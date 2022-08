Trois jours de bien-être gratuits pour Vivre Bien, Ensemble

Page accueil Site Weekend Mondial du Bien-être Relaxation musicale - Niederbronn Les Bains FRANCE Aquagym Movenpick Hotel Marrakech MAROC

La 6e édition du Weekend Mondial du Bien-être sera célébrée du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022, avec comme thème principal "VIVRE BIEN, ENSEMBLE ".

En tant que Ministre délégué de la santé et les affaires sociales du Québec, j’apporte mon appui à l’événement Weekend Mondial du Bien-être et invite les artisans du bien-être du Québec à participer.” — Lionel Carmant

BRUSSELS, BELGIQUE, August 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Avec, notamment, le soutien officiel de Lionel Carmant, Ministre de la Santé du Québec, près de 4.000 établissements (de Bruxelles à Québec et Winnipeg) dans 140 pays sont géolocalisés sur la Carte Mondiale du Bien-être (wellmap.fr) pour donner envie à des millions de personnes de s'initier ou se perfectionner, entre amis ou en famille, à des activités bien-être gratuites en pleine nature, dans un lieu historique ou culturel, ou en ligne.Au programme : Yoga, Fitness, Relaxations guidées sur le thème de «Paix intérieure et Paix dans le monde», cours de Salsa, Flamenco et Merengue, ateliers pour mieux vivre avec le cancer, reforestation au Brésil et au Vietnam. Citons, notamment:* Niederbronn-Les-Bains: Yoga sous hypnose, Simulation de vol en ULM, cours de cuisine préhistorique à la Maison de l’Archéologie...* Perros-Guirec: voir La Vie en Roz sur la plage de Trestraou (Côte de Granit Rose) avec Yin Yoga Sonore, Fit Tennis, massages...* Québec: séance de claquettes avec la plus grande association de retraités du Québec, la F.A.D.O.Q (550.000 membres)...* Belgique: "WELL-fest" dans une ferme biodynamique pour découvrir les cinq piliers du bien-être...* Maroc: atelier de peinture avec un grand peintre d'Essaouira, bootcamp au Royal Mansour Marrakech, detox ayurvédique à l'Oberoi Hôtel Marrakech...En lien avec le 3e Objectif de Développement Durable des NATIONS UNIES ("Santé et Bien-être pour tous"), avec le soutien de 60 fédérations professionnelles, les établissements ouvrent leurs portes dans un esprit de Prévention Santé. Chacun est encouragé à être plus actif, plus souvent, en famille et avec des amis.Les Offices de Tourisme mettent en avant le tourisme du bien-être dans les villes d’Alassio, Alghero, Florence, Hué, Marbella, Punta Cana, Val di Fiemme, Ubud (Bali), Winnipeg... et en France, Niederbronn-Les-Bains (avec le soutien de Destination Alsace) et Perros-Guirec.*** FRANCELa ville thermale de Niederbronn-Les-Bains, déjà deux fois lauréate du prix WWW (ville la plus active en France pendant le Weekend Mondial du Bien-être ) propose le programme le plus complet et attractif de l’hexagone, en lien avec Destination Alsace :• Yoga sous hypnose, Simulation de vol en ULM, Atelier « Cré’Artivité » (adultes et enfants)• Mettez-vous dans la peau d’un homme préhistorique à la Maison de l’Archéologie avec cours de cuisine préhistorique !• Naturopathie, Aromathérapie, Massages, Réflexologie plantaire, Luminothérapie, Kinésiologie, Méditations guidées, aide au Sevrage tabagique, Coaching des émotions/gestion du stress et nutrition• Randonnées pédestres ou à vélo suggérées par l’Office du Tourisme et Alsace VerteLa Ville de Perros-Guirec (Bretagne) propose de voir La Vie en Roz sur la plage de Trestraou (Côte de Granit Rose) avec des activités comme le Yin Yoga Sonore, le Fit Tennis, des massages, des soins énergétiques ou encore le reiki…L’École Internationale d’Esthétique Catherine Sertin, affiliée à CIDESCO France, organisera une journée portes ouvertes pour le public, avec des soins de beauté offerts au personnel médical dans l’esprit du "Bien-être pour tous".