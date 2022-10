Congres Mondial Acadian 2024 manque d'inclusion du Comité exécutif dans une culture Insulaire

Claregyle 2024 congrès Monolith Megalith stone Tartan MBF-Lifestyle 3D design motion graphics

Congress Mondial Acadian 2024 Queer phobic légende raciste du Comité exécutif

Une Culture Heritage Patrimoine Acadienne qui regarde toujours en arriere n'avancerai jamais” — Claude Edwin Theriault

ST-BERNARD, NS, CANADA, October 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Le créateur français acadien de NFT Claude Edwin Theriault de MBF-Lifestyle East Coast continue d'interpeller le comité exécutif du Congrès mondial acadien 2024 pour l'absence d'inclusion d'artistes visuels dans la liste de Nos artistes de St Marys Bay en Nouvelle-Écosse. Le comité exécutif est composé de 10 universitaires catholiques blancs hétérosexuels qui ne sont pas à l'aise avec l'œuvre d'art produite par l'artiste queer Asperger Claude Edwin Theriault, et le fantôme donc ; puisque l'ignorer, c'est la chose réactive à faire. D'où son besoin forcé d'établir sa propre souveraineté pour revendiquer la propriété de sa propriété intellectuelle et exiger une plate-forme sur laquelle présenter son récit visuel des œuvres d'art des 40 dernières années.Dans le monde de l'art contemporain, il y a un mouvement croissant vers la reconnaissance de la souveraineté de la culture acadienne française. Ce mouvement est devenu la pierre angulaire des œuvres d'art de MBFLifestyle et se reflète dans la façon dont les artistes affirment simplement de plus en plus leur indépendance et leur autodétermination solopreneuriel puisqu'il n'a pas le choix.Pour l'artiste Claude Edwin Thériault, travailler dans ce contexte est le seul choix. Alors qu'il continue d'insister pour que des artistes visuels soient ajoutés à la liste de nos artistes de la baie, à l'agenda culturel et au programme de Claregyle le mois de Août 2024. Étant donné que la souveraineté de l'artiste est un concept essentiel qui permet à MBF-Lifestyle de garder le contrôle sur le multi- plate-forme collection de travail et processus créatif du créateur NFT Claude Edwin Theriault.Quand on produit un art critique moderne contemporain marginalisé d'importance culturelle innovante; le rôle de l'artiste en tant qu'agent souverain doit être maintenu. La souveraineté est le moyen de simplement maintenir certaines conditions de production dans lesquelles les artistes peuvent déterminer la direction de leur travail, son sujet, sa forme et les méthodologies qu'ils utilisent - plutôt que de les voir dictés par des institutions, des critiques, des conservateurs, des universitaires. , collectionneurs, revendeurs, le public, dans le nouveau métaverse Web 3.0 Crypto art Blockchain vers lequel nous nous dirigeons en tant que cultureL'artiste visuel Queer Asperger Claude Edwin Theriault continue d'interpeller les médias grand public du Canada atlantique; sur leur idéologie "ne demandez pas, ne le faites pas" et les images fantômes qui l'accompagnent. Puisqu'il trouve que c'est encore endémique dans les universités, la télévision et les journaux de tout le Canada atlantique, ils contrôlent tout ce qui est vu ou entendu.En raison des concepts intellectuels complexes et de l'utilisation intensive de l'imagerie archétype ésotérique totémique inspirée des Premières Nations ; pour raconter les sujets visuels couverts dans la vaste collection d'œuvres d'art de 40 ans de Claude Edwin Theriault. Cependant, elles ne semblent pas rencontrer l'assentiment des pouvoirs locaux en place. D'où la nécessité d'un changement en période degrand changement culturel. et la renaissance des arts visuels. afin qu'Access Nova Scotia soit véritablement accessible à tous les Néo-Écossais.Ses collections NFT sont des conceptions graphiques de mouvement 3D révolutionnaires qui sont à la mode et innovent. L'œuvre de création NFT contemporaine moderne de Claude Edwin Theriault est importante en raison de la force même de leur récit pertinent pour le changement culturel massif que nous vivons.C'est une œuvre d'art pertinente et pertinente; qui devrait être à l'honneur lors de cet événement culturel du Congrès mondial acadien 2024,. depuis des années le comité culturel ne s'est intéressé à rien en dehors du mainstream, la formule Héritage Patrimonial d'Evangeline Gabriel Grand Pré et la déportation de l'histoire acadienne.Par conséquent, l'avenir de son œuvre et les chances qu'elle soit vue restent en question.Claude continue non seulement à demander, mais à exiger que les artistes visuels soient inclus dans la liste de Nos artistes de la Baie. afin de faire de l'événement une rencontre et un échange culturel véritablement diversifiés. Patrimoine Les représentations culturelles patrimoniales comme les beaurocrates administratifs culturels acadiens français le font depuis plus d'un demi-siècle.Car un patrimoine et une culture patrimoniale acadienne française qui regarde continuellement en arrière vers son passé n'avanceront jamais.

Congrès mondial acadien 2024 légende d'inclusion