empresas de marketing digital• Las 10 principales empresas de cadenas de bloques• Las 10 principales empresas de datos masivos“Si bien estamos felices de ser reconocidos entre las principales empresas emergentes de comercio electrónico a nivel mundial, Bocazon solo está arañando la superficie de su potencial único para convertirse en la plataforma de comercio electrónico líder en los mercados emergentes clave de América Latina”, dice Jonathan Herman, fundador y CEO. "Las sólidas calificaciones de los consumidores de Bocazon, las soluciones logísticas comprobadas y las estrategias innovadoras de blockchain continuarán impulsando su crecimiento y expansión".Estén atentos para actualizaciones adicionales.---------------------------------------------SOBRE BOCAZÓNFundada por Jonathan Herman, Bocazon.com es la plataforma de comercio electrónico mejor calificada para artículos de "precio elevado" en la Región del Canal de Panamá, Colombia y Costa Rica, con 58 millones de consumidores y una demanda creciente de compras en línea de calidad. A medida que los gobiernos regionales integran Bitcoin y otras criptomonedas en sus economías, Bocazon está a la vanguardia de la adopción generalizada al: 1) convertirse en el primer minorista electrónico importante en Panamá en aceptar pagos en criptomonedas (BTC, ETH); 2) personalizar los protocolos de contratos inteligentes para resolver los desafíos de la cadena de suministro regional, reduciendo el tiempo y el costo; 3) Desarrollar el primer token de utilidad de comercio electrónico de la región (próximamente disponible).Sitio del Consumidor: Bocazon.comSitio de la Empresa: About.Bocazon.CompanyCorreo Electrónico: Info@Bocazon.comCrunchbase.com/organization/bocazon-comLinkedin.com/company/bocazonCONTACTO CON LOS MEDIOS: Sonia Bermúdez al +507-6974-6963 o sbermudez@bocazon.comFUENTE: Bocazon