*** QUÉBECPhiane Duquet, Ambassadeur WWW et Championne du monde de massage, a obtenu le soutien officiel du Ministre de la Santé Lionel Carmant.Katja Prpic-Tremblay Ambassadeur WWW Laurentides coordonnera les activités suivantes avec le soutien de MassoCie, l’Association Québequoise de Spas, AQTN et RITMA:• Rosette Pipar, poète et écrivain crée avec la Ville de Sainte-Adèle un événement de 3 jours : "L’écho des mots... des mots pour se sentir bien": lectures de poèmes, photographies d’art.• Lisa McLellan, fondatrice d’Age Smart Fitness, organisera une séance de claquettes pour les 50 ans avec la plus grande association de retraités du Québec, la F.A.D.O.Q (550.000 membres)• Sonia Giguère, Ambassadrice WWW à Sainte-Agathe-des-Monts et naturopathe, prépare un weekend pour les 5 à 90 ans : hockey et baseball, cours de danse, yoga, zumba, tennis, étirements, karaté, remise en forme pour les aînés, fitness…• Marie-France Lalancette fondatrice de Nutrition Sans Frontières, crée une table ronde avec des spécialistes internationaux pour discuter des réalités de la malnutrition et proposer des solutions opérationnelles pour y mettre fin, en accord avec le 2ème ODD des Nations Unies "Fin de la faim"*** BELGIQUEJulie Wren, WWW Ambassadeur et experte en nutrition va coordonner avec :● Huit centres du Unieke Wellness Group 40 pass journée gratuits : Thermen Katara (Belsele), Saunatopia (Edegem), Thermae Boetfort (Melsbroek), Thermae Grimbergen, Thermen Londerzeel, Thermen Mineraal (Rijmenam), Thermen Dilbeek and Thermen R (Roeselare).● e-aX, Olea Absolute Nutrition & Wellness et IONA (ferme biodynamique) organisent un "WELL-fest" pour incarner les cinq piliers du bien-être● Jasmine Travel (Eeklo) rassemble en ligne des praticiens ayurvédiques pour promouvoir ce mode de vie et voyager en Inde.● Le Boudoir Bleu (Jette) propose des ateliers Beauté● WalkWise (Roeselare) coaching nature, respiration, méditation et tai-chi*** MAROCSoumia Hite, Ambassadrice WWW et sa coordinatrice Chafika Bendjennat coordonnent un programme varié et inspirant, avec:• Dar Souiri Essaouira (atelier de peinture avec un grand peintre d'Essaouira)• Royal Mansour Marrakech (bootcamp, atelier podologie Bastien Gonzalez…)• Hôtel Selman (stretching, aquagym, démo de la méthode Chenot et massage détox)• Hôtel Mövenpick (yoga, aquagym..)• Oberoi Hôtel Marrakech (detox ayurvédique, activités de plein air..)• Khamsazen Rabat (programme bien-être tout le week-end)• Le Rotary Club les Lilas CASABLANCA organise une marche méditative pour découvrir les sites historiques de CASABLANCA.*** TUNISIEApplied Hospitality and Leadership Academy à Hammamet collabore avec le Centre Fleur de Lotus à Nabeu: sophrologie, méditation, yoga et art thérapeutiques…*** BÉNINMarina Dannon, Ambassadeur WWW coordonne des activités inspirées par les 5 Piliers: yoga et fitness avec Flex Fitness, un massage pour améliorer le sommeil avec Spa Fleur d'Ebène.Ezéchiel Bossikponon, Coordinateur WWW va sensibiliser les participants à l'importance d'une alimentation saine et équilibrée en partenariat avec Nutrition SansContact :Jean-Guy de Gabriac – Fondateurjean-guy@weekend-wellness.com

